功能介绍
Foxpass BYOD 证书安装程序提供安全的自助式界面，让用户和组织能够：
下载并安装 X.509 证书
注册其个人（非受管）设备以访问网络
通过 EAP-TLS 对您的 Wi-Fi 或 VPN 基础架构进行身份验证
完全避免使用基于密码的网络身份验证
补充 MDM 集成，为每台设备（无论是受管设备还是 BYOD）提供完整的零信任、基于证书的网络访问
这可实现基于证书的无密码身份验证，这是零信任网络访问的核心支柱。
核心功能
EAP-TLS 证书注册
从 Foxpass 的安全后端签发 X.509 证书
支持证书过期、吊销和续订
与 Foxpass Cloud RADIUS 集成，支持 EAP-TLS 身份验证
自定义品牌体验
可使用您的院校或公司名称自定义安装程序品牌展示（例如，基于 NetID 的门户）
在自助注册过程中提供信任感与清晰指引
非常适合 K–12、高等教育和多租户部署
支持主流平台
Windows、macOS、iOS、Android、ChromeOS
安装无需管理员权限
还支持用于托管设备工作流程的 MDM 集成（Jamf、Intune、Kandji）
专为可扩展性而设计
为学生、教职员工或远程团队批量部署数百甚至数千台设备
减少因密码重置或 SSID 混淆导致的帮助台工单量
通过 Foxpass 日志跟踪注册和使用情况
这个怎么运作
用户使用其身份提供商凭据（Google、Okta、Entra ID 等）登录 BYOD 门户
安装程序会将已签名证书发送到用户的设备
设备通过 EAP-TLS 使用 Foxpass Cloud RADIUS 连接到 Wi-Fi/VPN
Foxpass 会验证证书，并根据身份或组分配访问权限
适用场景
K–12 和高等教育——让学生和教职员工无需 IT 干预即可轻松连接
远程办公与混合办公团队 – 为个人笔记本电脑和移动设备提供安全的 VPN 访问
高安全环境 – 在非受管端点上强制执行无密码访问策略
多租户网络 – 使用受限访问 VLAN 为访客或承包商快速接入
兼容
目录同步：Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin
Wi-Fi 控制器：Meraki、Aruba、Ubiquiti，……
MDM：Jamf、Intune、Kandji、Addigy，...
安全性与合规性
X.509 证书可减少凭证暴露和网络钓鱼风险
证书与用户/设备绑定，不在系统之间共享
支持零信任原则：对每个连接进行身份验证
包含审计日志和证书生命周期管理
符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求的后端基础架构
真实客户反馈
我们借助 Foxpass 迁移到基于证书的 Wi-Fi，以消除密码重置和网络钓鱼风险。他们的 BYOD 安装程序让部署过程毫不费力——即使是对非技术用户也是如此。
Mike Good, Network Administrator, LL Schools