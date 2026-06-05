零信任安全：全面的网络安全方法

在当今的数字世界，网络威胁日益复杂，使得组织更加难以保护敏感数据和系统的安全。为应对当前的网络威胁，全新的“零信任”安全模型应运而生。
零信任安全是一种网络安全方法，要求组织验证每一次访问尝试，无论其来源于何处。它假设所有设备、用户和应用程序都是不可信的，并持续对访问敏感资源进行身份验证和授权。
本文将介绍实施零信任安全的各种优点，包括增强数据泄露保护措施、增强可见性和控制力、提高访问敏感数据和系统的安全性。在本文结束时，您将更好地了解为什么零信任安全已成为任何组织网络安全战略的重要组成部分。
什么是零信任？
零信任是一种网络安全方法，假定所有设备、用户和应用程序都不可信，并会持续进行身份验证和授权访问敏感资源。传统安全模式通常基于边界防御，与此相比，零信任要求组织要对每一次访问尝试进行身份验证，无论访问尝试的来源。
这种方法可以更全面、更高效地管理对数据和系统的访问，降低数据泄露和其他安全事故风险。
零信任如何运作？
Zero Trust 的运作原则是“永不信任，总是验证。”它不是基于网络位置自动授予访问权限，而是持续验证用户身份、设备安全和访问请求。这通过多因素身份验证 (MFA)、最小特权访问、持续监控和严格执行安全�策略来实现。通过在每个访问点要求身份验证，Zero Trust 将未经授权访问和数据泄露的风险降到最低。
零信任安全模式背后的核心原则
零信任安全模式基于的理念是，默认不信任所有用户或设备，无论其在内部网络还是外部网络。为此，组织要遵循以下核心原则：
验证每个访问请求：必须使用多因素身份验证（MFA）、身份验证和基于风险的访问控制，持续验证用户和设备。
最低权限访问：只授予用户完成任务所需的最低访问权限，降低未经授权的数据泄露的风险。
微隔离：将网络划分为更小的区域，以便在出现漏洞时限制其横向移动，防止攻击者大范围访问。
持续监控和分析：安全团队跟踪用户行为和访问模式，实时检测异常情况并预防威胁。
随处加密数据：对传输中和静态数据进行加密，以防止网络威胁和未经授权的拦截。
通过遵循以上原则，即使在复杂的 IT 环境中，组织也能加强网络安全态势，降低数据外泄风险。
采用零信任安全模式（H2）的主要优势
1. 加强保护，防止数据泄露
实施零信任安全的主要优势之一是可以增强数据泄露防范。通过要求对所有访问尝试进行身份验证和授权，零信任安全可以阻止非授权用户访问敏感数据和系统。零信任与传统安全模式之间存在明显差异，传统模式通常基于边界防御，并会假设边界内的所有流量都是可信的。
组织可以通过零信任安全阻止外部和内部威胁。外部威胁即来自组织外部的网络攻击，内部威胁即内部威胁和被盗账户。零�信任安全可以通过持续验证和授权访问尝试，阻止内外部威胁访问敏感数据和系统。
谷歌和微软是通过零信任安全成功阻止数据泄露的两个真实案例。这两家公司都实施了零信任安全模型，并表明其安全态势得到了显著改善。以微软为例，在实施零信任安全后，有效防止了大量可能因账户泄露而导致的数据泄漏事故的发生。
总之，实施零信任安全可以帮助组织改善对数据泄露的防范，显著提高其声誉和财务稳定性。通过要求对所有访问尝试进行身份验证和授权，零信任安全可以阻止外部和内部威胁访问敏感数据和系统。
2. 增强可见度和控制力
实施零信任安全的另一个优点是可以增强对数据和系统访问的可见性和控制力。组织可以借助零信任安全，对访问尝试进行更精细的控制，实时监控所有活动。
传统安全模型对访问尝试的可见性往往有限，可能难以检测和应对潜在威胁。但通过零信任安全，组织可以监控所有访问尝试，包括来自不受信任的设备和位置的访问尝试。这样可以帮助 IT 专业人员实时识别和应对潜在威胁。
此外，零信任安全还允许组织实施更精细的访问控制，包括限制访问特定资源或针对某些类型的访问强制实施多因素身份验证。通过实施这类控制，组织可以更好地管理和控制对敏感数据和系统的访问。
零信任安全为管理数据和系统的访问提供了更为全面和有效的方法。通过提供对访问尝试的实时可见性和控制，组织可以更好地检测和应对潜在威胁，同时还能实施更精细的访问控制。
3. 提高访问敏感数据和系统的安全性
零信任安全还可以帮助组织确保对敏感数据和系统的更安全访问。它通过保护特权访问免受攻击来实现这一点。特权账�户，如管理员账户，常常成为攻击者的目标，他们试图获取对敏感数据或系统的访问权限。零信任安全可以通过要求特权访问的额外身份验证和授权检查来防止这些攻击。
