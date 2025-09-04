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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

通过自助证书安装程序，简化无密码 BYOD 入职流程

让用户自行注册设备，安全访问 Wi-Fi 和 VPN，无需手动配置、共享密码或提交 IT 工单。包含在 Foxpass Advanced License 中。

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

功能介绍

Foxpass BYOD 证书安装程序提供安全的自助式界面，让用户和组织能够：

  • 下载并安装 X.509 证书

  • 注册其个人（非受管）设备以访问网络

  • 通过 EAP-TLS 对您的 Wi-Fi 或 VPN 基础架构进行身份验证

  • 完全避免使用基于密码的网络身份验证

  • 补充 MDM 集成，为每台设备（无论是受管设备还是 BYOD）提供完整的零信任、基于证书的网络访问

这可实现基于证书的无密码身份验证，这是零信任网络访问的核心支柱。

核心功能

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    EAP-TLS 证书注册

    • 从 Foxpass 的安全后端签发 X.509 证书

    • 支持证书过期、吊销和续订

    • 与 Foxpass Cloud RADIUS 集成，支持 EAP-TLS 身份验证


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    自定义品牌体验

    • 可使用您的院校或公司名称自定义安装程序品牌展示（例如，基于 NetID 的门户）

    • 在自助注册过程中提供信任感与清晰指引

    • 非常适合 K–12、高等教育和多租户部署


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    支持主流平台

    • Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS

    • 安装无需管理员权限

    • 还支持用于托管设备工作流程的 MDM 集成（Jamf、Intune、Kandji）


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    专为可扩展性而设计

    • 为学生、教职员工或远程团队批量部署数百甚至数千台设备

    • 减少因密码重置或 SSID 混淆导致的帮助台工单量

    • 通过 Foxpass 日志跟踪注册和使用情况


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

这个怎么运作

  1. 用户使用其身份提供商凭据（Google、Okta、Entra ID 等）登录 BYOD 门户

  2. 安装程序会将已签名证书发送到用户的设备

  3. 设备通过 EAP-TLS 使用 Foxpass Cloud RADIUS 连接到 Wi-Fi/VPN

  4. Foxpass 会验证证书，并根据身份或组分配访问权限


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

适用场景

  • K–12 和高等教育——让学生和教职员工无需 IT 干预即可轻松连接

  • 远程办公与混合办公团队 – 为个人笔记本电脑和移动设备提供安全的 VPN 访问

  • 高安全环境 – 在非受管端点上强制执行无密码访问策略

  • 多租户网络 – 使用受限访问 VLAN 为访客或承包商快速接入


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

兼容

  • Foxpass Cloud RADIUS

  • 目录同步：Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin

  • Wi-Fi 控制器：Meraki、Aruba、Ubiquiti，……

  • MDM：Jamf、Intune、Kandji、Addigy，...


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

安全性与合规性

  • X.509 证书可减少凭证暴露和网络钓鱼风险

  • 证书与用户/设备绑定，不在系统之间共享

  • 支持零信任原则：对每个连接进行身份验证

  • 包含审计日志和证书生命周期管理

  • 符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求的后端基础架构


真实客户反馈

我们借助 Foxpass 迁移到基于证书的 Wi-Fi，以消除密码重置和网络钓鱼风险。他们的 BYOD 安装程序让部署过程毫不费力——即使是对非技术用户也是如此。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

准备好为 BYOD 实现无密码化了吗？

Foxpass BYOD Certificate Installer 可帮助在任何设备上部署安全、无密码的 Wi‑Fi 和 VPN 访问，并实现零接触配置

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