Foxpass 许可证层级
访问控制方案
标准许可证
EAP-TTLS（用户名/密码）身份验证 + Cloud LDAP
使用基于身份的凭证保护 Wi-Fi 和 VPN 访问的最简单方式。
最适合：
寻求基于密码的 Wi-Fi/VPN 身份验证和云目录集成的组织。
包含：
Foxpass Cloud RADIUS（Wi-Fi 和 VPN 访问控制）
EAP-TTLS 网络身份验证
基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）
Foxpass Cloud LDAP（用于 VPN、传统应用和传统 Active Directory 身份验证替代方案的用户/组目录）
基于组的访问控制
目录同步和密码委派（Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin）
基于角色的管理控制（RBAC）
基于 Web 的管理控制台和 API
标准日志记录和监控 - 24 小时审计日志保留（RADIUS 和 LDAP）
通过全球冗余实现高可用性
符合 SOC 2 Type II 和 HIPAA 要求的基础架构
基于电子邮件的支持
提供引导式入门设置协助——无额外费用或隐藏成本
高级许可证
EAP-TLS（基于证书的身份验证）+ Cloud PKI
在所有设备上部署零信任、基于证书的访问，并包含完全托管的 PKI。
最适合：
采用基于证书的 Wi-Fi/VPN 身份验证、设备身份识别或由 MDM 驱动的证书注册的团队。
包含 Standard 的全部功能，另外还有：
EAP-TLS 和基于证书的身份验证
Foxpass Cloud PKI（内置）
自动化证书生命周期管理
SCEP 和 MDM 集成（Intune、Jamf、Iru、Addigy）
BYOD 证书安装程序
支持第三方 PKI
用于条件访问的证书驱动型设备身份
基于设备态势的访问控制（基于 Intune 合规性的网络访问决策）
实时证书审计日志
与身份提供商绑定的自动证书失效
设备信任和零信任策略的实施
独立证书管理
Foxpass Cloud PKI（独立版）
全托管云 PKI
可在所有设备、平台和 MDM 上签发、续订和吊销 X.509 证书——即使未使用 Foxpass RADIUS。
最适合：
拥有现有 RADIUS 服务器的组织
启用 Microsoft Entra CBA 的团队
Intune/Jamf/Iru/Addigy 证书注册
需要证书身份验证的 VPN 或 VDI
替换本地部署的 Active Directory 证书服务 (ADCS)
混合或非 Foxpass 网络架构
主要功能：
完全托管的私有 CA 和证书生命周期自动化
多种注册方法：SCEP（兼容任何支持 SCEP 的 MDM）、BYOD 安装程序、CSR 上传，以及通过 Foxpass 控制台手动创建证书
兼容任何 RADIUS/VPN/防火墙设备
零信任设备身份与合规性强制执行
通过全球冗余实现高可用性
符合合规要求的 PKI 架构，旨在满足 SOC 2 Type II、ISO 27001 及其他行业框架控制要求
基础套餐对比
特征
标准
高级
Cloud PKI（独立版）
云 RADIUS
EAP-TTLS（凭证身份验证）
EAP-TLS（基于证书的身份验证）
基于设备状态的访问控制
基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）
Foxpass 云 PKI
SCEP/MDM 证书注册
BYOD 证书安装程序
云 LDAP
目录同步（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）
实时目录和访问更新
管理控制台和 API 访问
日志保留
24 小时（可延长至 90 天）
24 小时（可延长至 90 天）
24 小时（可延长至 90 天）
安全合规
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪
SOC 2 Type II、ISO/IEC 27001:2022、HIPAA 就绪
支持级别
标准支持
标准支持
标准支持
定制定价
$0.50/用户/月
可选附加组件
批量、教育和非营利组织折扣
Foxpass 为以下对象提供优惠价格：
教育机构（K–12、高等教育、特许学校网络）
非营利组织
批量部署（多校区、多站点、大量用户）
只需告诉我们您是谁。我们很乐意配合您的预算。
私有租户和自托管选项
需要完全私有的实例或隔离部署？
Foxpass 支持自定义部署选项：
专属云租户
自托管部署（仅限企业版）
自定义合规性和防火墙配置
让我们为您量身定制适合需求的方案
Foxpass 的定价会根据团队规模、身份验证量和安全需求灵活调整。让我们为您的基础架构和预算定制一份专属报价。