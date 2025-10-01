挑战
传统的 Wi-Fi 和 VPN 设置依赖共享密码或本地部署的 RADIUS 服务器，而这些方式：
无法精细控制谁可以连接
使网络暴露于横向移动和设备伪装风险中
无法支持无缝 BYOD 身份验证
需要手动管理证书或凭据
难以扩展、管理和保障安全
对于现代组织而言，尤其是将零信任访问和合规性放在优先位置的组织，这种模式已经行不通了。
Foxpass 解决方案
Foxpass Cloud RADIUS 为 Wi-Fi 和 VPN 访问提供安全的云原生身份验证层。支持：
通过 EAP-TLS（基于证书）实现无密码访问
基于身份的访问，采用 EAP-TTLS（用户名 + 密码）
与 Google、Entra ID、Okta、OneLogin 无缝集成
兼容 VPN 客户端和 MDM 平台
内置 BYOD 证书分发，支持自定义品牌标识
由您选择身份验证方式。Foxpass 让安全性、可扩展性和易用性兼得。
关键功能
云 RADIUS 身份验证
具有全球冗余的托管 RADIUS
同时支持 EAP-TTLS 和 EAP-TLS
通过 RadSec（基于 TLS 的 RADIUS）提供更高安全性
无需维护本地部署服务器
基于身份的访问控制
按用户身份或组分配访问权限
与现有 IdP 集成
动态授予或撤销网络访问权限
基于证书的身份验证（高级许可证）
向设备签发 X.509 证书（EAP-TLS）
在每次连接尝试时验证证书
在 Wi-Fi 和 VPN 环境中强制实施无密码登录
BYOD 证书安装程序（高级许可证）
让用户安全地自行注册设备
支持学校或公司品牌化界面
非常适合 EDU、混合办公场所或访客访问
VPN 兼容性
使用 RADIUS 或 LDAP Bridge 对 VPN 登录进行身份验证
兼容 OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco 等更多方案
强制执行最小特权访问和会话日志
常见场景
为员工、学生和访客的 Wi-Fi 访问进行身份验证，并简化网络分段
为远程员工提供安全的 VPN 访问
将基础设施锁定为仅允许已验证的用户/设备访问
无需提交 IT 工单，即可启用自助式 BYOD 注册
满足访问日志记录的合规要求（SOC 2、HIPAA）
Foxpass 如何帮助部署零信任
要求
由 Foxpass 提供支持
无密码身份验证（EAP-TLS）
基于身份的访问（EAP-TTLS）
基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）
BYOD 证书注册
基于云的 RADIUS 服务器
VPN 身份验证
目录同步（Okta、Google、Entra ID）
可随时审计的访问日志