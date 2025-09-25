挑战
不断发展的软件公司面临一系列独特的 IAM 和基础架构风险：
共享 SSH 密钥和临时访问控制
存储在保管库或电子表格中的密码
基础设施访问没有审计追踪
无法随云原生技术栈扩展的传统目录系统
不与身份绑定的 VPN 和 Wi-Fi 访问
当安全为速度让路时，技术债就会变成安全债。
Foxpass 解决方案
Foxpass 为以 SaaS 和工程为先的组织提供开发者友好的身份和访问管理（IAM）层，专为以下场景设计：
零信任访问强制执行（RADIUS + LDAP）
SSH 密钥轮换和 sudo 访问控制
与您的 IdP 绑定的 VPN 和 Wi-Fi 身份验证
为 SOC 2、HIPAA 合规审计和客户信任提供随时可查的日志
API 优先的自动化和目录同步
SaaS 和科技团队的关键用例
集中管理 SSH 密钥和 Linux/macOS 访问控制
用与 LDAP 和您的 IdP 绑定的集中化控制，取代分散的密钥管理。
为混合办公团队提供安全的 VPN 和 Wi‑Fi 访问
使用身份或证书强制执行 RADIUS 身份验证。无需共享凭据。
将访问权限与工程角色和组关联
使用目录同步（Okta、Google、Entra ID）将用户和团队映射到系统、应用和策略。
适用于 SOC 2 和安全审查的审计就绪日志
全面掌握谁在何时访问了什么。轻松导出日志，以满足合规审计或事件调查需求。
通过 API 和 DevOps 工作流实现 IAM 自动化
使用 Foxpass API 创建、撤销和轮换访问权限。与 CI/CD 和平台工程工具集成。
专为 SaaS 安全与规模化而打造
要求
由 Foxpass 提供支持
SOC 2 / HIPAA 审计支持
SSH 密钥轮换与 Sudo 强制执行
基于身份的 VPN 和 Wi-Fi 访问
API 驱动的配置
目录同步（Okta、Google、Entra ID）
审计日志和日志保留
支持 Linux/macOS/UNIX
快速完成入职与离职