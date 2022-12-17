利用远程桌面软件随处安全远程办公

轻松地远程访问工作计算机
Splashtop 远程桌面软件允许使用任意设备访问和控制强大的工作计算机，这些设备包括 Windows 或 Mac 笔记本电脑、Chromebooks、iOS 和安卓设备。
连接成功后，即可体验简单直观的用户界面，快速安全的远程连接。即使不在办公室，也能像在工作站一样工作。
Splashtop 深受知名企业和机构的信赖
客户满意评论
“我们正在寻找一种远程访问解决方案，该解决方案将使我们能够通过远程访问我们的台式机在家工作。我们发现 Splashtop 很合适，因为它价格合理、易于使用，并且具有满足我们独特要求的所有功能。”
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
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我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制计算机，让用户能远程访问常规桌面。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
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Splashtop 具有超高性能，可在已安装的任意设备上能无缝运行。Splashtop 采用了严格的安全程序，能确保远程会话和数据安全。另外，Splashtop 的客户服务团队非常优秀，让我们能更坚定地选择 Splashtop 作为我们的远程访问软件。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
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新冠肺炎让许多人重新思考工作方式的各个方面，越来越注重居家办公。只要你在某家公司担任工程师，就必须能够访问公司的所有设备。Splashtop 不仅让远程访问成为可能，而且让远程访问非常简单。
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio
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“混合工作环境是未来。即使在新冠肺炎之后，我们仍将继续利用 Splashtop 为工作人员提供在家中工作的选项……Splashtop 与我们使用的 SAML 身份验证系统兼容，我们深爱这一点！通过统一身份验证，我们降低了系统运营成本。”
Mr. Shinnosuke Suzuki, Corporate Office, Technical Supervisor, khara, Inc.
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“我们正在寻找一种远程访问解决方案，该解决方案将使我们能够通过远程访问我们的台式机在家工作。我们发现 Splashtop 很合适，因为它价格合理、易于使用，并且具有满足我们独特要求的所有功能。”
Olivier Palatre, Lead Architect and Principal, Olivier Palatre Architects
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我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制计算机，让用户能远程访问常规桌面。
Alistair Kell, Principal and Head of IT at BDP
Splashtop 主要特点
高性能
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
从任何设备访问
随时随地远程连接！可任意 Windows、Mac、iOS、安卓设备和 Chrome 浏览器/Chromebook 在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。还可以从同一应用程序访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。只需在所有主控端远程访问设备上安装免费版 Splashtop Business 应用。
易于部署
创建自定义部署包并自行安装，共享安装链接，或使用 msi 或 exe 批量部署，然后通过 GPO、Intune、JAMF 或 RMM 高效分发。
强大的安全性
安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。
用户访问管理和计算机分组
邀请具有指定团队角色的用户。将用户和/或端点合理分组，以更有效地管理。可以从个人层面或通过组设置指定用户/计算机访问权限。
常见问题
如果要访问10台以上的电脑怎么办？
只需添加更多用户许可证即可。两个用户许可证最多允许2个人访问20台计算机。 10个用户许可证共享对100台计算机的访问权限。如果您以IT或支持专业人员的身份为其他人提供计算机支持，建议您使用Splashtop SOS。对于支持其他公司的MSP，我们建议使用Splashtop Remote Support。
一次能访问多少台电脑？
您可以在一台计算机上一次访问任何一台或所有计算机（Solo最多可以访问2台，Pro最多可以访问10台）。或从移动设备上一次访问一台计算机。
多名用户能同时访问同一台计算机吗？
是的，如果所有用户和电脑都在同一个帐户中，则可以通过 Business Access Pro 实现。为2名用户购买 Business Access Pro，这2名用户共可访问2×10=20台电脑。可为用户指定允许访问的电脑。两名用户甚至可同时远程访问同一台电脑。
如何升级或添加到现有订购方案？
在网络控制台（my.splashtop.com），点击右上角的帐户名称，然后选择订购。
是否提供按月付费？
不好意思，我们只能按年计费。我们的业务订阅都是按年计费的，因此我们可以提供优异的价格。
什么是用户？
用户是用他们的电子邮件地址登录到Splashtop帐户的个人。例如用户Bob购买订阅，然后Bob最多可以访问10台远程计算机。如果Vivian希望远程访问计算机，则需要为Vivian单独订阅。