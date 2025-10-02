为什么要使用无密码登录？
密码会带来风险和阻碍，尤其是在 Wi-Fi 或 VPN 凭证属于以下情况的环境中：
在用户或设备之间共享
频繁重置、遗忘或泄露
从其他系统重复使用
不安全地存储在未受管理的设备上
离职交接时难以取消权限
通过基于证书的身份验证，用户可无缝且安全地连接——无需输入凭据。
Foxpass 通过使用 X.509 证书和云原生 RADIUS 基础设施，实现无密码网络访问：
Foxpass 无密码访问解决方案
基于证书的身份验证（EAP-TLS）
无需密码即可验证用户和设备
每次连接都会使用签名证书进行验证
无需共享密钥、重复使用凭证或手动登录
在设备层面而不只是用户层面落实信任
云 RADIUS 基础架构
完全托管的 RADIUS 服务器，正常运行时间达 99.9%
支持 EAP-TLS 和 RadSec (RADIUS over TLS)
冗余且全球分布的架构
无需硬件或本地 RADIUS 配置
详细了解 Foxpass Cloud RADIUS
BYOD 证书安装程序（高级许可证）
通过品牌化 Web 门户向个人设备签发证书
与身份提供商集成（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）
减少 IT 工单并降低入职流程复杂性
支持受管理和非受管理设备
安全与合规优势
- 零信任一致性：根据身份和设备验证每一次连接
- 满足合规框架要求（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）
- 根据需要自动轮换、使证书过期并撤销证书
- 无需可窃取的凭据，减少人为失误和网络钓鱼风险
- 记录每次身份验证尝试，提升审计可见性
常见使用场景
场景
无密码如何提供帮助
学校和校区
通过 BYOD 安装程序为学生/员工设备完成入驻，无需共享 PSK
远程办公 / VPN 访问
无需凭据即可强制执行基于�证书的 VPN 登录
卫生保健
通过消除存储/共享的 Wi-Fi 密码，降低 PHI 风险
离职管理
集中吊销证书，无需轮换全局密码
IoT 或共享设备
通过设备证书进行身份验证，而非用户登录
互补功能
- BYOD + MDM 证书部署（Jamf、Kandji、Intune）
- 按角色分配 VLAN 并进行网络分段
- 实时日志记录和访问审计
- 目录同步（Google、Entra ID、Okta、OneLogin）
- 跨平台支持（Windows、macOS、iOS、Android、Linux）
客户案例
我们顺利完成了 Wi‑Fi 安全向基于 PKI 证书的身份验证的关键转型，而 Foxpass Advanced RADIUS 几乎让整个过程毫不费力。他们基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 无缝集成，简化了设置流程。向近 10,000 名用户签发证书的过程非常顺利，现在我们的学生和教职员工都能享受到无与伦比的安全访问体验。Foxpass 确实超出了我们的预期。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)