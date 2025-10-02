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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

大规模实施动态、基于身份的网络分段

使用 Foxpass 可根据身份、角色和组成员身份，自动将用户和设备分配到正确的 VLAN 或网络。

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

问题

使用 MAC 地址列表、SSID 或手动分配的 VLAN 进行静态网络分段，其特点是：

  • 缺乏灵活性，难以扩展

  • 容易遭受欺骗攻击和横向移动

  • 入职和访问权限变更需要大量人工投入

  • 无法识别用户身份和设备信任级别

随着组织采用零信任架构以及 BYOD/远程访问模式，传统的网络分段工具已难以满足需求。

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

Foxpass 解决方案

Foxpass 通过基于身份的 RADIUS 身份验证，实现了动态 VLAN 分配网络分段

  • 将访问权限与目录组成员身份绑定（通过 Google、Okta、Entra ID、OneLogin、LDAP）

  • 在身份验证期间将用户和设备分配到 VLAN

  • 支持 EAP-TTLS（身份/密码）和 EAP-TLS（基于证书的）身份验证

  • 使用 Foxpass RADIUS 在 Wi-Fi、VPN 和有线网络中强制实施网络分段

这有助于 IT 团队落实最小特权原则，并遏制横向移动——无需再按用户或设备手动管理 VLAN。

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

这个怎么运作

  1. 用户连接到 Wi-Fi 或 VPN

  2. Foxpass RADIUS 对用户或设备进行身份验证（通过 EAP-TLS 或 EAP-TTLS）

  3. 组成员身份通过同步的身份提供商进行检查（Google、Entra ID 等）

  4. RADIUS 响应包含 VLAN 分配

  5. 将用户划分到相应的分段中（例如：访客、管理员、IoT、开发人员、学生）


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

基于身份的分段优势

  • 在各部门、设备和角色中强制执行最小特权原则

  • 在校园环境中自动隔离学生、教职员工和访客流量

  • 使开发、预发布和生产环境在逻辑上保持隔离

  • 使用基于证书的 VLAN 分配保护 BYOD 和非受管设备安全

  • 支持零信任和合规框架（HIPAA、SOC 2、NIST 800-207）


常见使用场景

使用场景

描述

教育

使用目录组将学生、教职员工和访客划分到不同的 VLAN 中

企业

将工程/开发环境与财务、人力资源或内部应用隔离开来

零售/分支机构地点

将销售点、访客 Wi-Fi 和内部后台办公流量分隔开

卫生保健

将 PHI 与非受监管系统的访问权限分段管理

BYOD 网络

自动将未受管理的个人设备分配到低信任 VLAN 中


相关的 Foxpass 功能

  • Cloud RADIUS – 支持通过组映射分配 VLAN

  • 目录同步 – 从 Entra ID、Okta、Google Workspace 或 LDAP 拉取用户角色

  • 证书管理 – 使用 EAP-TLS 和 MDM/BYOD 注册来强制建立信任

  • Cloud LDAP——管理本地部署或混合环境的组逻辑

  • 实时日志记录 – 按 VLAN 和策略跟踪访问尝试

详细了解 Foxpass Cloud RADIUS

准备好实现网络分段自动化了吗？

Foxpass 可为团队提供动态 VLAN 强制执行，无需维护传统 RADIUS，也不用再为手动配置 VLAN 而头疼。

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