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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

为快速发展的技术团队提供零信任访问控制

Foxpass 可帮助 SaaS、软件和科技公司保护基础设施安全、自动化访问管理并做好审计准备，同时不会拖慢工程团队的工作效率。

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挑战

不断发展的软件公司面临一系列独特的 IAM 和基础架构风险：

  • 共享 SSH 密钥和临时访问控制

  • 存储在保管库或电子表格中的密码

  • 基础设施访问没有审计追踪

  • 无法随云原生技术栈扩展的传统目录系统

  • 不与身份绑定的 VPN 和 Wi-Fi 访问

当安全为速度让路时，技术债就会变成安全债。

Foxpass 解决方案

Foxpass 为以 SaaS 和工程为先的组织提供开发者友好的身份和访问管理（IAM）层，专为以下场景设计：

  • 零信任访问强制执行（RADIUS + LDAP）

  • SSH 密钥轮换和 sudo 访问控制

  • 与您的 IdP 绑定的 VPN 和 Wi-Fi 身份验证

  • 为 SOC 2、HIPAA 合规审计和客户信任提供随时可查的日志

  • API 优先的自动化和目录同步


SaaS 和科技团队的关键用例

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    集中管理 SSH 密钥和 Linux/macOS 访问控制

    用与 LDAP 和您的 IdP 绑定的集中化控制，取代分散的密钥管理。

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  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    为混合办公团队提供安全的 VPN 和 Wi‑Fi 访问

    使用身份或证书强制执行 RADIUS 身份验证。无需共享凭据。

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  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    将访问权限与工程角色和组关联

    使用目录同步（Okta、Google、Entra ID）将用户和团队映射到系统、应用和策略。

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    适用于 SOC 2 和安全审查的审计就绪日志

    全面掌握谁在何时访问了什么。轻松导出日志，以满足合规审计或事件调查需求。

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  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    通过 API 和 DevOps 工作流实现 IAM 自动化

    使用 Foxpass API 创建、撤销和轮换访问权限。与 CI/CD 和平台工程工具集成。

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专为 SaaS 安全与规模化而打造

要求

由 Foxpass 提供支持

SOC 2 / HIPAA 审计支持

SSH 密钥轮换与 Sudo 强制执行

基于身份的 VPN 和 Wi-Fi 访问

API 驱动的配置

目录同步（Okta、Google、Entra ID）

审计日志和日志保留

支持 Linux/macOS/UNIX

快速完成入职与离职


深受成长型 SaaS 公司、获得风投支持的初创企业以及开发者优先团队信赖，在快速推进业务的同时不牺牲安全性。

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

“将LDAP移至外部对我们的内部IT系统来说是个重大减负。”

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Todd P.

IT 经理

深受成长型 SaaS 公司、获得风投支持的初创企业以及开发者优先团队信赖，在快速推进业务的同时不牺牲安全性。

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP 即服务

“Foxpass 在组织内部设置快速简便，可以轻松配置与现有用户库同步。我们几乎从他们推出时就是客户，数不清他们失败的次数。它为您处理管理 ldap 复制、集成等所有头疼问题，并确保安全管理。”

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迈克尔

Devops和平台安全负责人

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