Wi-Fi 安全在学校中的重要性被忽视

Wi-Fi 是我们教育机构的支柱，从在线家庭作业门户到虚拟教师会议，应有尽有。 大多数K-12管理员对自己的Wi-Fi网络的安全性充满信心，并认为他们现有的网络安全措施已经足够。

不幸的是，这种信心往往是错误的。 Wi-Fi 安全虽然经常被忽视，但可能是学校网络安全系统的薄弱环节。 事实上，根据Comparitech.com的数据， 2022年，针对美国学校和学院的勒索软件攻击耗资94.5亿美元。

Wi-Fi 安全的幻觉

学校通常依赖多种安全解决方案，例如反恶意软件和网络钓鱼防御工具。 虽然这些解决方案构成了强有力的安全策略的关键部分，但它们不一定能保护学校的Wi-Fi网络免受所有威胁。

认为Wi-Fi网络本质上是安全的，而其他安全措施可以提供足够的保护，这是一种危险的误解。 当通常在校外工作的IT人员可能无意中忽略了Wi-Fi安全时，情况尤其如此。

Wi-Fi 漏洞的危险

以下是现实检查：内部或外部行为者可能利用Wi-Fi网络来未经授权访问系统，从而导致严重的复杂情况。 通过窃听或拦截 Wi-Fi 数据（这种做法被称为 “中间人” 或 MITM 攻击），恶意个人可以从教师和管理员那里窃取证书。

这可能导致未经批准访问不受保护的管理员/员工网络，操纵评分系统，甚至导致系统完全关闭，从而阻碍考试等学术活动。

除此之外，MITM 攻击 还可能为其他攻击提供网关，在这些攻击中，可以部署勒索软件，或者出于有害目的窃取个人数据。 这不仅仅是理论上的；像这样的违规行为以前发生过，如果不采取正确的措施，还会再次发生。

网络安全：保持可见性和控制力

网络安全的另一个重要方面是保持对网络访问的可见性和控制，其中可能包括管理前雇员或学生的访问权限。 恶意访问可能导致不必要的漏洞、敏感信息的泄露，并可能规避设置的网络过滤器，尤其是在教育机构中。 必须定期审查和更新访问控制，以确保只有当前获得授权的个人才有访问权限。

"Evil Twin Attacks”（又名 Wi-Fi 窃听）：学校 Wi-Fi 网络中的隐藏威胁

一种特别令人震惊但经常被忽视的Wi-Fi网络攻击是 "邪恶双胞胎"攻击。 在这种情况下，创建了一个在名称和外观上模仿合法网络的恶意 Wi-Fi 网络。 这个流氓网络充当原始网络的 “邪恶双胞胎”，欺骗用户连接到它，而不是合法网络。 令人担忧的是，这个技巧执行起来非常简单，只需要很少的技术技能，即使对于精通技术的学生来说，它也是一种可行的策略。

毫无戒心的教师在执行日常任务时可能会在不知不觉中连接到这个流氓网络。 连接后，教师的设备就会暴露出来。 操作邪恶双胞胎网络的个人可以监视教师的在线活动，拦截登录凭据等敏感数据，并有可能获得对机密资源的访问权限。

满足合规性要求

K-12学校受多项重要法规的约束，包括《儿童在线隐私保护法》（COPPA）、《儿童互联网保护法》（CIPA）、《家庭教育权利和隐私法》（FERPA）和《健康保险便携性和问责法》（HIPAA）。

这些法律要求学校确保学生的在线安全，保护学生记录的隐私，并保护健康信息。 实施强大的 Wi-Fi 安全框架是满足这些监管要求不可或缺的一部分。

RADIUS 在合规性和 Wi-Fi 安全方面的作用

RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）可以在帮助您的学校遵守这些标准方面发挥关键作用。 它通过提供对您的 Wi-Fi 网络的安全、经过身份验证的访问来做到这一点。 强大的访问控制产品 Foxpass 如 RADIUS 服务器 ，可与您现有的系统集成，并且需要最少的设置时间。

使用 RADIUS，当用户尝试访问网络时，其凭据会经过身份验证，并评估其设备是否符合安全标准。 这降低了未经授权访问的可能性，从而降低了数据泄露和数据泄露的风险。 因此，通过限制对敏感学生数据和健康信息的访问，它有助于满足 FERPA、COPPA 和 HIPAA 的隐私要求。

RADIUS 身份验证提供的控制还可以帮助实现 CIPA 合规性。 通过确保只有授权用户才能访问网络，学校可以更好地管理和监控在线活动，为防止访问不当在线内容提供必要的保障措施。

立即保护您的学校

安全自满情绪可能会给K-12学校带来毁灭性的后果。 现在是时候评估您当前的安全措施并考虑可能存在的漏洞了，尤其是在您的Wi-Fi网络中。 不要等到漏洞发生后才意识到 Wi-Fi 安全的重要性。

立即实施 像 Foxpass RADIUS 这样的解决方案，以确保您学校的网络真正安全、合规并为未来做好准备。 请记住，安全不仅仅是保护系统和数据，还关系到保护学生的未来。 在K-12学校的Wi-Fi安全方面，安全总比后悔好。