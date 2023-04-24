零信任安全：全面的网络安全方法

在当今的数字世界中，网络威胁变得越来越复杂，这使得组织保护其敏感数据和系统变得更具挑战性。 为了应对这些威胁，出现"了一种名"为零信任安全的新安全模型。

零信任安全是一种网络安全方法，要求组织验证每一次访问尝试，无论其来自何处。 它假设所有设备、用户和应用程序都是不可信的，并且会持续对敏感资源进行身份验证和授权。

在本文中，我们将探讨实施零信任安全的好处，包括加强数据泄露保护、增强可见性和控制以及更安全地访问敏感数据和系统。 在本文结束时，您将更好地了解为什么零信任安全已成为任何组织网络安全战略的重要组成部分。

什么是零信任？

零信任是一种网络安全方法，它假设所有设备、用户和应用程序都不可信，并持续进行身份验证和授权访问敏感资源。 与通常依赖基于边界的防御的传统安全模式相比，零信任要求组织验证每一次访问尝试，无论其来自何处。

这种方法提供了一种更全面、更有效的方法来管理对数据和系统的访问，从而降低了数据泄露和其他安全事件的风险。

加强了对数据泄露的保护

实施零信任安全的主要好处之一是改善了对数据泄露的保护。 通过要求对所有访问尝试进行身份验证和授权，零信任安全可以防止未经授权的用户访问敏感数据和系统。 这种方法与传统的安全模型形成鲜明对比，后者通常依赖基于外围的方法并假设边界内的所有流量都是可信的。

借助零信任安全，组织可以防范外部和内部威胁。 外部威胁可能包括来自组织外部的网络攻击，而内部威胁可能包括内部威胁和被盗账户。 通过持续验证和授权访问尝试，零信任安全可以防止这些威胁访问敏感数据和系统。

在防止数据泄露方面从零信任安全中受益的组织的真实例子包括谷歌和 Microsoft。 两家公司都实施了零信任安全模型，并报告说其安全态势得到了显著改善。 例如 Microsoft，零信任安全的实施有助于防止大量可能由账户泄露造成的数据泄露。

总体而言，实施零信任安全可以帮助组织改善对数据泄露的保护，这可能会对其声誉和财务稳定产生重大影响。 通过要求对所有访问尝试进行身份验证和授权，零信任安全可以防止外部和内部威胁访问敏感数据和系统。

增强可见性和控制力

实施零信任安全的另一个好处是它增强了对数据和系统访问的可见性和控制力。 借助零信任安全，组织可以对访问尝试进行更精细的控制，并且可以实时监控所有活动。

传统的安全模型通常对访问尝试的了解有限，并且可能使检测和应对潜在威胁变得困难。 但是，通过零信任安全，组织可以监控所有访问尝试，包括来自不可信设备和位置的访问尝试。 这可以帮助 IT 专业人员实时识别和应对潜在威胁。

零信任安全还允许组织更精细地实施访问控制。 这可能包括限制对特定资源的访问或对某些类型的访问强制执行多因素身份验证。 通过实施这些控制，组织可以更好地管理和控制对敏感数据和系统的访问。

零信任安全为管理数据和系统的访问提供了一种更全面、更有效的方法。 通过提供对访问尝试的实时可见性和控制，组织可以更好地检测和应对潜在威胁，同时还可以在更精细的层面上实施访问控制。

更安全地访问敏感数据和系统

零信任安全还可以帮助组织确保更安全地访问敏感数据和系统。 实现此目的的一种方法是防范针对特权访问的攻击。 特权帐户，例如属于管理员的帐户，通常成为攻击者的目标，他们试图获得对敏感数据或系统的访问权限。 零信任安全可以通过要求对特权访问进行额外的身份验证和授权检查来防止这些攻击。

除了保护特权帐户免受攻击外，零信任安全还可用于保护 远程访问、自带设备 (BYOD) 策略和基于环境的安全。 cloud这些类型的访问通常很难确保安全，但是零信任安全可以提供更全面、更有效的方法。 通过要求对所有访问尝试进行身份验证和授权，组织可以确保只有经过授权的用户和设备才能访问敏感数据和系统。

此外，零信任安全可以为远程工作人员提供额外的安全措施，他们可能会从不可信的位置或设备访问敏感数据和系统。 通过使用零信任安全，组织可以实施访问控制并实时监控活动，从而降低数据泄露或其他安全事件的风险。

总体而言，零信任安全可以为管理敏感数据和系统的访问提供更安全的方法。 通过保护特权帐户免受攻击以及保护远程访问、BYOD 策略和 cloud基于环境的安全，组织可以确保其数据和系统免受潜在威胁。

零信任和 Splashtop

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此外，VPN的设置、扩展和维护都具有挑战性，而且许多VPN不会自动安装安全更新和补丁，使组织容易受到攻击。

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在 Splashtop，我们非常重视安全性，这就是为什么我们的零信任安全方法假设所有设备、用户和应用程序都是不可信的。 这种方法可以持续验证和授权对敏感资源的访问，防止未经授权的访问尝试并降低数据泄露的风险。

我们的零信任安全模型包括多因素身份验证、设备身份验证和精细访问控制等高级功能。 这些措施共同确保只有经过授权的用户和设备才能访问敏感数据和系统，从而显著降低潜在威胁的风险。

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结论：零信任安全

总之，零信任安全是一种网络安全方法，它要求组织验证每一次访问尝试，无论其来自何处。 通过实施零信任安全，组织可以受益于更好的数据泄露保护、增强的可见性和控制以及对敏感数据和系统的更安全访问。

借助零信任安全，组织可以防止外部和内部威胁访问敏感数据和系统。 这种方法提供了一种更全面、更有效的方法来管理对数据和系统的访问，确保只有经过授权的用户和设备才能访问敏感资源。

在当今的网络安全格局中，组织必须实施零信任安全以防范潜在威胁。 随着网络威胁变得越来越复杂，零信任安全可以帮助组织保持领先地位，确保其数据和系统得到保护。

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