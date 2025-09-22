跳转到主要内容
返回 Splashtop
Foxpass
登录免费试用
联系我们登录免费试用
A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

与 Foxpass 合作，提供无缝、安全的 OpenRoaming 访问

Foxpass 通过安全的云 RADIUS、身份联合和 PKI 专业能力，使电信服务提供商、MSPs 和 Wi-Fi 联盟能够参与 OpenRoaming 部署并实现规模化扩展。

联系我们
OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

什么是 OpenRoaming？

由 Wireless Broadband Alliance (WBA) 发起的OpenRoaming是一个全球漫游联盟，借助基于身份和证书的访问方式，让用户无需手动身份验证即可自动连接到受信任的 Wi‑Fi 网络，安全无缝。

  • 它可桥接蜂窝网络和 Wi-Fi 网络，并且需要：

  • 联合身份模型

  • 支持 EAP-TLS 身份验证

  • 具备 PKI 管理功能的可扩展 RADIUS 基础架构

  • 符合 WBA 的 OpenRoaming 技术框架


Passpoint（Hotspot 2.0）：无缝漫游的基础

Passpoint®，也称为 Hotspot 2.0，是 Wi-Fi Alliance 制定的一项标准，可让设备自动发现并安全连接到受信任的 Wi‑Fi 网络，无需受限门户的繁琐步骤，也不用反复登录。它可通过 Wi‑Fi 提供类似蜂窝网络的体验，确保连接无缝、安全且可扩展。

OpenRoaming 在 Passpoint 的基础上进一步增加了联合身份、PKI 和全球漫游联盟策略。它们共同为用户分流、企业服务和智慧城市 Wi-Fi 提供技术支撑。

Foxpass 通过提供运营商级部署所需的云 RADIUS、证书生命周期管理和身份联合能力，帮助电信运营商和 Wi-Fi 运营商采用 Passpoint。借助对 EAP-TLS、RadSec 和自动化证书配置 的内置支持，Foxpass 让 Passpoint 和 OpenRoaming 的部署既 安全又顺畅无阻

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

Telco 和连接服务提供商的机遇

随着 Wi-Fi 在分流移动流量、改善室内覆盖以及扩展企业服务方面变得至关重要，OpenRoaming（由 Passpoint 提供支持）正成为以下领域的战略差异化优势

  • 一级和二级运营商

  • 光纤和固定无线运营商

  • 托管 Wi-Fi 提供商

  • 智慧城市基础设施部署者

  • 面向垂直行业的类似 Eduroam 的联盟（例如政府、零售、体育场馆）

Foxpass 帮助合作伙伴部署运营商级、云原生身份与访问基础架构，以支持 OpenRoaming 启用。

Foxpass 如何支持 OpenRoaming 部署

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    大规模 Cloud RADIUS

    • 内置支持 EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RadSec

    • 无需本地部署硬件或传统 RADIUS 配置

    • 借助全球冗余和故障转移，实现 >99.9% 的正常运行时间


    了解更多
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    身份联合与身份验证

    • Foxpass 作为身份提供商的安全 AAA 服务器。

    • 与 Entra ID、Google Workspace、Okta 和自定义 IdP 集成

    • 支持通过证书签发完成 BYOD 设备接入


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI 和证书生命周期管理

    • 全面支持用于 EAP-TLS 的 X.509

    • 通过 BYOD 安装程序或 MDM（Jamf、Kandji、Intune）进行设备注册

    • 证书轮换、到期和吊销管理


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    与 WBA 和 Federation 要求的互操作性

    • 符合 WBA OpenRoaming 指南标准

    • 为联盟运营商提供灵活的集成选项

    • 支持根 CA 和 AAA 服务器信任关系


与 Foxpass 合作，为 OpenRoaming & Passpoint 提供支持

无论是要启动新的 federation、扩展智慧城市 Wi‑Fi，还是为 5G 网络实现分流，Foxpass 都能提供身份和 RADIUS 骨干，加速 OpenRoaming 或 Passpoint 部署。

让我们携手实现以下目标：

  • 加入 OpenRoaming 联盟

  • 采用 Passpoint，实现无缝 Wi-Fi 接入

  • 在全球漫游覆盖范围内安全地验证用户身份

  • 简化入职流程和 PKI 复杂性

  • 为订阅用户和访客提供无缝的 Wi-Fi 体验


准备好探索合作机会了吗？

Foxpass 可为电信和基础设施提供商提供白标 RADIUS 托管、OpenRoaming 联盟配置支持以及集成咨询。

联系我们
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号