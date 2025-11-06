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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

面向现代网络身份验证的安全传输

Foxpass Cloud RADIUS with RadSec 可对 authentication、authorization 和 accounting 数据提供端到端保护，确保 RADIUS 客户端与服务器在任何网络中进行加密、经过验证且可靠的通信。

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

简介

传统 RADIUS 基于 UDP 构建——速度快，但未加密且不可靠。RadSec（基于 TLS 的 RADIUS）通过TLS 加密的 TCP 连接传输身份验证流量，实现了 RADIUS 的现代化，可保护凭据和策略免遭拦截或篡改。

借助 Foxpass，RadSec 已内置，无需手动配置、无需维护隧道，也无需额外基础设施。您的访问点、VPN 与 Foxpass Cloud RADIUS 之间的每一次身份验证交换都会被加密、验证并校验完整性。

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

这个怎么运作

RadSec 会在您的 RADIUS 客户端（例如 Wi‑Fi 控制器或 VPN 网关）与 Foxpass Cloud RADIUS 服务之间建立一个双向身份验证的 TLS 隧道

  • 每个端点在交换任何 RADIUS 数据之前，都会先通过受信任身份进行身份验证，并由X.509 证书或 IdP 身份验证加以验证。

  • 所有 RADIUS 消息（包括 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 身份验证负载）都会在该 TLS 隧道内安全传输。

  • TCP 可确保数据包可靠且按顺序传输，而 TLS 则保证加密和消息完整性。

RadSec 保护传输层，而 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 则保护 RADIUS 内部的身份交换。它们共同提供真正端到端的身份验证安全。

主要优势

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    端到端加密

    对所有 RADIUS 通信进行加密，确保身份验证、授权和计费数据保持私密且不被篡改。

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    双向身份验证

    使用受信任的身份（X.509 证书或 IdP 验证）对 RADIUS 客户端和服务器双方进行身份验证，防止出现恶意或伪造的端点。

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    安全的联合身份与多域访问

    支持 eduroamOpenRoaming 等 联合访问框架 ，以及分布式企业 Wi-Fi 环境，在这些环境中，身份验证会跨多个网络或管理域进行。

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    可靠且可扩展

    基于 TCP 的传输可避免丢包，并简化跨站点、跨区域及云环境的扩展。

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    内置于 Foxpass Cloud RADIUS

    RadSec 不是附加组件，而是 Foxpass Cloud RADIUS 架构的一部分。TLS 加密和身份验证会自动处理，从而减少管理开销。

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    零信任且满足合规要求

    受 TLS 保护的传输有助于满足 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 要求，同时支持 零信任网络原则，实现持续验证和最小特权访问。

为什么选择 Foxpass 用于 RadSec

  • 云原生部署——无需本地部署或维护。

  • TLS 加密——所有 RADIUS 流量均自动受到保护。

  • 用于无密码、身份驱动访问的基于身份和证书的身份验证（EAP-TLS / EAP-TTLS）

  • MDM 集成——通过MDM Integrations & Certificate Management与 Intune、Jamf、Kandji、Addigy 等配合使用。

  • 全面可见性——每次身份验证事件都提供详细日志和审计追踪。

  • 快速部署——在几分钟内部署安全、受 TLS 保护的 RADIUS。

  • 支持 API——使用 Foxpass API 自动完成配置和监控。


立即开始保护您的 RADIUS 流量

借助Foxpass Cloud RADIUS和内置的 RadSec 加密，部署企业级网络安全。几分钟即可开始使用，或预约个性化演示。

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常见问题与解答

RadSec、EAP-TLS 和 EAP-TTLS 之间有什么区别？
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