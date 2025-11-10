将云身份桥接到由 Active Directory 支持的系统

使用 Foxpass LDAP Bridge，将现代身份提供商（如 Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin）连接到仍依赖 Active Directory 和 LDAP 身份验证的传统应用、VPN 和服务器——无需暴露或扩展 AD。