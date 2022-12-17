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Work from home using Splashtop's secure remote access software

利用远程桌面软件随处安全远程办公

让您的团队利用安全的远程访问软件实现居家办公

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IT Manager using Splashtop to remotely access work computer with tablet

轻松远程访问工作电脑

Splashtop 远程桌面软件允许使用任意设备访问和控制强大的工作计算机，这些设备包括 Windows 或 Mac 笔记本电脑、Chromebook、iOS 和 Android设备。

连接成功后，即可体验简单直观的用户界面，快速安全的远程连接。即使不在办公室，也能像在工作站一样工作。

Splashtop 深受知名企业和机构的信赖

Toyota logo
UPS logo
Harvard University logo
AT&T logo
State Farm logo
Target logo
S&P Global logo
OSF Healthcare logo

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仅1名许可用户

Remote Access Solo

最多可访问2台计算机

¥43/月

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面向个人用户与小型团队

Remote Access Pro

每个许可证最多可访问10台计算机

最低¥59 /月

¥700/年

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面向企业和高级用户

Enterprise

具备单点登录、精细化功能控制、USB 设备和手写笔重定向等高级功能！

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客户满意评论

我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制计算机，让用户能远程访问常规桌面。

Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP

BDP logo

客户满意评论

Splashtop 具有超高性能，可在已安装的任意设备上能无缝运行。Splashtop 采用了严格的安全程序，能确保远程会话和数据安全。另外，Splashtop 的客户服务团队非常优秀，让我们能更坚定地选择 Splashtop 作为我们的远程访问软件。

Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine

客户满意评论

新冠肺炎让许多人重新思考工作方式的各个方面，越来越注重居家办公。只要你在某家公司担任工程师，就必须能够访问公司的所有设备。Splashtop 不仅让远程访问成为可能，而且让远程访问非常简单。

Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio

Holy Spirit Radio logo

客户满意评论

混合办公是未来的发展趋势。即使在新冠疫情结束后，我们仍将继续通过 Splashtop 为员工提供居家办公选项……Splashtop 可与我们使用的 SAML 身份验证系统兼容，非常推荐！通过统一身份验证，我们降低了系统运营成本。

khara，Inc. 公司总部技术主管铃木伸之助先生

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.

客户满意评论

我们正在寻找一种远程访问解决方案，让我们能够通过远程访问台式机实现居家办公。我们发现 Splashtop 是合适的工具，因为它价格合理，易于使用，功能齐备，可以满足我们的特殊需求。

Olivier Palatre Architects 首席建筑师兼负责人 Olivier Palatre

The Splashtop logo features a blue abstract splash shape next to the word splashtop in white lowercase letters on a dark background.
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Splashtop 主要特点

Performance icon

高性能

60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，支持微调设置。

Devices icon

广泛的设备支持

在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 设备。可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问。访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等平台的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。

Deployment icon

易于部署

通过自定义软件包、共享安装链接或使用 MSI、EXE、GPO、Intune、JAMF 或 RMM 批量分发进行部署。

Security lock icon

强大的安全性

安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。

Secure remote access management icon

用户访问&组管理

分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。

常见问题解答

如果要访问10台以上的电脑怎么办？
一次能访问多少台电脑？
多名用户能同时访问同一台计算机吗？
如何升级或添加到现有订购方案？
是否提供按月付费？
什么是用户？

资源

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