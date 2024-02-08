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用 Foxpass RADIUS 取代 Microsoft 网络策略服务器（NPS）

淘汰传统的网络策略服务器（NPS），采用专为现代工作场所定制的直观云 RADIUS 服务 Foxpass，从而简化安全网络访问。

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Foxpass RADIUS 带来无障碍cloud 身份验证

在内部 IT 基础架构时代，Microsoft NPS 与 Active Directory 域服务（AD DS）一起为便捷的网络身份验证服务提供了便利。 随着企业采用cloud 解决方案（如 Microsoft Entra ID (Azure AD)），继续运行内部服务器（如网络策略服务器 (NPS)）会带来复杂性。 NPS 缺乏利用 OAUTH 和 SAML 等现代身份标准的能力。

Foxpass RADIUS 为网络安全转型提供了交钥匙替代方案。 作为云原生 RADIUS 即服务平台，Foxpass 可与 Entra ID、Azure AD、Google Workspace、Okta 和其他身份供应商顺利集成。 Foxpass 除支持基于密码的方法外，还支持基于证书和令牌的无密码身份验证。

与Microsoft NPS 相比，Foxpass RADIUS 具有至关重要的优势：

  • 基于云：作为本地cloud 服务提供，类似于 Entra ID。
  • 无缝网络集成：与 Wi-Fi 和有线网络轻松集成。
  • 广泛的身份验证支持：为密码和基于证书的身份验证提供广泛支持。
  • 身份供应商兼容性：与 Entra ID 和各种cloud 身份提供商兼容，包括 Google Workspace 和 Okta。
  • 交钥匙管理：通过全面、完全管理的cloud 服务，消除本地硬件和软件管理的复杂性。

资源

Microsoft Entra ID 配置更改

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