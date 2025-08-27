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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

为 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 等提供安全的访问控制与审计可见性

Foxpass 帮助医疗、保险、金融及其他受监管行业的 IT 团队实施零信任访问，规模化管理凭证，并保持审计就绪状态，同时无需承担管理本地基础设施的负担。

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

行业挑战

受监管行业的组织正面临越来越大的压力，需要：

  • 安全地远程和现场访问 PHI、PII 及财务记录

  • 为 HIPAA、SOC 2、PCI DSS、GLBA 或内部审计保留详细的访问日志

  • 为承包商、临床医生、财务分析师或分布式团队强制实施最小特权访问

  • 消除高风险的共享凭证以及缺乏管理的 VPN/Wi‑Fi 访问，避免敏感数据暴露于欺诈或合规违规风险之中

  • 在不增加运营负担的情况下实现 IT 基础设施现代化


Foxpass 为受监管的 IT 环境提供现代化的访问控制解决方案

Foxpass 如何提供帮助

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    身份驱动的网络身份验证

    • 通过用户身份、已验证证书和组策略强制实施 Wi-Fi 和 VPN 访问

    • 与您的 IdP（Okta、Google、Entra ID、OneLogin）集成

    • 无需共享 Wi-Fi 凭据或非受管 VPN 密码


  • Update Management icon

    用于合规的审计日志

    • 记录每一次 RADIUS 和 LDAP 身份验证请求

    • 保留可导出、带时间戳的记录，以支持合规报告

    • 识别未经授权的访问尝试或异常模式

    • 证明最小特权原则以及入职/离职策略的执行情况


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  • Architecture and Design blueprints icon

    专为满足受监管行业的严苛需求而打造

    • 为分布式护理团队、金融分析师和远程理赔专员实施精确的访问控制

    • 将网络和 VPN 访问权限直接绑定到已验证的 HRIS 或 IdP 身份

    • 借助 Foxpass BYOD 工具和 MDM 集成，简化基于证书的入职流程

    • 通过即时报告和对访问活动的实时可见性，帮助审计人员开展审计工作


符合合规要求与零信任理念

要求

由 Foxpass 提供支持

符合 HIPAA 要求的架构

符合 SOC 2 Type II 标准的基础设施

符合 PCI DSS 要求的身份验证和日志记录

符合 GLBA 要求的访问控制

强制 TLS 的身份验证和 API

零信任访问强制执行

最小特权原则策略执行

可导出、随时可供审计的日志

身份提供商集成

VPN + Wi-Fi 访问控制


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

常见使用场景

  • 为医院、诊所、金融机构或分布式员工队伍提供安全的 Wi-Fi 访问

  • 为分布式理赔团队和金融分析师强制实施基于身份的 VPN 登录

  • 为银行员工、交易员或呼叫中心客服强制实施最小特权原则访问

  • 用云原生零信任强制执行替代传统自托管 RADIUS

  • 通过 BYOD 安装程序和 MDM 集成，简化基于证书的设备接入

  • 通过安全身份验证和 90 天日志，持续满足 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 和 GLBA 审计准备要求


准备好在受监管环境中实现安全访问了吗？

无论是在管理 PHI、客户财务数据，还是为 HIPAA、SOC 2、PCI DSS 或 GLBA 审计做准备，Foxpass 都能为团队提供保持安全与合规所需的访问控制、日志记录和零信任策略执行。

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