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安全

2023年回顾：简化日常运营的安全功能

作者：Splashtop Team
阅读时间：6分钟
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在当今的快节奏数字环境中，不同规模的企业无论所属行业，都面临着各种网络安全挑战。由于人们开始混合使用个人设备和工作设备，再加上远程办公和学习的兴起，网络犯罪分子的攻击面不断扩大。

预测结果不尽人意，正如 Cybersecurity Ventures 的预计，网络犯罪在全球范围内造成的损失到2025年将高达每年10.5万亿美元

随着网络安全挑战的增长，科技领域管理层必须要专注于保护组织和最终用户的安全。

Splashtop 相信安全的技术空间可以提高生产力。自2006年以来，我们帮助用户实现了随处访问设备、应用和文档，确保无论用户身在何处，使用何种设备或身份如何，都不必为提高效率担忧。

安全性始终是我们的首要任务，随着网络安全威胁的不断增加，我们将比以往任何时候都更加重视安全性。在客户和合作伙伴见解的指导下，再加上安全专家团队的支持，今年成为了我们探索安全之旅的一个重要里程碑。

2023年，我们坚持拓展核心使命——提高随处办公效率，我们希望助您消除对工作和数据的安全顾虑。

Splashtop 进一步增强了远程访问软件的网络安全性，成功解决了诈骗者滥用免费增值产品的问题。我们倡导远程访问供应商遵守“行为准则”，鼓励供应商通过强制注册和凭据验证来验证所有用户，包括免费试用。此外，我们还扩展了安全产品系列，发布了突破性解决方案，以重新定义和保护现代工作空间。

2023年2月：使用高级 Bitdefender Antivirus 功能保护端点安全

Splashtop 通过一项重要的合作伙伴关系提升了网络安全水平。为了增强端点安全性，我们推出了由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop Antivirus。提供反恶意软件、防病毒和强大的安全功能，可从 Splashtop 控制台进行集中管理。

保护端点，尤其是销售点（POS）设备，这对于面临不断增长的网络安全风险的零售商至关重要。POS 设备处理的是敏感财务信息，所以很容易成为网络攻击目标。

零售业经历了网络钓鱼、勒索软件、高级持续性威胁和供应链攻击的激增。根据威瑞森发布的的“2022年数据泄露调查报告”，零售业的629起事故中有98％涉及财务动机。与此同时，网络犯罪分子正在寻找新方法，以利用零售 POS 系统、IoT 设备、端点以及云和服务器环境中的安全漏洞。

通过与 Bitdefender 合作，Splashtop 开始采用“单一管理平台”，为 IT 专业人员提供集中式控制台，用于简化操作和保护端点安全。

2023年3月：通过收购 Foxpass，实现安全 Wi-Fi 访问控制，支持密码和无密码身份验证。

通过收购 Foxpass（基于云、以身份为中心的密码和无密码 Wi-Fi 与服务器访问解决方案提供商），我们在安全方面又取得了战略性进展。我们通过 Foxpass RADIUS 方案对产品组合进行了扩展，该解决方案能为访问网络服务的用户提供集中身份验证、授权和计费（AAA）管理。

Wi-Fi 访问控制对于保护组织免受网络威胁至关重要，因为内部或外部行为者可以轻松利用 Wi-Fi 网络在未经授权的情况下访问系统，导致严峻复杂的情况。保持对网络访问的可见性和控制力很有挑战性，但人们往往错误地认为 Wi-Fi 网络本身很安全，而且大多数组织仍然依赖共享密码。

不安全的 Wi-Fi 访问相关的风险在教育行业中尤为明显，许多用户通过共享密码使用个人设备连接到学校的 Wi-Fi 网络。在这种情况下，恶意行为者可以通过中间人攻击（MitM）轻松窃取凭据，这往往能为勒索软件和盗窃个人数据提供门户。

借助 Foxpass RADIUS，Splashtop 可以采用强大的身份验证程序和精细化访问管理加强防线。当用户尝试访问网络时，系统会验证其凭据，评估其设备以判断是否符合安全标准。这样可以降低未经授权访问的可能性，并降低数据泄露的风险。通过限制对敏感数据和健康信息的访问，有助于符合 FERPA、COPPA 和 HIPAA 的合规要求。

2023年8月：Splashtop 获得 ISO/IEC 27001 认证

2023年，我们在促进信息安全、数据保护和国际合规工作方面实现了一个重要里程碑。除了我们的 SOC2、GDPR 以及其他合规标准外，Splashtop 还获得了知名的 ISO/IEC 27001 认证。ISO 27001 是建立信息安全管理系统（ISMS）的全球公认标准，该系统对个人、政策和技术进行严格的测试和审计。

获得 ISO 27001 认证进一步巩固了 Splashtop 作为值得信赖的行业合作伙伴地位，向客户保证我们将始终专注于安全管理、卓越运营、性能和网络弹性。

2023年9月：使用零信任原则保护现代工作空间

如今，由于身份管理、远程访问、VPN、防火墙、秘密保管库等多种解决方案共存，组织面临着各种访问管理挑战。在这种分散式结构中每个组件独立运行，导致安全漏洞，构成合规风险，并降低了 IT 的可见性和控制力，从而影响最终用户的体验，这些往往会阻碍生产力。

为了解决这些问题，Splashtop 采取综合性方法将访问管理系统整合到一个无缝框架。这就是 Splashtop Secure Workspace —— 一种可以革新不同规模企业访问管理的解决方案，可使四个基础层（身份、设备、网络和凭据）无缝互联。

Splashtop Secure Workspace 解决了远程员工、多云迁移、复杂网络访问、凭据管理等各种难题，即使对于 IT 资源有限的组织也是如此。这种开创性解决方案的互联设计强化了组织的安全立场，并为最终用户的整个工作过程提供了无缝、丰富的体验。无论身在何处，无论使用何种设备，员工都能持续且安全地进行远程访问，从而简化工作流程并提高工作效率。

Splashtop 的架构允许组织实施强大的安全措施，包括端到端零信任原则和条件性访问控制，有助于无缝安全地访问所有应用程序，无论这些应用位于本地、云中还是基于 SaaS。组织可以从全面且高效的安全框架受益，用户则可以在该框架中从任意设备安全访问任何应用程序。

Splashtop Secure Workspace 计划将于2024年正式发布，目前已受到业界关注，在“融合与集成软件解决方案”类别中荣获《今日安全》杂志颁发的“2023年度新产品奖”

Splashtop 为应用程序、网络和资源访问提供了现代化解决方案，融合了零信任网络访问、特权访问管理和安全访问服务边缘的现代框架，受到了一致认可，同时还获得了知名奖项 —— 2023年 SDC 年度安全供应商奖

摘要

2023年，从增强远程访问和高级端点保护，到收购 Foxpass 加强 Wi-Fi 安全，再到推出开创性 Splashtop Secure Workspace 产品，Splashtop 的主动网络安全方法取得了重要里程碑。

步入2024年，我们仍将致力于为各种规模的企业提供创新型高级网络安全功能。

探索我们的定制化解决方案，了解 Splashtop 如何助您提升数字体验。立即加入我们，保护运营安全，简化运营流程，开启无缝的远程未来之旅。

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