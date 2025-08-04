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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

面向高等教育的安全 Wi‑Fi 和基于身份的网络访问

通过品牌化的 BYOD 支持和与 eduroam 的兼容性，在整个校园提供无缝的零信任访问体验。深受全球高校信赖。

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

专为满足高校 IT 需求而打造

无需复杂部署，即可将安全防护扩展至整个校园

从阶梯教室到宿舍网络，再到科研实验室，高校 IT 团队面临着巨大的压力：既要提供快速、安全且可扩展的网络访问，又不能失去控制。Foxpass Cloud RADIUS 可帮助您：

  • 在教师、学生和研究人员之间全面实施零信任访问

  • 消除共享 SSID 和密码疲劳

  • 保留审计追踪记录，以满足内部政策和合规要求

  • 简化托管设备和 BYOD 设备的入职流程

  • 与 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin 等身份提供商集成

Foxpass 还能简化复杂校园环境中的网络分段。无论是管理学生宿舍、教职工楼、实验室还是公共 Wi-Fi，Foxpass 都能根据身份提供商中的组成员身份，动态将用户和设备分配到正确的 VLAN。这意味着学生无需接入管理或研究网络——无需手动进行 VLAN 标记或静态配置。

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专为现代化校园打造

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    NetID 品牌化 BYOD 证书安装程序

    让用户通过自定义品牌化证书体验安全地自助注册。在支持贵机构 NetID 系统的同时，实施强身份验证，无需让用户困惑，也不会给 IT 团队增加负担。

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    eduroam 兼容性

    Foxpass 为用户在参与 eduroam 的机构之间提供安全身份验证。无论是在校园内，还是外出进行研究，学生和教职员工都能使用其所属机构的凭证安全保持连接。

  • Workflow / connected icon

    目录和 MDM 集成

    连接到您现有的身份和设备管理基础架构。从 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin 同步用户。通过 Jamf、Intune、Kandji 推送证书，或使用 Foxpass 的托管 BYOD 门户。

  • Secure remote access management icon

    基于角色的访问控制和 VLAN 分配

    按用户类型强制执行访问控制：学生、教职员工、访客、实验室。将用户置于分段的 VLAN 中，以保护科研和管理系统。

  • Custom branding icon

    面向策略合规的审计就绪日志

    详细的访问日志有助于落实策略执行并满足数据保护合规要求。非常适合需要遵循 HIPAA、FERPA 和内部审查要求的机构。

谁在高等教育领域使用 Foxpass

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

为什么大学和学院信赖 Foxpass

  • 支持带自定义品牌标识注册的 NetID
  • BYOD 和 MDM 设备灵活性
  • 兼容 eduroam 的 RADIUS 身份验证
  • 云原生，无需硬件
  • 99.9% 正常运行时间 SLA + 冗余全球基础设施
  • 符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求
  • 自 2015 年以来深受高等教育机构信赖
  • 响应迅速、由工程师主导的支持
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

专为满足高等教育的安全与体验目标而设计

  • 让校园 Wi-Fi 安全实现现代化

  • 通过自动化降低 IT 开销

  • 确保最小特权网络分段

  • 为学生和教职员工提供无缝、安全的访问体验，无论是在校内还是校外

  • 在提供出色用户体验的同时，满足合规要求


准备好实现校园网络访问现代化了吗？

Foxpass Cloud RADIUS 帮助高校保障每一次连接的安全，同时为学生、教职员工和访客提供顺畅无阻的体验。

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