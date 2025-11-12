Foxpass 方案：保护每位用户、每台设备和整个网络的安全

Foxpass 为处于零信任建设各个阶段的组织提供灵活的许可选项——从基于凭证的 Wi-Fi 身份验证，到基于证书的完整访问、由 MDM 驱动的设备身份识别，以及独立 PKI 部署。