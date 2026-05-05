Here's How to Cancel TeamViewer

是否听过 TeamViewer 取消政策有关的负面报道？事实证明，TeamViewer 一直存在这类问题，深度用户已经开始向商业改善局举报。如果您遇到了这类问题，但又不能立即取消订阅，怎么办？
首先，本文将简要说明 TeamViewer 难以取消订阅的原因，便于用户了解自己的情况。然后，将详细介绍如何彻底取消 TeamViewer 订阅。最后，本文会为您推荐其他同类软件，让您明白有更好的选择可以替代 TeamViewer。
如何取消订购 TeamViewer？
TeamViewer 不允许你在线注销你的 远程桌面软件 订阅。这是他们收到众多投诉的关键原因。
谁都想通过点击按钮就能轻松取消订阅，但实际上 TeamViewer 的取消政策要求用户必须提交书面通知，表明自己确定要取消订阅，而且书面通知必须在续订日期前至少28天提交。
否则，TeamViewer 则会向您收取续订许可证的费用。TeamViewer 的取消订阅流程给客户造成了很大的困难，从而打消了客户取消订阅的念头。
如果要通过 TeamViewer 网站提交工单，需要前往 www.teamviewer.com/support 登录 TeamViewer 帐户，即最初购买许可证时使用的帐户。登录帐户后单击“提交支持请求”，然后单击“新建支持请求”。
阅读这篇支持文档，查看向 TeamViewer 提交工单的方法的完整说明。
新建工单时，需要提供确定取消的意向说明。重要：在取消订阅之前，请确保不要删除您的 TeamViewer 帐户。根据 TeamViewer 社区网站：
“关于取消，请注意删除 TeamViewer 帐户并不等同于取消许可证。必须在续订之前提交工单才能取消许可证。”
如果您在没有取消许可证的情况下删除了 TeamViewer 帐户，TeamViewer 仍会向您收取续订费用。
TeamViewer 取消订阅：客户服务挑战和用户体验
互联网上充斥着各种 TeamViewer 客户遇到问题有关的报道。只需要上网简单的搜索以下，就会发现一页又一页的用户对 TeamViewer 的负面评价。
其他报道还谈到了用户对 TeamViewer 客户支持提供的服务（或服务不足）感到失望。客户报告说，曾多次尝试联系支持团队却始终没有得到回应。有些客户提到，他们曾花了好几个月，多次在线上提交工单，甚至直接拨打电话，但问题仍未解决。
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登录 Splashtop 帐户后，会看到一个订阅设置相关的专门区域。在此区域中，可以轻松更改或取消订阅。
Splashtop 不仅能提供无忧订阅管理服务，还具备专响应迅速的专业客户支持团队。不需要等待好几周才能解决问题，也不需要向我们发送消息以更改帐户，这种做法我们也非常不认同。
整个取消订阅过程非常简单，您大可以放心，我们会非常重视客户的任何问题。在 Splashtop，我们的使命是随时随地为您提供服务。
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