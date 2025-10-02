挑战
在各类工程环境中管理 SSH 密钥和本地用户账户，很快就会变得复杂且不安全。团队常常难以：
跟踪哪些用户拥有对哪些系统的 SSH 访问权限
员工或承包商离职后，立即移除访问权限
定期轮换 SSH 密钥和密码
强制实施一致的 sudo 权限
为 SOC 2、ISO 27001 或内部审计证明访问控制合规性
如果没有集中管理，孤立的密钥和未受管理的 sudoers 文件会带来真实风险，也会拖慢运营效率。
Foxpass 解决方案
Foxpass 通过集中管理以下内容，简化了对 Linux、macOS 和 UNIX 系统的安全访问：
SSH 公钥存储与轮换
POSIX 用户和组定义（UID、GID、shell）
通过 LDAP 的基于密码的登录
与目录组绑定的 sudo 访问权限
全部可与身份提供商（Google、Okta、Entra ID、OneLogin）集成，并通过现有基础设施强制执行。无需新增代理程序或服务器。
使用 Foxpass 可以做什么
SSH 密钥管理
通过 Foxpass 控制台或 API 上传、撤销和轮换密钥
仅强制使用密钥登录（不允许使用密码作为回退方式）
自动将密钥同步到 LDAP 支持的服务器
确保在员工离职时立即移除密钥
LDAP 支持的密码登录
使用目录凭据对 Linux/macOS 进行身份验证
设置 UID、shell 和主目录等 POSIX 字段
集中实施密码复杂度和过期策略
Sudo 访问强制执行
根据 LDAP 组成员身份定义 sudo 访问权限
动态授予/限制权限提升
用目录驱动的控制替代静态 sudoers 文件
审计与合规
跟踪登录尝试和 sudo 使用情况
导出日志用于审计报告（可延长至 90 天）
确保符合 SOC 2、HIPAA 及内部安全策略要求
常见场景
每 90 天轮换一次开发人员 SSH 密钥
向承包商授予临时 sudo 访问权限
锁定新生产服务器的 SSH 访问
在合规审计期间证明访问策略执行情况
将 Linux/macOS 访问权限与 Okta 或 Google 群组成员身份绑定
通过自动化 SSH 密钥和身份管理，实现零信任服务器访问。用动态 SSH 密钥轮换和基于组的访问策略取代静态凭据，并与云 IdP 集成，实现完整的可见性和控制。
如何启用此功能
SSH 密钥和密码管理可通过 Foxpass Engineering License Add-On 获取，它可在您现有的 Foxpass LDAP 目录基础上扩展以下功能：
POSIX 属性
SSH 密钥控制
Sudo 组策略
完整的 Linux/macOS 登录强制要求