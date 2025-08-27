行业挑战
受监管行业的组织正面临越来越大的压力，需要：
安全地远程和现场访问 PHI、PII 及财务记录
为 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 或内部审计保留详细的访问日志
为承包商、临床医生、财务分析师或分布式团队强制实施最小特权访问
消除高风险的共享凭证以及缺乏管理的 VPN/Wi‑Fi 访问，避免敏感数据暴露于欺诈或合规违规风险之中
在不增加运营负担的情况下实现 IT 基础设施现代化
Foxpass 为受监管的 IT 环境提供现代化的访问控制解决方案
Foxpass 如何提供帮助
身份驱动的网络身份验证
通过用户身份、已验证证书和组策略强制实施 Wi-Fi 和 VPN 访问
与您的 IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）集成
无需共享 Wi-Fi 凭据或非受管 VPN 密码
用于合规的审计日志了解更多
记录每一次 RADIUS 和 LDAP 身份验证请求
保留可导出、带时间戳的记录，以支持合规报告
识别未经授权的访问尝试或异常模式
证明最小特权原则以及入职/离职策略的执行情况
专为满足受监管行业的严苛需求而打造
为分布式护理团队、金融分析师和远程理赔专员实施精确的访问控制
将网络和 VPN 访问权限直接绑定到已验证的 HRIS 或 IdP 身份
借助 Foxpass BYOD 工具和 MDM 集成，简化基于证书的入职流程
通过即时报告和对访问活动的实时可见性，帮助审计人员开展审计工作
符合合�规要求与零信任理念
要求
由 Foxpass 提供支持
符合 HIPAA 要求的架构
符合 SOC 2 Type II 标准的基础设施
符合 PCI DSS 要求的身份验证和日志记录
符合 GLBA 要求的访问控制
强制 TLS 的身份验证和 API
零信任访问强制执行
最小特权原则策略执行
可导出、随时可供审计的日志
身份提供商集成
VPN + Wi-Fi 访问控制
常见使用场景
为医院、诊所、金融机构或分布式员工队伍提供安全的 Wi-Fi 访问
为分布式理赔团队和金融分析师强制实施基于身份的 VPN 登录
为银行员工、交易员或呼叫中心客服强制实施最小特权原则访问
用云原生零信任强制执行替代传统自托管 RADIUS
通过 BYOD 安装程序和 MDM 集成，简化基于证书的设备接入
通过安全身份验证和 90 天日志，持续满足 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 和 GLBA 审计准备要求