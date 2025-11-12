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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass 方案：保护每位用户、每台设备和整个网络的安全

Foxpass 为处于零信任建设各个阶段的组织提供灵活的许可选项——从基于凭证的 Wi-Fi 身份验证，到基于证书的完整访问、由 MDM 驱动的设备身份识别，以及独立 PKI 部署。

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Foxpass 许可证层级

访问控制方案

标准许可证

EAP-TTLS（用户名/密码）身份验证 + Cloud LDAP
使用基于身份的凭证保护 Wi-Fi 和 VPN 访问的最简单方式。

最适合：
寻求基于密码的 Wi-Fi/VPN 身份验证和云目录集成的组织。

包含：

  • Foxpass Cloud RADIUS（Wi-Fi 和 VPN 访问控制）

  • EAP-TTLS 网络身份验证

  • 基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）

  • Foxpass Cloud LDAP（用于 VPN、传统应用和传统 Active Directory 身份验证替代方案的用户/组目录）

  • 基于组的访问控制

  • 目录同步和密码委派（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）

  • 基于角色的管理控制（RBAC）

  • 基于 Web 的管理控制台和 API

  • 标准日志记录和监控 - 24 小时审计日志保留（RADIUS 和 LDAP）

  • 通过全球冗余实现高可用性

  • 符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求的基础架构

  • 基于电子邮件的支持

  • 提供引导式入门设置协助——无额外费用或隐藏成本

高级许可证

EAP-TLS（基于证书的身份验证）+ Cloud PKI
在所有设备上部署零信任、基于证书的访问，并包含完全托管的 PKI。

最适合：
采用基于证书的 Wi-Fi/VPN 身份验证、设备身份识别或由 MDM 驱动的证书注册的团队。

包含 Standard 的全部功能，另外还有：

  • EAP-TLS 和基于证书的身份验证

  • Foxpass Cloud PKI（内置）

  • 自动化证书生命周期管理

  • SCEP 和 MDM 集成（Intune、Jamf、Iru、Addigy）

  • BYOD 证书安装程序

  • 支持第三方 PKI

  • 用于条件访问的证书驱动型设备身份

  • 基于设备态势的访问控制（基于 Intune 合规性的网络访问决策）

  • 实时证书审计日志

  • 与身份提供商绑定的自动证书失效

  • 设备信任和零信任策略的实施

独立证书管理

Foxpass Cloud PKI（独立版）

全托管云 PKI
可在所有设备、平台和 MDM 上签发、续订和吊销 X.509 证书——即使未使用 Foxpass RADIUS。

最适合：

  • 拥有现有 RADIUS 服务器的组织

  • 启用 Microsoft Entra CBA 的团队

  • Intune/Jamf/Iru/Addigy 证书注册

  • 需要证书身份验证的 VPN 或 VDI

  • 替换本地部署的 Active Directory 证书服务 (ADCS)

  • 混合或非 Foxpass 网络架构

主要功能：

  • 完全托管的私有 CA 和证书生命周期自动化

  • 多种注册方法：SCEP（兼容任何支持 SCEP 的 MDM）、BYOD 安装程序、CSR 上传，以及通过 Foxpass 控制台手动创建证书

  • 兼容任何 RADIUS/VPN/防火墙设备

  • 零信任设备身份与合规性强制执行

  • 通过全球冗余实现高可用性

  • 符合合规要求的 PKI 架构，旨在满足 SOC 2 Type II、ISO 27001 及其他行业框架控制要求

基础套餐对比

特征

标准

高级

Cloud PKI（独立版）

云 RADIUS

EAP-TTLS（凭证身份验证）

EAP-TLS（基于证书的身份验证）

基于设备状态的访问控制

基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）

Foxpass 云 PKI

SCEP/MDM 证书注册

BYOD 证书安装程序

云 LDAP

目录同步（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）

实时目录和访问更新

管理控制台和 API 访问

日志保留

24 小时（可延长至 90 天）

24 小时（可延长至 90 天）

24 小时（可延长至 90 天）

安全合规

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪

SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪

支持级别

标准支持

标准支持

标准支持

定制定价

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1000+ 用户可享批量折扣
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可选附加组件

工程许可证附加组件

专为管理 Linux、macOS 和 SSH 工作流的 DevOps、SRE 及 IT 工程团队打造。

包含：

  • POSIX 属性支持（UID、GID、shell、主目录）

  • SSH 密钥上传、轮换和强制执行

  • Sudo 访问策略强制执行

  • 命令行和 API 集成

适用于：SSH 访问控制、Linux/macOS 登录、sudo 治理、云原生 LDAP 集成

了解更多

扩展日志附加组件

获取可搜索的 90 天 RADIUS 和 LDAP 活动访问日志。满足合规需求，简化审计，并在更长的时间范围内调查访问事件。

包含：

  • 90 天日志保留

  • 可导出日志，便于审计

  • 增强事件可追溯性

  • 安全的基于角色的日志访问

了解更多

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

批量、教育和非营利组织折扣

Foxpass 为以下对象提供优惠价格：

  • 教育机构（K–12、高等教育、特许学校网络）

  • 非营利组织

  • 批量部署（多校区、多站点、大量用户）

只需告诉我们您是谁。我们很乐意配合您的预算。

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

私有租户和自托管选项

需要完全私有的实例或隔离部署？

Foxpass 支持自定义部署选项：

  • 专属云租户

  • 自托管部署（仅限企业版）

  • 自定义合规性和防火墙配置


让我们为您量身定制适合需求的方案

Foxpass 的定价会根据团队规模、身份验证量和安全需求灵活调整。让我们为您的基础架构和预算定制一份专属报价。


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