专为 K-12 IT 挑战而打造
现代网络访问控制，无需复杂性
K–12 IT 团队往往分身乏术：既要管理网络、设备、合规事务，还要保障学生安全。Foxpass Cloud RADIUS 简化了所有校区的安全网络访问：
无需再共享 Wi-Fi 密码，也不用担心访客网络被滥用
通过目录同步按学生/员工角色强制实施访问控制
通过 Google Workspace、Microsoft Entra ID、Okta 或 OneLogin 自动完成入职/离职流程
通过支持 CIPA、FERPA 和 HIPAA 的日志记录，随时做好审计准备
Foxpass 还能帮助 K-12 IT 团队简化学生、教职员工、访客和设备组之间的网络分段。通过与身份提供商（如 Google Workspace 或 Entra ID）集成，Foxpass 可在 Wi‑Fi 身份验证期间动态将用户分配到相应的 VLAN。这意味着，学生永远不会接入与教职员工或管理系统相同的网络。也无需再手动管理 SSID、MAC 地址列表或 VLAN 交换机配置。
E-Rate 认证供应商
Foxpass 很荣幸参与 E-Rate 项目，帮助符合条件的学校和图书馆申请联邦资金，用于升级其网络安全。Foxpass Cloud RADIUS 符合第 2 类——内部连接。
学校网络的零信任访问
基于身份的访问控制
根据已验证的用户身份分配网络访问权限。无需再共享 SSID。轻松集成您现有的 SSO、目录服务或 MDM。
支持学校配发设备和 BYOD 设备
通过 Jamf、Intune、Kandji 等领先的 MDM 自动签发和管理 Wi‑Fi 证书，或针对教职员工自有设备使用 Foxpass 的 BYOD 安装程序。
实施最小特权网络访问
按员工/学生/设备角色和 VLAN 对用户进行分组。Foxpass 让您可以完全控制谁可以连接、何时连接以及连接到什么资源。
审计就绪日志记录
为每次网络访问事件捕获详细日志：非常适合用于事件响应、报告以及满足数据合规要求。对于遵循 HIPAA、FERPA 和内部审查要求的学校至关重要。
为了确保 Wi-Fi 安全，我们完成了向基于 PKI 证书的身份验证的重要过渡，而有了 Foxpass Advanced RADIUS，这次过渡进行得非常顺利。基于云的 RADIUS 服务器可与 Azure AD (Entra ID) 和 JAMF 无缝集成，简化了设置过程。按期向近万名用户发放证书，现在学生和教职员工都能享受到高质量安全访问。Foxpass 真的好用！
Mike Good, Network Administrator at LL Schools
学校为何选择 Foxpass
- 符合 SOC 2 Type II 且支持 HIPAA 合规准备
- 兼容 Google Workspace for Education
- 可扩展至 1 到 100+ 个校区
- 30 分钟内即可部署
- 零接触 Wi-Fi 访问管理
- 内置合规与审计工具
- 99.9% 正常运行时间，自 2015 年起备受信赖
- 位于美国、熟悉学校网络的友好支持团队