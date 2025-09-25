跳转到主要内容
返回 Splashtop
Foxpass
登录免费试用
联系我们登录免费试用
A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

借助云原生 RADIUS 简化 eduroam 集成

Foxpass 可帮助高校通过安全、可扩展的 RADIUS 基础架构和精简的身份联合支持，部署或扩展 eduroam 访问。

联系我们

什么是 eduroam？

eduroam （教育漫游）是一个全球身份联合体系，让学生、教职员工和研究人员能够使用其 所属机构凭据 ，在任何参与机构 安全连接到 Wi-Fi

参与 eduroam 需要：

  • 支持 EAP 身份验证的合规 RADIUS server

  • 与贵机构的身份提供商（IdP）集成

  • 支持基于证书（EAP-TLS）基于身份（EAP-TTLS）身份验证

  • 通过本国运营方（例如美国的 InCommon）进行信任配置和加入联合身份体系


校园 IT 团队面临的挑战

  • 维护本地部署的 RADIUS 基础架构既耗时又容易出错

  • 证书管理（EAP-TLS）增加了用户支持负担

  • 与 eduroam 联邦对接需要技术协调并满足合规要求

  • 扩展到多个校区或访客网络会增加复杂性


Foxpass 帮助高校采用并扩展符合 eduroam 要求的 RADIUS 基础架构，并以云原生、零维护的方式实现。

Foxpass 解决方案

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    适用于 eduroam 的云 RADIUS

    • 支持 EAP-TLS 和 EAP-TTLS

    • 全球可用性和故障切换

    • 支持 RadSec（RADIUS over TLS）

    • 无需本地部署的 RADIUS 服务器


    了解更多
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    与您的身份提供商集成

    • 可与 Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin 和 LDAP 连接

    • 按组、角色或用户身份分配访问权限

    • 实施最小特权原则访问和目录驱动策略


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    证书生命周期管理（高级许可证）

    • 与 Jamf、Kandji、Intune 集成的 MDM，适用于受管设备

    • 证书吊销和到期管理

    • 带有 NetID 品牌标识的自助式 BYOD 证书安装程序


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    支持联合身份认证的架构

    • 轻松使用您的 NRO（例如 InCommon、Internet2）配置 RADIUS 代理

    • 与身份联合合作伙伴建立安全的信任关系

    • 将 eduroam 扩展到卫星校区、共享网络或公共空间

    • 这里详细了解 OpenRoaming 和 eduroam 联盟模式


适用人群

Foxpass 为希望实现以下目标的高等教育和研究机构提供支持：

  • 首次加入 eduroam 联盟
  • 替换或现代化老旧的本地部署 RADIUS 基础架构
  • 将 eduroam 扩展到多个校区
  • 改进证书部署流程，减少 Wi-Fi 帮助台工单
  • 将 Wi-Fi/VPN 访问与现有身份提供商绑定

eduroam 兼容性矩阵

要求

由 Foxpass 提供支持

eduroam RADIUS 架构（EAP-TLS / EAP-TTLS）

BYOD + MDM 证书注册

用于联合身份认证的 RADIUS 代理

目录集成（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin、LDAP）

RadSec 支持

审计日志和会话可见性


让我们携手为您的 eduroam 部署赋能

加入或扩展 eduroam，零基础设施烦恼。Foxpass 可帮助高校 IT 团队部署云原生 RADIUS、简化证书注册流程，并满足联合身份要求。

联系我们
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号