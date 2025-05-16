像 LogMeIn 的程序：寻找合适的 LogMeIn 替代品

如果你在寻找一个强大的远程访问和支持解决方案，你知道找到最适合你业务的软件有多重要，但你也知道有很多选择。也许你听说过或正在使用LogMeIn，但它并不完全符合你的需求。
幸运的是，有很多像LogMeIn这样的程序提供相同的远程桌面访问功能及更多。
为了让你的搜索更轻松，我们整理了七个最佳 LogMeIn 替代品的列表。继续阅读以了解这些选项，当你准备投资远程访问时，你将能够做出明智的决定。
为什么你应该考虑LogMeIn的替代品
定价：LogMeIn 定价并不便宜，许多人认为在行业中价格偏高。这些价格可能会让预算有限的组织感到害怕，他们可能想寻找更具成本效益的替代方案。
性能：LogMeIn目前在Trustpilot上被评为3.6星，其中63%为一星评价。评论者提到了性能问题，如频繁重启、远程打印机问题和无法登录。
因此，如果你正在寻找类似LogMeIn的程序，可以探索你的替代方案，并寻找价格更适合你的预算或你知道需要的功能的选项。研究和货比三家可以帮助确保你的员工获得他们所需的高效、安全的远程工作体验。
7 LogMeIn 替代方案：可靠的远程访问和支持的最佳选择
如果LogMeIn不适合你，还有哪些其他选项可用？以下是你可以购买的七个最佳LogMeIn替代品及其比较：
Splashtop
排在首位的是 Splashtop。Splashtop 为各行各业的企业提供远程访问和支持，拥有灵活的计划选择和丰富的功能。
使用Splashtop，用户可以从任何设备访问他们的工作计算机，包括Windows、Mac、iOS、Android和Chromebooks。设置起来非常简单，只需下载一个应用程序并登录，因为这就是全部所需。Splashtop提供高速、高质量的远程连接，配备LogMeIn所能夸耀的所有远程访问工具和功能，但价格仅为其一小部分。
(想了解Splashtop如何在与LogMeIn相比时为你节省高达80%的费用？看看Splashtop的定价如何与LogMeIn Pro定价, LogMeIn Central定价, 和 LogMeIn Rescue定价)
此外，Splashtop 以其安全性而闻名，拥有广泛的高级安全功能，并符合多种政府和行业标准。Splashtop 的用户支持也备受赞誉，客户表示，“他们的客户服务是最好的。”
TeamViewer
TeamViewer 是另一种远程访问和 IT 支持解决方案，包括资产管理、移动设备管理、设备监控和端点保护等功能。
然而，TeamViewer 比 LogMeIn 更贵。因此，虽然它的功能与 LogMeIn 相比不错，但价格可能是个难题。
RealVNC Connect
RealVNC Connect提供按需会话的远程访问和支持。它使用仅限邀请的访问码进行远程访问，允许用户快速引入专家或外部顾问，并包括会话交接和注释等功能，适用于帮助台团队。
最新版本的 RealVNC Connect，版本 8，将 RealVNC Viewer 和 Server 结合在一起，将多个工具整合到一个控制台中。它的定价也比LogMeIn便宜，尽管这仍然比Splashtop贵。
AnyDesk
AnyDesk是一个远程桌面平台，提供个人和组织的套餐。它有云和本地选项，并以灵活性和定制化来满足个人需求而自豪。
然而，AnyDesk 的价格也比像 Splashtop 这样的选项更高。
ScreenConnect
ScreenConnect 提供远程支持和访问软件，以便 IT 团队更轻松地支持 远程设备。它提供了云和本地选项、可定制的界面以及与 ConnectWise 解决方案的集成等好处。然而，定价可能是一个问题，因为它可能很高
BeyondTrust Remote Support
对于专门寻找�远程IT支持的组织，BeyondTrust Remote Support是一个有效的选择。它提供安全的访问和支持，包括有人值守和无人值守的访问，用于故障排除、更新和支持设备和系统，并提供开放API以创建自定义集成。
然而，BeyondTrust是另一个昂贵的选择，价格超过LogMeIn。因此，预算有限的组织可能希望寻找更具成本效益的替代方案。
Zoho Assist
Zoho Assist 允许用户通过有人值守和无人值守访问来访问服务器、计算机和移动设备。它支持多显示器，并包括文件传输、会话录制和语音/视频聊天等功能。
另一方面，Zoho确实有一个陡峭的学习曲线，使得用户难以快速掌握或充分利用其优势。这是另一个昂贵的选择，尤其是与像Splashtop这样更具价格效益的解决方案相比。
为什么 Splashtop 是比 LogMeIn 更受欢迎的远程访问解决方案？
在所有选项中，是什么让 Splashtop 成为最佳 LogMeIn 替代品？Splashtop 脱颖而出的几个优势包括：
Features: Splashtop 提供了大量功能，包括基于角色的访问控制和访问管理、多显示器支持、文件传输、远程打印、USB 设备重定向、远程麦克风等等。
性能： Splashtop 的速度和性能无缝衔接，支持高达 60fps 的 4K 流媒体和 iMac Pro Retina 5K 流媒体，4:4:4 色彩和高保真音频。当Splashtop连接到远程设备时，没有延迟、滞后或质量问题，使其成为最快的远程桌面解决方案之一。
安全性： Splashtop以安全性为设计理念，具有多因素身份验证、�会话空闲超时、远程连接通知、通话记录等功能。它符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 等标准，满足广泛的行业和政府标准。
客户支持：Splashtop 的客户支持以其高效和友好而闻名，用户评论一致称赞支持团队的帮助。
经济实惠：Splashtop 的设计旨在对各种规模的组织都负担得起，单用户起价低至每月 $5。即使在其更高的层级，它仍然比 LogMeIn 和 TeamViewer 等提供商的低端选项更具成本效益。
所有这些以及更多使 Splashtop 成为各类企业和个人的远程访问和支持解决方案首选。当您寻找可靠、高质量的远程访问时，Splashtop 拥有您所需的一切。
使用 Splashtop 节省高达 80%：LogMeIn 的理想替代方案
注重预算的企业需要在找到适合其预算的解决方案和提供所有强大工具和功能之间取得微妙的平衡。使用 Splashtop，您无需在两者之间做出选择。
Splashtop 提供广泛的远程访问和支持工具，使员工能够轻松地在任何设备上随时随地工作。这包括多对多显示器查看、远程重启、用户管理、拖放文件传输、聊天、远程打印、USB 重定向等，价格仅为 LogMeIn 的一小部分。
LogMeIn 用户 切换到 Splashtop 每年可节省高达 80%，同时仍能无缝访问他们所需的所有工具和功能。无需在实惠和功能之间做出选择，因为使用 Splashtop 您可以同时拥有。
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