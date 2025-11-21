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面向零信任、无密码访问的现代证书管理

Foxpass Cloud PKI 提供完全托管的私有证书颁发机构（CA），可简化跨设备、应用程序和网络的证书生命周期管理。

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

完全托管的私有 PKI。无需运行、修补或维护 CA。

Foxpass Cloud PKI 为现代身份、终端和网络安全提供安全的云托管证书颁发机构。无需硬件，无需服务器，无需手动管理 CA。

  • 通过强大的基于证书的身份验证，消除密码漏洞

  • 在整个设备群中自动签发、续订和吊销证书

  • 借助 Entra CBA，为 Microsoft 365、Salesforce 和其他 SaaS 应用启用可抵御网络钓鱼的访问

  • 使用我们内置的 SCEP 端点，与 Intune、Jamf、Iru（原 Kandji）、Addigy 等领先的 MDM 实现集成

  • 通过 Foxpass Cloud RADIUS，将证书信任扩展到 Wi‑Fi 和 VPN

  • 通过设备绑定凭证和基于身份的策略执行，强化零信任安全


核心功能

  • 简单、自动化的证书生命周期管理

    通过以下功能减少手动管理工作并防止中断：

    • 通过 MDM 的 SCEP 配置文件自动续订证书

    • 可轻松为离职员工设备或已受损设备撤销证书

    • 目录驱动的吊销：当用户在您的 IdP 中被禁用时，证书会自动失效

    • 适用于 SOC 2、HIPAA 和内部合规的审计跟踪

    • 用于条件访问和零信任策略执行的设备身份绑定

    • 支持用于 Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN、Microsoft Entra CBA 和 SCEP MDM 部署所需的 ClientAuth EKU (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 及证书扩展

    Foxpass 可集中查看所有已签发的证书，涵盖受管和非受管设备

  • 目录集成 PKI

    Foxpass Cloud PKI 将证书签发和整个生命周期直接与身份提供商绑定，包括 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin。当目录中的用户或设备被禁用时，其证书会自动失效，立即消除安全漏洞。

  • 用于无缝 MDM 集成的 SCEP 端点

    通过现有的 MDM 无缝部署证书

    支持的平台包括：

    • 微软 Intune

    • Jamf Pro / Jamf School

    • Iru（原 Kandji）

    • ADDIGY

    • Mosyle

    • 工作空间一号

    • 任何支持 SCEP 的 MDM

    SCEP 可自动处理安全注册、密钥生成和续订，非常适合大规模设备群或持续变动的设备。

  • BYOD 证书注册

    使用Foxpass BYOD 证书安装程序向未受管理的个人设备签发证书，无需进行 MDM 设备注册即可实现安全访问。

    这非常适合高校、大学、承包商、混合环境，或需要在个人笔记本电脑和手机上使用基于证书的身份验证的组织。

抗网络钓鱼的 SaaS 访问：与 Microsoft Entra CBA 无缝协作

Foxpass Cloud PKI 直接与 Microsoft Entra 的基于证书的身份验证（CBA）集成，以保护对以下内容的访问：

  • Microsoft 365

  • 销售团队

  • Atlassian

  • 工作日

  • 任何支持 CBA、SAML 或 OAuth2 的应用

这个怎么运作

  1. Foxpass Cloud PKI 为用户或设备签发证书

  2. 证书受 Entra CBA 信任

  3. 用户使用设备绑定证书对 SaaS 应用进行身份验证 4. 条件访问会评估信任情况（发行者、设备、到期时间、合规性）

这无需密码，可防止网络钓鱼，并确保只有公司管理的设备才能满足条件访问要求。

与 Foxpass Cloud RADIUS 的专用集成

Cloud PKI 本身即可独立使用——但与 Foxpass Cloud RADIUS 搭配时，您将获得一套完整的无密码网络访问栈：

这为网络、设备和 SaaS 资源提供了一种统一且高安全性的方案。

内置零信任证书架构

Foxpass Cloud PKI 通过支持以下功能，增强组织的零信任安全态势：

  • 利用证书信任进行持续验证

  • 绑定到设备、无法被网络钓鱼窃取或盗取的凭证

  • 基于角色、身份和设备证书的最小特权访问

  • 在授予访问权限之前强制执行设备合规策略

证书正成为基于身份的访问在网络、端点和云应用中的基础支柱。

为什么选择 Foxpass？

Foxpass 提供企业级证书管理，无需承受企业级复杂性。

  • 包含在 Foxpass Advanced RADIUS 中，或可作为独立产品部署

  • > 99.9%正常运行时间与全球冗余

  • 深受 500 多家工程、IT 和教育机构信赖

  • 可与多种身份提供商集成（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）

  • 由 Splashtop 世界级安全性与基础设施提供支持

Foxpass Cloud PKI 可跨身份、MDM、设备和网络生态系统平台无缝运行。

准备好让您的 PKI 现代化了吗？

几分钟内即可开始签发安全、受设备信任的证书。

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