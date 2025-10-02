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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

从网络访问工作流程中消除密码

Foxpass 让您能够借助云 RADIUS、基于证书的身份验证（EAP-TLS）和基于身份的策略，轻松在整个 Wi‑Fi 和 VPN 基础架构中实现无密码认证。

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

为什么要使用无密码登录？

密码会带来风险和阻碍，尤其是在 Wi-Fi 或 VPN 凭证属于以下情况的环境中：

  • 在用户或设备之间共享

  • 频繁重置、遗忘或泄露

  • 从其他系统重复使用

  • 不安全地存储在未受管理的设备上

  • 离职交接时难以取消权限

通过基于证书的身份验证，用户可无缝且安全地连接——无需输入凭据。

Foxpass 通过使用 X.509 证书和云原生 RADIUS 基础设施，实现无密码网络访问：

Foxpass 无密码访问解决方案

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    基于证书的身份验证（EAP-TLS）

    • 无需密码即可验证用户和设备

    • 每次连接都会使用签名证书进行验证

    • 无需共享密钥、重复使用凭证或手动登录

    • 在设备层面而不只是用户层面落实信任

    可通过Foxpass Advanced License获取

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    云 RADIUS 基础架构

    • 完全托管的 RADIUS 服务器，正常运行时间达 99.9%

    • 支持 EAP-TLS 和 RadSec (RADIUS over TLS)

    • 冗余且全球分布的架构

    • 无需硬件或本地 RADIUS 配置

    详细了解 Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    BYOD 证书安装程序（高级许可证）

    • 通过品牌化 Web 门户向个人设备签发证书

    • 与身份提供商集成（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）

    • 减少 IT 工单并降低入职流程复杂性

    • 支持受管理和非受管理设备


安全与合规优势

  • 零信任一致性：根据身份和设备验证每一次连接
  • 满足合规框架要求（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）
  • 根据需要自动轮换、使证书过期并撤销证书
  • 无需可窃取的凭据，减少人为失误和网络钓鱼风险
  • 记录每次身份验证尝试，提升审计可见性

常见使用场景

场景

无密码如何提供帮助

学校和校区

通过 BYOD 安装程序为学生/员工设备完成入驻，无需共享 PSK

远程办公 / VPN 访问

无需凭据即可强制执行基于证书的 VPN 登录

卫生保健

通过消除存储/共享的 Wi-Fi 密码，降低 PHI 风险

离职管理

集中吊销证书，无需轮换全局密码

IoT 或共享设备

通过设备证书进行身份验证，而非用户登录


互补功能

  • BYOD + MDM 证书部署（Jamf、Kandji、Intune）
  • 按角色分配 VLAN 并进行网络分段
  • 实时日志记录和访问审计
  • 目录同步（Google、Entra ID、Okta、OneLogin）
  • 跨平台支持（Windows、macOS、iOS、Android、Linux）

客户案例

我们顺利完成了 Wi‑Fi 安全向基于 PKI 证书的身份验证的关键转型，而 Foxpass Advanced RADIUS 几乎让整个过程毫不费力。他们基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 无缝集成，简化了设置流程。向近 10,000 名用户签发证书的过程非常顺利，现在我们的学生和教职员工都能享受到无与伦比的安全访问体验。Foxpass 确实超出了我们的预期。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

阅读案例研究

准备好迈入无密码时代了吗？

无论是为学生、员工、承包商还是远程团队提供安全保障，Foxpass 都能帮助您从访问工作流程中消除凭证，同时不失去控制力。

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