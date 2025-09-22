与 Foxpass 合作，提供无缝、安全的 OpenRoaming 访问
Foxpass 通过安全的云 RADIUS、身份联合和 PKI 专业能力，使电信服务提供商、MSPs 和 Wi-Fi 联盟能够参与 OpenRoaming 部署并实现规模化扩展。
什么是 OpenRoaming？
由 Wireless Broadband Alliance (WBA) 发起的OpenRoaming™是一个全球漫游联盟，借助基于身份和证书的访问方式，让用户无需手动身份验证即可自动连接到受信任的 Wi‑Fi 网络，安全无缝。
它可桥接蜂窝网络和 Wi-Fi 网络，并且需要：
联合身份模型
支持 EAP-TLS 身份验证
具备 PKI 管理功能的可扩展 RADIUS 基础架构
符合 WBA 的 OpenRoaming 技术框架
Passpoint（Hotspot 2.0）：无缝漫游的基础
Passpoint®，也称为 Hotspot 2.0，是 Wi-Fi Alliance 制定的一项标准，可让设备自动发现并安全连接到受信任的 Wi‑Fi 网络，无需受限门户的繁琐步骤，也不用反复登录。它可通过 Wi‑Fi 提供类似蜂窝网络的体验，确保连接无缝、安全且可扩展。
OpenRoaming 在 Passpoint 的基础上进一步增加了联合身份、PKI 和全球漫游联盟策略。它们共同为用户分流、企业服务和智慧城市 Wi-Fi 提供技术支撑。
Foxpass 通过提供运营商级部署所需的云 RADIUS、证书生命周期管理和身份联合能力，帮助电信运营商和 Wi-Fi 运营商采用 Passpoint。借助对 EAP-TLS、RadSec 和自动化证书配置 的内置支持，Foxpass 让 Passpoint 和 OpenRoaming 的部署既 安全又顺畅无阻。
Telco 和连接服务提供商的机遇
随着 Wi-Fi 在分流移动流量、改善室内覆盖以及扩展企业服务方面变得至关重要，OpenRoaming（由 Passpoint 提供支持）正成为以下领域的战略差异化优势：
一级和二级运营商
光纤和固定无线运营商
托管 Wi-Fi 提供商
智慧城市基础设施部署者
面向垂直行业的类似 Eduroam 的联盟（例如政府、零售、体育场馆）
Foxpass 帮助合作伙伴部署运营商级、云原生身份与访问基础架构，以支持 OpenRoaming 启用。
Foxpass 如何支持 OpenRoaming 部署
大规模 Cloud RADIUS了解更多
内置支持 EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RadSec
无需本地部署硬件或传统 RADIUS 配置
借助全球冗余和故障转移，实现 >99.9% 的正常运行时间
身份联合与身份验证
Foxpass 作为身份提供商的安全 AAA 服务器。
与 Entra ID、Google Workspace、Okta 和自定义 IdP 集成
支持通过证书签发完成 BYOD 设备接入
PKI 和证书生命周期管理
全面支持用于 EAP-TLS 的 X.509
通过 BYOD 安装程序或 MDM（Jamf、Kandji、Intune）进行设备注册
证书轮换、到期和吊销管理
与 WBA 和 Federation 要求的互操作性
符合 WBA OpenRoaming 指南标准
为联盟运营商提供灵活的集成选项
支持根 CA 和 AAA 服务器信任关系
与 Foxpass 合作，为 OpenRoaming & Passpoint 提供支持
无论是要启动新的 federation、扩展智慧城市 Wi‑Fi，还是为 5G 网络实现分流，Foxpass 都能提供身份和 RADIUS 骨干，加速 OpenRoaming 或 Passpoint 部署。
让我们携手实现以下目标：
加入 OpenRoaming 联盟
采用 Passpoint，实现无缝 Wi-Fi 接入
在全球漫游覆盖范围内安全地验证用户身份
简化入职流程和 PKI 复杂性
为订阅用户和访客提供无缝的 Wi-Fi 体验
准备好探索合作机会了吗？
Foxpass 可为电信和基础设施提供商提供白标 RADIUS 托管、OpenRoaming 联盟配置支持以及集成咨询。