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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

通过功能完备的 REST API 实现 Foxpass 的自动化、集成与扩展

通过专为安全基础架构自动化打造、对开发者友好的 API，自信地管理用户、组、SSH 密钥、访问策略和审计数据。

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A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

为什么使用 Foxpass API？

手动管理目录或密钥既无法扩展，也会带来风险。Foxpass API 让团队能够：

  • 自动化用户和组预配

  • 以编程方式同步 SSH 密钥

  • 以代码方式管理访问权限

  • 与内部平台和 DevOps 流水线集成

  • 通过 CI/CD 工具触发取消预配或凭证撤销

如果您想大规模管理基础架构，这个 API 就是实现IAM 自动化零信任策略执行的基础。

核心功能

  • Secure remote access management icon

    用户管理

    • 创建、更新或删除用户

    • 设置用户角色和 LDAP 访问属性

    • 以编程方式禁用或重新启用账户


  • User groups icon

    组管理

    • 创建组并分配用户

    • 通过基于组的权限强制执行访问策略

    • 动态控制 LDAP 组成员资格


  • SSO and SAML integration key icon

    SSH 密钥管理（含 Engineering Add-On）

    • 将 SSH 密钥上传到用户账户

    • 通过脚本或 CI/CD 操作轮换密钥

    • 在各服务器上强制实施单一来源密钥控制


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    POSIX 属性控制（含 Engineering Add-On）

    • 为工程用户定义 UID、GID、shell 和主目录

    • 与 Linux/macOS 登录系统集成


  • Update Management icon

    审计日志和身份验证数据

    • 检索 LDAP 和 RADIUS 的访问日志

    • 将日志导出到 SIEM 或监控工具

    • 查看访问历史记录，以满足合规要求


热门集成

  • 自定义内部管理门户
  • 基础设施即代码（例如，Terraform、Ansible）
  • CI/CD 管道（例如，取消预配工作流）
  • MDM 或端点管理工具
  • 事件响应自动化

API 架构

  • 具有可预测 JSON 结构的RESTful 端点

  • 具有作用域访问权限的基于令牌的身份验证

  • 出于性能和安全考虑的速率限制

  • 通过 Foxpass Developer Portal 提供完整文档


示例端点包括：

  • GET /api/users/ – 列出用户

  • POST /api/groups/ – 创建组

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – 更新 SSH 密钥

  • GET /api/logs/ – 检索审计日志


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

安全设计

  • 所有 API 流量均采用 TLS 加密

  • 基于角色的 API 令牌权限

  • API 活动的日志和审计追踪

  • 支持符合 SOC 2 和 HIPAA 要求的使用场景


资源

完整 API 参考
快速入门和集成指南

准备好实现访问控制自动化了吗？

Foxpass API 为团队提供所需的控制力和灵活性，让 IAM 像基础设施一样进行管理——安全、可扩展，并由代码驱动。

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