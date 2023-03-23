Here's How to Cancel TeamViewer

是否听过 TeamViewer 取消政策有关的负面报道？事实证明，TeamViewer 一直存在这类问题，深度用户已经开始向商业改善局举报。如果您遇到了这类问题，但又不能立即取消订阅，怎么办？

首先，本文将简要说明 TeamViewer 难以取消订阅的原因，便于用户了解自己的情况。然后，将详细介绍如何彻底取消 TeamViewer 订阅。最后，本文会为您推荐其他同类软件，让您明白有更好的选择可以替代 TeamViewer。

如何取消订购 TeamViewer？

TeamViewer 不允许在线取消远程桌面软件订阅。这正是 TeamViewer 收到那么多投诉的关键所在。

谁都想通过点击按钮就能轻松取消订阅，但实际上 TeamViewer 的取消政策要求用户必须提交书面通知，表明自己确定要取消订阅，而且书面通知必须 在续订日期前至少28天 提交。

否则，TeamViewer 则会向您收取续订许可证的费用。TeamViewer 的取消订阅流程给客户造成了很大的困难，从而打消了客户取消订阅的念头。

如果要通过 TeamViewer 网站提交工单，需要前往 www.teamviewer.com/support 登录 TeamViewer 帐户，即最初购买许可证时使用的帐户。登录帐户后单击“提交支持请求”，然后单击“新建支持请求”。

阅读这篇支持文档，查看向 TeamViewer 提交工单的方法的完整说明。

新建工单时，需要提供确定取消的意向说明。重要：在取消订阅之前，请确保不要删除您的 TeamViewer 帐户。根据 TeamViewer 社区网站：

“关于取消，请注意删除 TeamViewer 帐户并不等同于取消许可证。必须在续订之前提交工单才能取消许可证。”

如果您在没有取消许可证的情况下删除了 TeamViewer 帐户，TeamViewer 仍会向您收取续订费用。

无法忍受 TeamViewer 的取消政策？立即试用 Splashtop！

我们在创建 Splashtop 之初就始终将客户满意度谨记在心。我们明白，现代世界瞬息万变，人们也需要随机应变。我们在构建 Splashtop 平台时，希望帮助客户随时轻松登录和更改订阅。

登录 Splashtop 帐户后，会看到一个订阅设置相关的专门区域。在此区域中，可以轻松更改或取消订阅。

Splashtop 不仅能提供无忧订阅管理服务，还具备专响应迅速的专业客户支持团队。不需要等待好几周才能解决问题，也不需要向我们发送消息以更改帐户，这种做法我们也非常不认同。

整个取消订阅过程非常简单，您大可以放心，我们会非常重视客户的任何问题。在 Splashtop，我们的使命是随时随地为您提供服务。

TeamViewer 客户服务相关报道

互联网上充斥着各种 TeamViewer 客户遇到问题有关的报道。只需要上网简单的搜索以下，就会发现一页又一页的用户对 TeamViewer 的负面评价。

其他报道还谈到了用户对 TeamViewer 客户支持提供的服务（或服务不足）感到失望。客户报告说，曾多次尝试联系支持团队却始终没有得到回应。有些客户提到，他们曾花了好几个月，多次在线上提交工单，甚至直接拨打电话，但问题仍未解决。

改用 Splashtop！

相比于如何应对 TeamViewer 糟糕的客户服务，我们更建议您试一试 Splashtop。

Splashtop 是更好的选择，原因如下：

取消自动续订流程简单：如果希望在指定期限后不再订购 Splashtop，则可将其设置为不再自动续订。这样您就可以任意选择取消合同的最佳时机，掌握完全的控制权。

卓越的客户服务：Splashtop 对客户服务查询的响应速度很快。我们能更快了解您的问题，然后及时解决。我们坚信长期投资和建立关系本身就非常有意义。

高性价比：Splashtop 具备与 TeamViewer 相同的高级功能，比较 Splashtop 和 TeamViewer 的定价后，会发现 Splashtop 可立省至少50％。

TeamViewer 的替代方案：Splashtop 是目前非常完美的 TeamViewer 替代方案。实际上，Splashtop 在第三方网站和同行评论网站有非常高的用户满意度评分。

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您似乎需要找到替代方案以满足您的远程访问需求。如果在取消 TeamViewer 订阅时遇到问题，则应努力寻找其他更可靠、更值得信赖的公司。在这方面，Splashtop 则是非常合格的远程桌面软件。

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