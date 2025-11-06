简介
传统 RADIUS 基于 UDP 构建——速度快，但未加密且不可靠。RadSec（基于 TLS 的 RADIUS）通过TLS 加密的 TCP 连接传输身份验证流量，实现了 RADIUS 的现代化，可保护凭据和策略免遭拦截或篡改。
借助 Foxpass，RadSec 已内置，无需手动配置、无需维护隧道，也无需额外基础设施。您的访问点、VPN 与 Foxpass Cloud RADIUS 之间的每一次身份验证交换都会被加密、验证并校验完整性。
这个怎么运作
RadSec 会在您的 RADIUS 客户端（例如 Wi‑Fi 控制器或 VPN 网关）与 Foxpass Cloud RADIUS 服务之间建立一个双向身份验证的 TLS 隧道。
每个端点在交换任何 RADIUS 数据之前，都会先通过受信任身份进行身份验证，并由X.509 证书或 IdP 身份验证加以验证。
所有 RADIUS 消息（包括 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 身份验证负载）都会在该 TLS 隧道内安全传输。
TCP 可确保数据包可靠且按顺序传输，而 TLS 则保证加密和消息完整性。
RadSec 保护传输层，而 EAP-TLS 和 EAP-TTLS 则保护 RADIUS 内部的身份交换。它们共同提供真正端到端的身份验证安全。
主要优势
端到端加密
对所有 RADIUS 通信进行加密，确保身份验证、授权和计费数据保持私密且不被篡改。
双向身份验证
使用受信任的身份（X.509 证书或 IdP 验证）对 RADIUS 客户端和服务器双方进行身份验证，防止出现恶意或伪造的端点。
安全的联合身份与多域访问
支持 eduroam 和 OpenRoaming 等 联合访问框架 ，以及分布式企业 Wi-Fi 环境，在这些环境中，身份验证会跨多个网络或管理域进行。
可靠且可扩展
基于 TCP 的传输可避免丢包，并简化跨站点、跨区域及云环境的扩展。
内置于 Foxpass Cloud RADIUS
RadSec 不是附加组件，而是 Foxpass Cloud RADIUS 架构的一部分。TLS 加密和身份验证会自动处理，从而减少管理开销。
零信任且满足合规要求
受 TLS 保护的传输有助于满足 SOC 2、HIPAA、PCI DSS 和 ISO 27001 要求，同时支持 零信任网络原则，实现持续验证和最小特权访问。
为什么选择 Foxpass 用于 RadSec
云原生部署——无需本地部署或维护。
TLS 加密——所有 RADIUS 流量均自动受到保护。
用于无密码、身份驱动访问的基于身份和证书的身份验证（EAP-TLS / EAP-TTLS）。
MDM 集成——通过MDM Integrations & Certificate Management与 Intune、Jamf、Kandji、Addigy 等配合使用。
全面可见性——每次身份验证事件都提供详细日志和审计追踪。
快速部署——在几分钟内部署安全、受 TLS 保护的 RADIUS。
支持 API——使用 Foxpass API 自动完成配置和监控。
立即开始保护您的 RADIUS 流量
借助Foxpass Cloud RADIUS和内置的 RadSec 加密，部署企业级网络安全。几分钟即可开始使用，或预约个性化演示。