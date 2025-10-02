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Foxpass
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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

通过集中式 SSH 密钥管理、云端关联身份验证和基于组的 Sudo 访问控制，实现安全的服务器访问

自动分发 SSH 密钥，落实最小特权原则，并简化用户离职处理流程——所有操作都与组织的云 IdP（Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin）保持同步。

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

挑战

在各类工程环境中管理 SSH 密钥和本地用户账户，很快就会变得复杂且不安全。团队常常难以：

  • 跟踪哪些用户拥有对哪些系统的 SSH 访问权限

  • 员工或承包商离职后，立即移除访问权限

  • 定期轮换 SSH 密钥和密码

  • 强制实施一致的 sudo 权限

  • 为 SOC 2、ISO 27001 或内部审计证明访问控制合规性

如果没有集中管理，孤立的密钥和未受管理的 sudoers 文件会带来真实风险，也会拖慢运营效率。

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

Foxpass 解决方案

Foxpass 通过集中管理以下内容，简化了对 Linux、macOS 和 UNIX 系统的安全访问：

  • SSH 公钥存储与轮换

  • POSIX 用户和组定义（UID、GID、shell）

  • 通过 LDAP 的基于密码的登录

  • 与目录组绑定的 sudo 访问权限

全部可与身份提供商（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）集成，并通过现有基础设施强制执行。无需新增代理程序或服务器。

使用 Foxpass 可以做什么

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    SSH 密钥管理

    • 通过 Foxpass 控制台或 API 上传、撤销和轮换密钥

    • 仅强制使用密钥登录（不允许使用密码作为回退方式）

    • 自动将密钥同步到 LDAP 支持的服务器

    • 确保在员工离职时立即移除密钥


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    LDAP 支持的密码登录

    • 使用目录凭据对 Linux/macOS 进行身份验证

    • 设置 UID、shell 和主目录等 POSIX 字段

    • 集中实施密码复杂度和过期策略


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Sudo 访问强制执行

    • 根据 LDAP 组成员身份定义 sudo 访问权限

    • 动态授予/限制权限提升

    • 用目录驱动的控制替代静态 sudoers 文件


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    审计与合规

    • 跟踪登录尝试和 sudo 使用情况

    • 导出日志用于审计报告（可延长至 90 天）

    • 确保符合 SOC 2、HIPAA 及内部安全策略要求


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

常见场景

  • 每 90 天轮换一次开发人员 SSH 密钥

  • 向承包商授予临时 sudo 访问权限

  • 锁定新生产服务器的 SSH 访问

  • 在合规审计期间证明访问策略执行情况

  • 将 Linux/macOS 访问权限与 Okta 或 Google 群组成员身份绑定

通过自动化 SSH 密钥和身份管理，实现零信任服务器访问。用动态 SSH 密钥轮换和基于组的访问策略取代静态凭据，并与云 IdP 集成，实现完整的可见性和控制。


如何启用此功能

SSH 密钥和密码管理可通过 Foxpass Engineering License Add-On 获取，它可在您现有的 Foxpass LDAP 目录基础上扩展以下功能：

  • POSIX 属性

  • SSH 密钥控制

  • Sudo 组策略

  • 完整的 Linux/macOS 登录强制要求


准备好升级您的 SSH 访问控制了吗？

告别手动密钥管理和分散的登录策略。Foxpass 为您的团队提供安全、可扩展的访问控制，并符合零信任最佳实践。

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