利用 Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 向基于 PKI 证书的 Wi-Fi 身份验证过渡
通过 Foxpass 安全的基于云的证书验证解决方案替代易受攻击的密码验证，增强 Wi-Fi 安全性和可扩展性。
简介
挑战
Los Lunas 中学有近1万名学生和教职员工，由于网络威胁日益增加以及基于密码的身份验证的漏洞，学校担心 Wi-Fi 网络的安全性和可扩展性。
解决方法
为了解决这些漏洞，Los Lunas 中学已采用基于证书的身份验证。他们与 Foxpass 达成合作，采用其云托管 RADIUS 和 PKI 解决方案为基于密码的系统提供安全、可扩展且高效的替代方案。
结果
该学校显著增强了其 Wi-Fi 网络的安全性和可管理性，降低了数据泄露的风险，确保了学生和教职员工访问控制的可靠性。
挑战
该学校现有的设置存在一些阻碍。使用用户名和密码会带来重大的安全风险，使网络容易被未经授权访问。此外，重复的登录提示会妨碍用户体验，影响学生和教职员工的工作效率。将数千名用户牵引车到基于证书的系统任务艰巨，尤其考虑到需要与 Microsoft Entra ID（以前称为 Azure Active Directory）和 Jamf 集成以进行设备管理的情况。
解决方法
Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 通过基于云的定制方案解决了这些挑战。作为 Microsoft 智能安全协会（MISA）的成员，Foxpass 使 Los Lunas 中学能够与 Microsoft Intune 无缝集成，并通过 Foxpass 云托管 PKI 实现基于证书的身份验证。Foxpass 可与 Microsoft Entra ID 无缝集成以实现安全的集中式用户身份验证，可与 Jamf 兼容以确保 Apple 设备高效的证书颁发和配置。使学校能够轻松管理设备和用户，同时维护网络安全。
由于 Foxpass 接入流程简单，为近1万名用户部署 PKI 证书过程进展得非常顺利。这样可以尽可能减少对 IT 员工和最终用户的干扰。采用基于证书的身份验证消除了共享密码相关的风险，从而增强了设备和网络之间的身份验证。
此外，该解决方案还显著改善了用户体验。有了证书，学生和教职员工就可以享受无缝、无密码的 Wi-Fi 访问，从而增强连接性并简化与网络的日常交互。
结果
简化管理：IT 团队注意到管理开销大幅减少。通过 Foxpass 的自动批量配置和取消配置功能可以轻松管理和撤销证书，从而实现对网络访问的完全控制。
增强安全性：由于基于证书的身份验证，未经授权的访问尝试次数显著减少。Los Lunas 中学满足了安全网络访问的合规性要求，提高了数据安全声誉。
提升用户满意度：无忧 Wi-Fi 体验，可在各个设备之间实现即时、安全的连接，学生和教职员工对此非常满意。
持续可扩展：有了 Foxpass，Los Lunas 中学就可以随着社区的发展做好充分准备以为更多用户和设备提供支持。
我们对 Wi-Fi 安全进行了关键革新——向基于 PKI 证书的身份验证过渡，有了 Foxpass 这一过程进行的非常顺利。Foxpass 基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD 和 Jamf 无缝集成，简化了设置流程。向近1万名用户颁发证书过程非常顺利，现在我们的学生和教职员工可以享受到高质量安全访问。Foxpass 好用的超乎预期。
Mike Good, Director of IT Operations, Los Lunas School District
结论
通过 Foxpass 云托管 RADIUS 和 PKI 进行基于证书的身份验证，Los Lunas 中学的 Wi-Fi 安全性大幅提升。Foxpass 通过自动化、强大的集成和行业领先的安全功能，为网络访问控制设立了新标杆。
如果希望显著提升 Wi-Fi 安全性，Foxpass 则可提供有效的可扩展解决方案。