端点保护：保护端点免受网络威胁

有多少设备访问您公司的网络？这些设备的安全程度如何？组织必须确保其网络保持安全，但如果没有端点保护，安全性往往会以灵活性和远程可访问性为代价。
幸运的是，借助端点保护工具和监控软件，您可以保护您的网络并维护安全，同时支持远程访问和混合办公。 考虑到这一点，让我们探索端点保护策略、工具及其对任何组织的价值。
什么是端点保护？
端点保护是使用先进的安全工具和流程来保护设备（包括服务器、计算机和移动设备）免受网络攻击。端点保护也称为端点安全，可以检测恶意活动并将网络犯罪分子排除在公司网络之外，从而保护公司数据和应用程序。
端点保护是任何网络安全策略的重要组成部分，特别是对于采用自带设备 ( BYOD ) 政策或远程/混合劳动力的组织而言。每个连接的设备都可以为不法分子提供入侵点，但先进的端点保护可以减轻这些风险。
端点保护为何如此重要？
在当今的数字环境中，员工可以在办公室或远程工作时使用自己喜欢的设备，端点保护工具比以往任何时候都更加重要。不安全的端点可能会产生安全漏洞，让黑客和其他不良行为者访问公司网络，甚至使网络容易受到内部攻击。
端点保护通过使用多层安全措施来保护设备和网络，防范这些威胁。这有助于确保员工能够安全地访问公司网络而不会增加风险。
端点保护如何运作
端点保护使用多种安全功能的组合来实时检测、阻止和应对威胁。这些包括：
防病毒、反恶意软件和反间谍软件解决方案
防火墙
入侵防御
多重身份验证(MFA)
网络访问控制
网络管理员还可以使用基于角色的访问控制来通过端点身份验证来限制用户访问。在这些情况下，建议使用零信任安全，其中默认访问受到最严格的限制，并且需要授予用户对网络的任何进一步访问权限。
这些功能结合在一起，可以形成多层保护，确保网络和设备的安全。这有助于保护跨端点的敏感数据并确保业务连续性，即使面临多重威胁。
端点保护的核心组件
如上所述，端点保护由多种安全工具和解决方案组成。那么，让我们进一步深入探讨它们如何协同工作。
防火墙通过扫描和过滤任何试图进入网络的数据来保护您的网络免受攻击。它们根据设定的规则和因素（例如 IP 地址、端口和公司协议）监控和管理流量，从而防止未经授权的访问。
防病毒软件会扫描系统、设备和软件中是否存在恶意代码。当它检测到病毒或恶意软件时，它会隔离并删除它，主动和被动地保证设备和网络的安全。
传输数据时使用加密。本质上，它会在设备之间传输数据时对数�据进行加密，这样任何试图拦截数据的人都将无法使用。一旦数据到达预定目的地，就可以安全地解密并正常读取。
端点检测和响应 (EDR) 工具检测并调查网络主机和端点上的可疑活动。他们分析日志、文件、配置数据等来发现异常并采取行动，确保端点的安全。
这些解决方案共同构建了多层安全保护，确保设备和端点在所有可能的入口点或拦截点的安全。
端点保护与防病毒：主要区别
虽然防病毒软件是端点保护策略的关键组成部分，但仅使用防病毒工具不足以提供端点保护所需的多层安全保护。
端点保护平台提供整体安全方法，提供多层保护。这包括数据加密、威胁检测和远程管理，以便 IT 团队可以从任何地方支持设备。
另一方面，防病毒软件只做一件事，尽管它做得很好。它的工作是识别、阻止和删除系统中的病毒，虽然这很重要，但对于防范受损账户、内部攻击和其他不良行为者仍然提供不了多少保护。
因此，虽然防病毒解决方案是任何端点保护工具套件的重要组成部分，但它们只是整体的一部分。
端点保护解决方案对网络安全的最大优势
综上所述，使用端点保护解决方案有什么好处呢？
高级端点保护对于安全的 IT 基础设施至关重要，因为适当的网络安全带来的诸多好处怎么强调也不为过。
首先，实施端点保护可以提供威胁检测，使 IT 团队能够在潜在威胁或问题出现之前识别并解决它们。从源头上阻止威胁可使业务运营畅通无阻。
此外，适当的端点保护可为您的网络和端点提供集中管理。这使您可以同时监控和支持多个设备，从而更容易监视可疑活动并在设备之间推出更新和补丁。
当然，这也使得IT团队能够更快地对事件做出反应。结合安全工具和功能，团队能够在出现问题时迅速采取行动，最大限度地减少停机时间和损失。
总而言之，这会降低网络攻击的风险。良好的端点保护策略提供了多层保护，可抵御恶意软件和不良行为者的攻击，因此组织无需担心。
端点保护策略的用例
虽然这一切在理论上听起来很棒，但高级端点保护在实践中如何发挥作用呢？端点保护工具和策略有多种用例，可以帮助各种类型的行业。用例包括：
管理 BYOD 设备：随着越来越多的企业允许员工使用他们喜欢的设备（无论是在办公室还是在旅途中）工作，监控和管理不同设备的需求变得至关重要。
简化更新：端点保护工具可以轻松地向网络上的设备推出安全更新和补丁。
支持远程工作：端点保护解决了远程工作的最大安全风险，允许远程和混合员工安全地连接并保护他们的设备。
数据丢失预防：端点保护工具可以加密传输中的数据并监控其传输，以确保其免受未经授权的访问。
端点检测和响应：实时监控和响应威胁可让企业确保整个网络的端点安全。
如何选择正确的端点保护平台
当您需要端点保护解决方案时，必须找到一个能够满足您业务需求的解决方案。在考虑您的选择时，请考虑以下关键因素：
可扩展性：您需要一个可扩展的解决方案来满足您业务不断增长的每一步需求。
易于集成：该解决方案是否可以轻�松与您现有的设备和网络集成？
易用性：无论解决方案多么强大，如果它难以使用，您将无法充分发挥它的价值。
实时威胁检测：确保您使用具有强大工具套件的解决方案，包括检测和管理出现的威胁的能力。
兼容性：并非所有解决方案都适用于所有设备和端点；您必须确保您的解决方案在整个网络兼容。
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