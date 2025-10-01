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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

通过身份驱动和基于证书的 Wi‑Fi 和 VPN 身份验证，保护您的网络

消除共享凭证，按身份控制访问，并在您的校园或企业网络中部署零信任原则，由 Foxpass Cloud RADIUS 提供支持。

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

挑战

传统的 Wi-Fi 和 VPN 设置依赖共享密码或本地部署的 RADIUS 服务器，而这些方式：

  • 无法精细控制谁可以连接

  • 使网络暴露于横向移动和设备伪装风险中

  • 无法支持无缝 BYOD 身份验证

  • 需要手动管理证书或凭据

  • 难以扩展、管理和保障安全

对于现代组织而言，尤其是将零信任访问和合规性放在优先位置的组织，这种模式已经行不通了。

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

Foxpass 解决方案

Foxpass Cloud RADIUS 为 Wi-Fi 和 VPN 访问提供安全的云原生身份验证层。支持：

  • 通过 EAP-TLS（基于证书）实现无密码访问

  • 基于身份的访问，采用 EAP-TTLS（用户名 + 密码）

  • 与 Google、Entra ID、Okta、OneLogin 无缝集成

  • 兼容 VPN 客户端和 MDM 平台

  • 内置 BYOD 证书分发，支持自定义品牌标识

由您选择身份验证方式。Foxpass 让安全性、可扩展性和易用性兼得。


关键功能

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    云 RADIUS 身份验证

    • 具有全球冗余的托管 RADIUS

    • 同时支持 EAP-TTLS 和 EAP-TLS

    • 通过 RadSec（基于 TLS 的 RADIUS）提供更高安全性

    • 无需维护本地部署服务器


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    基于身份的访问控制

    • 按用户身份或组分配访问权限

    • 与现有 IdP 集成

    • 动态授予或撤销网络访问权限


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    基于证书的身份验证（高级许可证）

    • 向设备签发 X.509 证书（EAP-TLS）

    • 在每次连接尝试时验证证书

    • 在 Wi-Fi 和 VPN 环境中强制实施无密码登录


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    BYOD 证书安装程序（高级许可证）

    • 让用户安全地自行注册设备

    • 支持学校或公司品牌化界面

    • 非常适合 EDU、混合办公场所或访客访问


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    VPN 兼容性

    • 使用 RADIUS 或 LDAP Bridge 对 VPN 登录进行身份验证

    • 兼容 OpenVPN、L2TP/IPSec、Cisco 等更多方案

    • 强制执行最小特权访问和会话日志


常见场景

  • 为员工、学生和访客的 Wi-Fi 访问进行身份验证，并简化网络分段

  • 为远程员工提供安全的 VPN 访问

  • 将基础设施锁定为仅允许已验证的用户/设备访问

  • 无需提交 IT 工单，即可启用自助式 BYOD 注册

  • 满足访问日志记录的合规要求（SOC 2、HIPAA）


Foxpass 如何帮助部署零信任

要求

由 Foxpass 提供支持

无密码身份验证（EAP-TLS）


（高级许可证）

基于身份的访问（EAP-TTLS）

基于 TLS 的 RADIUS（RadSec）


（高级许可证）

BYOD 证书注册


（高级许可证）

基于云的 RADIUS 服务器

VPN 身份验证

目录同步（Okta、Google、Entra ID）

可随时审计的访问日志


准备好全面锁定 Wi-Fi 和 VPN 访问了吗？

停止共享密码，改用基于身份和证书的身份验证来保护网络安全。

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