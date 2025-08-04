专为满足高校 IT 需求而打造
无需复杂部署，即可将安全防护扩展至整个校园
从阶梯教室到宿舍网络，再到科研实验室，高校 IT 团队面临着巨大的压力：既要提供快速、安全且可扩展的网络访问，又不能失去控制。Foxpass Cloud RADIUS 可帮助您：
在教师、学生和研究人员之间全面实施零信任访问
消除共享 SSID 和密码疲劳
保留审计追踪记录，以满足内部政策和合规要求
简化托管设备和 BYOD 设备的入职流程
与 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin 等身份提供商集成
Foxpass 还能简化复杂校园环境中的网络分段。无论是管理学生宿舍、教职工楼、实验室还是公共 Wi-Fi，Foxpass 都能根据身份提供商中的组成员身份，动态将用户和设备分配到正确的 VLAN。这意味着学生无需接入管理或研究网络——无需手动进行 VLAN 标记或静态配置。
专为现代化校园打造
NetID 品牌化 BYOD 证书安装程序
让用户通过自定义品牌化证书体验安全地自助注册。在支持贵机构 NetID 系统的同时，实施强身份验证，无需让用户困惑，也不会给 IT 团队增加负担。
eduroam 兼容性
Foxpass 为用户在参与 eduroam 的机构之间提供安全身份验证。无论是在校园内，还是外出进行研究，学生和教职员工都能使用其所属机构的凭证安全保持连接。
目录和 MDM 集成
连接到您现有的身份和设备管理基础架构。从 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 同步用户。通过 Jamf、Intune、Kandji 推送证书，或使用 Foxpass 的托管 BYOD 门户。
基于角色的访问控制和 VLAN 分配
按用户类型强制执行访问控制：学生、教职员工、访客、实验室。将用户置于分段的 VLAN 中，以保护科研和管理系统。
面向策略合规的审计就绪日志
详细的访问日志有助于落��实策略执行并满足数据保护合规要求。非常适合需要遵循 HIPAA、FERPA 和内部审查要求的机构。
谁在高等教育领域使用 Foxpass
为什么大学和学院信赖 Foxpass
- 支持带自定义品牌标识注册的 NetID
- BYOD 和 MDM 设备灵活性
- 兼容 eduroam 的 RADIUS 身份验证
- 云原生，无需硬件
- 99.9% 正常运行时间 SLA + 冗余全球基础设施
- 符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求
- 自 2015 年以来深受高等教育机构信赖
- 响应迅速、由工程师主导的支持
专为满足高等教育的安全与体验目标而设计
让校园 Wi-Fi 安全实现现代化
通过自动化降低 IT 开销
确保最小特权网络分段
为学生和教职员工提供无缝、安全的访问体验，无论是在校内还是校外
在提供出色用户体验的同时，满足合规要求