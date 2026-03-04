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Students in a bright classroom working on tablets, with a boy in checkered shirt focused on his device.

为 K‑12 学校提供安全的 Wi‑Fi 和网络访问

借助公立和私立学校都信赖的 Foxpass Cloud RADIUS，保护学生数据，减轻 IT 负担，并满足合规标准。

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A classroom of students sits at desks, each working on desktop computers. The monitors display diagrams related to deep learning. The scene appears focused and educational, with natural light coming in.

专为 K-12 IT 挑战而打造

现代网络访问控制，无需复杂性

K–12 IT 团队往往分身乏术：既要管理网络、设备、合规事务，还要保障学生安全。Foxpass Cloud RADIUS 简化了所有校区的安全网络访问：

无需再共享 Wi-Fi 密码，也不用担心访客网络被滥用

  • 通过目录同步按学生/员工角色强制实施访问控制

  • 通过 Google Workspace、Microsoft Entra ID、Okta 或 OneLogin 自动完成入职/离职流程

  • 通过支持 CIPA、FERPA 和 HIPAA 的日志记录，随时做好审计准备

Foxpass 还能帮助 K-12 IT 团队简化学生、教职员工、访客和设备组之间的网络分段。通过与身份提供商（如 Google Workspace 或 Entra ID）集成，Foxpass 可在 Wi‑Fi 身份验证期间动态将用户分配到相应的 VLAN。这意味着，学生永远不会接入与教职员工或管理系统相同的网络。也无需再手动管理 SSID、MAC 地址列表或 VLAN 交换机配置。

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A young girl wearing glasses sits at a desk using a laptop in a classroom, with other students also working on laptops and a teacher assisting in the background.

E-Rate 认证供应商

Foxpass 很荣幸参与 E-Rate 项目，帮助符合条件的学校和图书馆申请联邦资金，用于升级其网络安全。Foxpass Cloud RADIUS 符合第 2 类——内部连接。

学校网络的零信任访问

  • Secure remote access management icon

    基于身份的访问控制

    根据已验证的用户身份分配网络访问权限。无需再共享 SSID。轻松集成您现有的 SSO、目录服务或 MDM。

  • Devices icon

    支持学校配发设备和 BYOD 设备

    通过 Jamf、Intune、Kandji 等领先的 MDM 自动签发和管理 WiFi 证书，或针对教职员工自有设备使用 Foxpass 的 BYOD 安装程序。

  • Managed Access icon

    实施最小特权网络访问

    按员工/学生/设备角色和 VLAN 对用户进行分组。Foxpass 让您可以完全控制谁可以连接、何时连接以及连接到什么资源。

  • Custom branding icon

    审计就绪日志记录

    为每次网络访问事件捕获详细日志：非常适合用于事件响应、报告以及满足数据合规要求。对于遵循 HIPAA、FERPA 和内部审查要求的学校至关重要。

为了确保 Wi-Fi 安全，我们完成了向基于 PKI 证书的身份验证的重要过渡，而有了 Foxpass Advanced RADIUS，这次过渡进行得非常顺利。基于云的 RADIUS 服务器可与 Azure AD (Entra ID) 和 JAMF 无缝集成，简化了设置过程。按期向近万名用户发放证书，现在学生和教职员工都能享受到高质量安全访问。Foxpass 真的好用！

Mike Good, Network Administrator at LL Schools

阅读案例研究

学校为何选择 Foxpass

  • 符合 SOC 2 Type II 且支持 HIPAA 合规准备
  • 兼容 Google Workspace for Education
  • 可扩展至 1 到 100+ 个校区
  • 30 分钟内即可部署
  • 零接触 Wi-Fi 访问管理
  • 内置合规与审计工具
  • 99.9% 正常运行时间，自 2015 年起备受信赖
  • 位于美国、熟悉学校网络的友好支持团队

准备好让您的校园网络更简单、更安全了吗？

Foxpass 让 K–12 IT 团队能够在不增加复杂性或高昂成本的情况下，实现 Wi-Fi 安全的现代化。

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