2026年最佳 TeamViewer 替代方案
Splashtop 可为企业和 IT 团队提供安全、高性能的远程访问和远程支持，与 TeamViewer 的定价相比，Splashtop 可为用户节省至少50%的费用。
与 TeamViewer 对比可立省费用查看所有产品
为什么需要 TeamViewer 替代方案？
如果你需要 TeamViewer 替代方案，则不能只是简单更换远程访问工具。可能还要比较成本、性能、可靠性、安全性以及与日常需求的适配性。对于许多企业和 IT 团队来说，目标是找到更易于证明和管理、更符合远程访问和远程支持实际情况的解决方案。
团队需要 TeamViewer 替代方案的常见原因包括：
随着使用量、用户数量或支持需求的增长，TeamViewer 定价可能会越来越不合理。
远程员工和 IT 团队的日常工作和支持服务需要快速、稳定的远程连接
安全问题很重要，尤其对于远程支持员工、客户或敏感系统的公司
IT 团队需要更易于部署和管理的平台，无论管理员还是最终用户都能轻松使用
团队需要的不仅是另一种软件订阅服务，而是能够快速响应的客户服务和更加流畅的支持体验
Splashtop 定价低于 TeamViewer，更适合企业使用。
Splashtop 远程访问软件，为您的特定使用场景而设计，立即试用！订购 Splashtop 享立省（详见 Splashtop 与 TeamViewer 定价对比）。如果您正在使用 TeamViewer 免费版，但因疑似商业用途而常常被阻止连接，则可在高价购买 TeamViewer 商业许可证之前，先免费试用 Splashtop。
无论需要远程办公、远程实验室访问还是远程支持，Splashtop 都能为您提供合适的解决方案，具有高质量远程连接、会话录制的云存储、拖放式文件传输、聊天、远程打印、会话录制、多对多显示器查看、局域网唤醒、远程重启、用户管理等功能。
快速、可靠和安全的远程访问软件
Splashtop 因其可靠性而在用户满意度方面一直大获好评。Splashtop 可提供稳定的高性能远程连接，确保用户在远程访问桌面时能轻松完成视频编辑、混音、唇音同步、3D CAD 绘图等工作。
Splashtop 支持您使用的操作系统，并提供跨平台的远程访问。从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备获得对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的远程桌面访问。IT 可以访问任何计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。
此外，Splashtop 具有各种行业领先的安全功能和实践，符合行业和政府的各项标准与法规，包括 ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA，解决您的后顾之忧。
通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验
Splashtop 致力于提供卓越的客户服务。我们在硅谷、东京、杭州、台北、新加坡、阿姆斯特丹均设有服务团队，确保客户能轻松联系真人客服。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。但如果是 TeamViewer 用户需要支持，则须先提交支持工单，然后等待回复。
TeamViewer 不允许您在线取消订阅，而是让您写信或联系某个人。使用 Splashtop，您可以登录帐户，打开订阅设置，修改订阅或取消订阅。
低价保障或提前启动计划
Splashtop 解决方案的价格不到 TeamViewer 的一半，却具备同等的各种功能，立即订购可享长达3个月的免费使用期限，与现有的 TeamViewer 订购终止日期无缝衔接。联系我们了解更多！
常见问题解答
TeamViewer 替代方案推荐？
解除对 TeamViewer 账户的封锁需要多长时间？
TeamViewer 是否仍是最佳远程访问软件？
Splashtop 是否比 TeamViewer 更好用？
TeamViewer 真的免费吗？
TeamViewer 免费版和付费版的区别？
TeamViewer 免费版支持远程打印吗？
TeamViewer 免费版远程会话可持续多长时间？
如何取消订购 TeamViewer？
TeamViewer 的免费替代方案？
TeamViewer 远程办公替代方案推荐
更好的 TeamViewer 替代软件？
有没有比 TeamViewer 更好用的软件？
安全性更高的 TeamViewer 替代方案推荐
Splashtop 与 TeamViewer 的相似之处？
为什么 Splashtop 优于 TeamViewer？
