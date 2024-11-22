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The Best TeamViewer Alternative - Splashtop
The Best TeamViewer Alternative - Splashtop

2026年最佳 TeamViewer 替代方案

Splashtop 可为企业和 IT 团队提供安全、高性能的远程访问和远程支持，与 TeamViewer 的定价相比，Splashtop 可为用户节省至少50%的费用。

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深受3000万用户信赖，Capterra、G2、TrustRadius、GetApp 等平台评分高达4.7（满分5分）
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与 TeamViewer 对比可立省费用

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个人与团队

Splashtop 远程访问

¥43/月起

与 TeamViewer 相比，可立享五折优惠

从任何设备远程访问您的计算机。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业/学校。

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适用于IT、支持和帮助台

Splashtop Remote Support

¥117/月起

与 TeamViewer 相比，可立享五折优惠

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任何计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持（QuickSupport）。

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Splashtop Enterprise

替代TeamViewer Tensor

与 TeamViewer 对比可立省费用

远程访问与远程支持软件，能满足用户的高级安全需求。

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为什么需要 TeamViewer 替代方案？

如果你需要 TeamViewer 替代方案，则不能只是简单更换远程访问工具。可能还要比较成本、性能、可靠性、安全性以及与日常需求的适配性。对于许多企业和 IT 团队来说，目标是找到更易于证明和管理、更符合远程访问和远程支持实际情况的解决方案。

团队需要 TeamViewer 替代方案的常见原因包括：

  • 随着使用量、用户数量或支持需求的增长，TeamViewer 定价可能会越来越不合理。

  • 远程员工和 IT 团队的日常工作和支持服务需要快速、稳定的远程连接

  • 安全问题很重要，尤其对于远程支持员工、客户或敏感系统的公司

  • IT 团队需要更易于部署和管理的平台，无论管理员还是最终用户都能轻松使用

  • 团队需要的不仅是另一种软件订阅服务，而是能够快速响应的客户服务和更加流畅的支持体验


A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop 定价低于 TeamViewer，更适合企业使用。

Splashtop 远程访问软件，为您的特定使用场景而设计，立即试用！订购 Splashtop 享立省（详见 Splashtop 与 TeamViewer 定价对比）。如果您正在使用 TeamViewer 免费版，但因疑似商业用途而常常被阻止连接，则可在高价购买 TeamViewer 商业许可证之前，先免费试用 Splashtop。

无论需要远程办公远程实验室访问还是远程支持，Splashtop 都能为您提供合适的解决方案，具有高质量远程连接、会话录制的云存储、拖放式文件传输、聊天、远程打印、会话录制、多对多显示器查看、局域网唤醒、远程重启、用户管理等功能。

A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

快速、可靠和安全的远程访问软件

Splashtop 因其可靠性而在用户满意度方面一直大获好评。Splashtop 可提供稳定的高性能远程连接，确保用户在远程访问桌面时能轻松完成视频编辑、混音、唇音同步、3D CAD 绘图等工作。

Splashtop 支持您使用的操作系统，并提供跨平台的远程访问。从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备获得对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的远程桌面访问。IT 可以访问任何计算机、平板电脑或移动设备以提供远程支持。

此外，Splashtop 具有各种行业领先的安全功能和实践符合行业和政府的各项标准与法规，包括 ISO 27001、SOC 2、GDPR、CCPA、HIPAA，解决您的后顾之忧。

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

通过 Splashtop 获得更好的客户服务体验

Splashtop 致力于提供卓越的客户服务。我们在硅谷、东京、杭州、台北、新加坡、阿姆斯特丹均设有服务团队，确保客户能轻松联系真人客服。新老客户均可拨打 Splashtop 的国际电话热线，通过真人客服获得帮助。但如果是 TeamViewer 用户需要支持，则须先提交支持工单，然后等待回复。

TeamViewer 不允许您在线取消订阅，而是让您写信或联系某个人。使用 Splashtop，您可以登录帐户，打开订阅设置，修改订阅或取消订阅。

低价保障或提前启动计划

Splashtop 解决方案的价格不到 TeamViewer 的一半，却具备同等的各种功能，立即订购可享长达3个月的免费使用期限，与现有的 TeamViewer 订购终止日期无缝衔接。联系我们了解更多！


