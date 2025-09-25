什么是 eduroam？
eduroam （教育漫游）是一个全球身份联合体系，让学生、教职员工和研究人员能够使用其 所属机构凭据 ，在任何参与机构 安全连接到 Wi-Fi 。
参与 eduroam 需要：
支持 EAP 身份验证的合规 RADIUS server
与贵机构的身份提供商（IdP）集成
支持基于证书（EAP-TLS）或基于身份（EAP-TTLS）身份验证
通过本国运营方（例如美国的 InCommon）进行信任配置和加入联合身份体系
校园 IT 团队面临的挑战
维护本地部署的 RADIUS 基础架构既耗时又容易出错
证书管理（EAP-TLS）增加了用户支持负担
与 eduroam 联邦对接需要技术协调并满足合规要求
扩展到多个校区或访客网络会增加复杂性
Foxpass 帮助高校采用并扩展符合 eduroam 要求的 RADIUS 基础架构，并以云原生、零维护的方式实现。
Foxpass 解决方案
适用于 eduroam 的云 RADIUS了解更多
支持 EAP-TLS 和 EAP-TTLS
全球可用性和故障切换
支持 RadSec（RADIUS over TLS）
无需本地部署的 RADIUS 服务器
与您的身份提供商集成
可与 Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin 和 LDAP 连接
按组、角色或用户身份分配访问权限
实施最小特权原则访问和目录驱动策略
证书生命周期管理（高级许可证）
与 Jamf、Kandji、Intune 集成的 MDM，适用于受管设备
证书吊销和到期管理
带有 NetID 品牌标识的自助式 BYOD 证书安装程序
支持联合身份认证的架构
轻松使用您的 NRO（例如 InCommon、Internet2）配置 RADIUS 代理
与身份联合合作伙伴建立安全的信任关系
将 eduroam 扩展到卫星校区、共享网络或公共空间
在这里详细了解 OpenRoaming 和 eduroam 联盟模式
适用人群
Foxpass 为希望实现以下目标的高等教育和研究机构提供支持：
- 首次加入 eduroam 联盟
- 替换或现代化老旧的本地部署 RADIUS 基础架构
- 将 eduroam 扩展到多个校区
- 改进证书部署流程，减少 Wi-Fi 帮助台工单
- 将 Wi-Fi/VPN 访问与现有身份提供商绑定
eduroam 兼容性矩阵
要求
由 Foxpass 提供支持
eduroam RADIUS 架构（EAP-TLS / EAP-TTLS）
BYOD + MDM 证书注册
用于联合身份认证的 RADIUS 代理
目录集成（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）
RadSec 支持
审计日志和会话可见性
让我们携手为您的 eduroam 部署赋能
加入或扩展 eduroam，零基础设施烦恼。Foxpass 可帮助高校 IT 团队部署云原生 RADIUS、简化证书注册流程，并满足联合身份要求。