除了保护特权账户免受攻击，零信任安全还可以用于保护远程访问、自带设备（BYOD）政策和基于云的环境。这些类型的访问通常难以保护，但零信任安全可以提供更全面和有效的方法。通过要求所有访问尝试进行身份验证和授权，组织可以确保只有授权用户和设备可以访问敏感数据和系统。
远程办公人员可能会从不受信任的位置或设备访问敏感数据和系统，零信任安全则可以为他们提供额外的保护措施。通过零信任安全，组织可以实施访问控制并实时监控活动，从而降低数据泄露或其他安全事故风险。
总之，零信任安全可以为管理敏感数据和系统的访问提供更为安全的方法。通过保护特权帐户免受攻击以及保护远程访问、BYOD 策略和云环境的安全，组织可以确保其数据和系统免受潜在威胁。
零信任使用场景
零信任安全对于希望加强网络安全框架的组织来说至关重要。可以应用零信任的主要使用场景包括：
确保远程办公安全：确保员工可以从任何地点安全访问公司资源，同时持续验证其身份和设备安全。
保护云环境：通过实施严格的身份验证和访问控制，防止未经授权访问云应用程序和服务。
防止内部威胁：将用户权限设置为仅可访问必要的资源，降低数据泄露的风险，防止内部人员破坏或恶意泄露数据。
保护第三方访问：限制和监控供应商和承包商的访问，以尽量减少与外部用户相关的安全风险。
加强端点安全：要求所有设备在访问网络前都必须符合安全合规要求，从而减少来自非托管或受损端点的漏洞。
通过在以上领域应用零信任原则，组织可以最大限度地减少安全威胁，加强对敏感数据和系统的保护。
通过零信任最佳实践提高安全性
要有效实施“零信任”，必须采取战略方法，持续验证和保护对关键资源的访问。以下是可以提高安全性的几个最佳实践：
采用多因素身份验证（MFA）：要求用户使用多种因素验证身份，防止未经授权的访问。
执行最低权限访问：将用户权限设置为仅允许访问角色所需的资源，降低潜在威胁的风险。
持续监控和分析访问行为：利用实时分析和人工智能驱动的洞察来检测异常活动并降低风险。
实施微隔离：将网络划分为安全区域，以限制横向移动并遏制潜在漏洞。
确保端点和设备安全：在允许访问之前，先确保所有设备都符合安全策略，防止受损端点带来威胁。
加密各个阶段的数据：对传输中和静态数据进行加密，保护敏感信息的安全。
将零信任与远程访问解决方案集成：使用 安全远程桌面解决方案，如 Splashtop，在实现无缝远程工作的同时强制执行零信任策略。
通过遵循以上最佳实践，组织可以增强安全态势，预防网络威胁，并确保能安全访问所有环境中的资源。
Splashtop 如何增强远程办公的零信任安全？
安全始终是 Splashtop 的重中之重。作为一种远程访问和远程支持工具，Splashtop 受到许多个人、企业、高校的信赖，用户通过 Splashtop 的功能来保护敏感信息、数据和隐私，这一点对用户而言至关重要。
正是出于这一原因，Splashtop 尤为重视安全性，投入大量资金，以持续增强我们的基础设施和安全措施。此外，我们还从招募了全球关键网络安全和合规专家，协助我们进一步保护 Splashtop 平台。
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尽管有更先进的远程访问解决方案，但许多公司仍然依赖 VPN 等过时的技术进行远程访问。但 VPN 的安全性不如现代远程访问平台，因为通过 VPN 将远程设备连接到公司网络时，公司网络可能会遭受网络威胁。
此外，VPN 难以设置、扩展和维护，而且许多 VPN 不能自动安装安全更新和补丁，导致组织容易受到攻击。
幸运的是，零信任网络访问平台可以更好地替代 VPN，作为其备选方案。通过 Splashtop 的远程访问平台，可以安全地远程访问托管设备，不会出现 VPN 相关漏洞。用户可以通过这种方法远程访问工作设备，同时保持强大的安全措施。
Splashtop 非常重视安全性，我们的零信任安全方法会假定所有设备、用户和应用程序都是不受信任的。这种方法可以持续验证和授权对敏感资源的访问，阻止未经授权的访问尝试，降低数据泄露的风险。
我们的零信任安全模型包括多因素身份验证、设备身份验证和精细化访问控制等高级�功能。这些功能共同确保了仅授权用户和设备才能访问敏感数据和系统，从而显著降低潜在威胁的风险。
通过实施零信任安全，我们为用户提供安全可靠的远程访问和远程支持解决方案。我们非常重视安全性，以确保用户能够远程访问其数据和系统，不必担心潜在的网络威胁。
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