常见问题解答

TeamViewer 替代方案推荐？
解除对 TeamViewer 账户的封锁需要多长时间？
TeamViewer 是否仍是最佳远程访问软件？
Splashtop 是否比 TeamViewer 更好用？
TeamViewer 真的免费吗？
TeamViewer 免费版和付费版的区别？
TeamViewer 免费版支持远程打印吗？
TeamViewer 免费版远程会话可持续多长时间？
如何取消订购 TeamViewer？
TeamViewer 的免费替代方案？
TeamViewer 远程办公替代方案推荐
更好的 TeamViewer 替代软件？
有没有比 TeamViewer 更好用的软件？
安全性更高的 TeamViewer 替代方案推荐
Splashtop 与 TeamViewer 的相似之处？
为什么 Splashtop 优于 TeamViewer？

Splashtop 与 TeamViewer 功能和定价对比

功能和价格比较

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

许可和定价

¥700每用户/每年

（批量折扣更划算！）

每年 ¥4,380

仅限个人许可证

文件传输大小限制

64 GB

4 GB

技术支持

远程访问和控制计算机

从 Windows、Mac、iOS、安卓、Web 应用和 Chrome 浏览器进行远程控制

每个用户/频道允许的并发会话数量

10

3

可远程连接的设备数量

无限制

3

跨平台文件传输（拖放）

聊天（会话中）

聊天（外部会话）

会话录制

多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）。

多显示器支持（多对多）

远程打印

远程唤醒（局域网唤醒）

远程重启

按多用户团队中的用户分配计算机访问权限

电脑分组

256位AES加密

两步验证

锁定远程屏幕

空白的远程屏幕

设备认证

通过网络链接共享屏幕


功能和价格比较

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

许可和定价

每个并发用户¥1,400/年

每个并发用户¥9,828/年

远程访问和控制计算机

为无限数量的设备提供按需支持

可远程连接的设备数量

无限制

无限制

无人值守的托管端点数量

每个许可证可选择10台或300台电脑。使用额外许可证获得更多电脑

任何数量的许可证均为300台电脑

为 iOS 和安卓设备
提供有人值守的支持

额外¥2,508/年

每个用户/频道允许的并发会话数量

10

10

用户管理

组权限

文件传输大小限制

64 GB

4 GB

跨平台文件传输（拖放）

聊天（会话中）

聊天（外部会话）

会话录制

多用户（最多3个）可同时远程访问同一台电脑（需要购买多许可证）。

与工单和 ITSM 集成

可作为 TeamViewer Corporate 或 TeamViewer Tensor 的插件提供

多显示器支持（多对多）

远程打印

远程重启

256位AES加密

计算机和用户分组

品牌定制

端点管理

可作为插件

可作为插件


功能和价格比较

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

起始价格（每年）

每个并发用户¥1,970/年

每个并发用户¥9,828/年

每个并发用户数¥19,992/年（含3个用户）

3个并发用户

¥5,910

¥17,724

¥19,992

支持iOS和Android

已包含

须另付¥2,508

须另付¥2,508

无人值守的托管端点数量

每个许可证可选择10台或300台电脑。使用额外许可证获得更多电脑。

300

500

与工单和 ITSM 集成

已包含

不支持

标准集成插件

Antivirus

Splashtop AV 附加组件，由 Bitdefender 技术提供支持，在同一控制台

可与远程管理套件搭配使用

可与远程管理套件搭配使用

端点管理

可作为插件

可作为插件

可作为插件


功能和价格比较

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

适用于远程工作和远程支持的灵活的许可选项

按照需求选择任意数量的最终用户远程访问和技术员远程支持许可证

不提供灵活的许可选项

定价（技术员许可）

每个并发用户

按照每个指定用户

定价（最终用户许可）

按照每个指定用户

按照每个指定用户

单次登录 / Active Directory 集成

与设备无关的远程访问

全面记录

远程访问和控制IoT设备

静默推出

有条件访问

品牌定制

云会话录制

与 MobileIron、Zendesk、ServiceNow、Freshworks、Freshdesk、IBM MaaS360、NinjaOne 等集成。

需额外收费

通过策略执行、操作系统和第三方补丁管理、后台诊断操作、主动警报、使用智能操作自动修复、库存报告等功能，简化端点管理并实现自动化

可与端点管理套件插件搭配使用

可与远程管理套件搭配使用

用于现场服务和支持的 AR 远程协助工具

Splashtop Enterprise 首年免费（限时优惠）

需额外收费

通过 Splashtop Connector 以 RDP、VNC 和 SSH 协议实现无代理访问

Splashtop Enterprise 首年免费（限时优惠）


Splashtop——比 LogMeIn 更经济实惠的远程访问解决方案，可立省80%

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