零信任安全：全面的网络安全方法

Zero Trust 解决了传统安全模型中的信任问题。传统模型通常假设内部网络是安全的，外部是危险的，但这种假设在面对现代网络威胁时显得不够有效。Zero Trust 模型不再默认信任任何用户或设备，无论其位于网络内部还是外部，而是要求对每个访问请求进行验证。这种方法有助于防止数据泄露和未经授权的访问，提高整体安全性。