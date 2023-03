利用远程桌面软件随处安全远程办公

客户满意评论

我们曾考虑过其他产品,但 Splashtop 的解决方案极具竞争力,支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop,我们能够利用功能强大的预制计算机,让用户能远程访问常规桌面。

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP