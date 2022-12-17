利用远程桌面软件随处安全远程办公

轻松远程访问工作电脑
Splashtop 远程桌面软件允许使用任意设备访问和控制强大的工作计算机，这些设备包括 Windows 或 Mac 笔记本电脑、Chromebook、iOS 和 Android设备。
连接成功后，即可体验简单直观的用户界面，快速安全的远程连接。即使不在办公室，也能像在工作站一样工作。
Splashtop 深受知名企业和机构的信赖
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我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制计算机，让用户能远程访问常规桌面。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
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Splashtop 具有超高性能，可在已安装的任意设备上能无缝运行。Splashtop 采用了严格的安全程序，能确保远程会话和数据安全。另外，Splashtop 的客户服务团队非常优秀，让我们能更坚定地选择 Splashtop 作为我们的远程访问软件。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
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新冠肺炎让许多人重新思考工作方式的各个方面，越来越注重居家办公。只要你在某家公司担任工程师，就必须能够访问公司的所有设备。Splashtop 不仅让远程访问成为可能，而且让远程访问非常简单。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
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混合办公是未来的发展趋势。即使在新冠疫情结束后，我们仍将继续通过 Splashtop 为员工提供居家办公选项……Splashtop 可与我们使用的 SAML 身份验证系统兼容，非常推荐！通过统一身份验证，我们降低了系统运营成本。
khara，Inc. 公司总部技术主管铃木伸之助先生
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我们正在寻找一种远程访问解决方案，让我们能够通过远程访问台式机实现居家办公。我们发现 Splashtop 是合适的工具，因为它价格合理，易于使用，功能齐备，可以满足我们的特殊需求。
Olivier Palatre Architects 首席建筑师兼负责人 Olivier Palatre
Splashtop 主要特点
高性能
60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，支持微调设置。
广泛的设备支持
在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 设备。可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问。访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等平台的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。
易于部署
通过自定义软件包、共享安装链接或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 批量分发进行部署。
强大的安全性
安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。
用户访问&组管理
分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。