Splashtop 与 TeamViewer 功能和定价对比
功能和价格比较
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
许可和定价
¥700每用户/每年
（批量折扣更划算！）
每年 ¥4,380
仅限个人许可证
文件传输大小限制
64 GB
4 GB
技术支持
✔
✗
远程访问和控制计算机
✔
✔
从 Windows、Mac、iOS、安卓、Web 应用和 Chrome 浏览器进行远程控制
✔
✔
每个用户/频道允许的并发会话数量
10
3
可远程连接的设备数量
无限制
3
跨平台文件传输（拖放）
✔
✔
聊天（会话中）
✔
✔
聊天（外部会话）
✔
✔
会话录制
✔
✔
多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）。
✔
✗
多显示器支持（多对多）
✔
✔
远程打印
✔
✔
远程唤醒（局域网唤醒）
✔
✔
远程重启
✔
✔
按多用户团队中的用户分配计算机访问权限
✔
✗
电脑分组
✔
✗
256位AES加密
✔
✔
两步验证
✔
✔
锁定远程屏幕
✔
✔
空白的远程屏幕
✔
✔
设备认证
✔
✔
通过网络链接共享屏幕
✔
✔
功能和价格比较
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
许可和定价
每个并发用户¥1,400/年
每个并发用户¥9,828/年
远程访问和控制计算机
✔
✔
为无限数量的设备提供按需支持
✔
✔
可远程连接的设备数量
无限制
无限制
无人值守的托管端点数量
每个许可证可选择10台或300台电脑。使用额外许可证获得更多电脑
任何数量的许可证均为300台电脑
为 iOS 和安卓设备
✔
额外¥2,508/年
每个用户/频道允许的并发会话数量
10
10
用户管理
✔
✔
组权限
✔
✔
文件传输大小限制
64 GB
4 GB
跨平台文件传输（拖放）
✔
✔
聊天（会话中）
✔
✔
聊天（外部会话）
✔
✔
会话录制
✔
✔
多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）。
✔
✔
与工单和 ITSM 集成
✔
可作为 TeamViewer Corporate 或 TeamViewer Tensor 的插件提供
多显示器支持（多对多）
✔
✔
远程打印
✔
✔
远程重启
✔
✔
256位AES加密
✔
✔
计算机和用户分组
✔
✔
品牌定制
✔
✔
端点管理
可作为插件
可作为插件
功能和价格比较
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
起始价格（每年）
每个并发用户¥1,970/年
每个并发用户¥9,828/年
每个并发用户数¥19,992/年（含3个用户）
3个并发用户
¥5,910
¥17,724
¥19,992
支持iOS和Android
已包含
须另付¥2,508
须另付¥2,508
无人值守的托管端点数量
每个许可证可选择10台或300台电脑。使用额外许可证获得更多电脑。
300
500
与工单和 ITSM 集成
已包含
不支持
标准集成插件
Antivirus
Splashtop AV 附加组件，由 Bitdefender 技术提供支持，在同一控制台
可与远程管理套件搭配使用
可与远程管理套件搭配使用
端点管理
可作为插件
可作为插件
可作为插件
功能和价格比较
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
适用于远程工作和远程支持的灵活的许可选项
按照需求选择任意数量的最终用户远程访问和技术员远程支持许可证
不提供灵活的许可选项
定价（技术员许可）
每个并发用户
按照每个指定用户
定价（最终用户许可）
按照每个指定用户
按照每个指定用户
单次登录 / Active Directory 集成
✔
✔
与设备无关的远程访问
✔
✔
全面记录
✔
✔
远程访问和控制IoT设备
✔
✔
静默推出
✔
✔
有条件访问
✔
✔
品牌定制
✔
✔
云会话录制
✔
✗
与 MobileIron、Zendesk、ServiceNow、Freshworks、Freshdesk、IBM MaaS360、NinjaOne 等集成。
✔
需额外收费
通过策略执行、操作系统和第三方补丁管理、后台诊断操作、主动警报、使用智能操作自动修复、库存报告等功能，简化端点管理并实现自动化
可与端点管理套件插件搭配使用
可与远程管理套件搭配使用
用于现场服务和支持的 AR 远程协助工具
Splashtop Enterprise 首年免费（限时优惠）
需额外收费
通过 Splashtop Connector 以 RDP、VNC 和 SSH 协议实现无代理访问
Splashtop Enterprise 首年免费（限时优惠）
✗