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Foxpass
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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

无需密码，也不用让 IT 头疼，轻松实现安全的 BYOD 访问

使用 Foxpass 通过无密码、基于证书的身份验证为个人设备完成接入。无需共享凭据，无需支持工单。

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

基于密码的 BYOD 访问存在的问题

对许多学校、高校和组织来说，Wi-Fi 接入配置流程通常是这样的：

  • 共享的 SSID 和 Wi‑Fi 密码

  • 不同操作系统版本让用户感到困惑

  • 密码重置和锁定

  • 用户或访客之间共享凭据

  • 存储在未受管控笔记本电脑上的 VPN 凭据

这会带来支持负担和安全风险。

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Foxpass 解决方案

Foxpass 通过其云原生的 Cloud RADIUS 平台，利用 X.509 certificates and EAP-TLS authentication 实现无密码的 BYOD 访问。

配合 BYOD Certificate Installer 使用，用户无需 IT 支持即可自行注册自己的个人设备。

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

这个怎么运作

  1. 用户运行 Foxpass BYOD 证书安装程序，并通过其身份提供商（Google Workspace、Okta、Entra ID、OneLogin）进行身份验证

  2. 他们通过 Foxpass 的自助服务门户下载已签名证书

  3. 其设备使用 EAP-TLS 连接到 Wi-Fi 或 VPN

  4. 不会存储、共享或重复使用密码。访问与身份和设备绑定

Foxpass Cloud RADIUS 提供支持

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

适用人群

  • 管理教职员工自有或学生自有设备网络访问的K-12 网络

  • 支持混合办公教职员工和学生设备访问的高等教育校园

  • 支持远程办公和 BYOD 笔记本电脑的 企业 IT 团队

  • 需要有限访问权限且避免凭据泛滥的访客网络


无密码 BYOD 的优势

  • 消除共享凭据和 SSID 混淆
  • 提升学生、教职员工和访客的使用体验
  • 减少 Wi-Fi 接入引导带来的帮助台工单量
  • 通过基于身份的访问保护非受管设备
  • 在员工离职或策略变更时，轻松撤销证书
  • 符合零信任和 NIST 800-63 指南
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

兼容于

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • ChromeOS

  • VPN 客户端和企业 Wi‑Fi（802.1X）

支持与 Jamf、Kandji、Intune 等 MDM 配合使用，也可以完全不使用 MDM。

真实客户反馈

我们顺利完成了 Wi‑Fi 安全向基于 PKI 证书的身份验证的关键转型，而 Foxpass Advanced RADIUS 几乎让整个过程毫不费力。他们基于云的 RADIUS 服务器与 Azure AD（Entra ID）和 JAMF 无缝集成，简化了设置流程。向近 10,000 名用户颁发证书的过程非常顺利，如今我们的学生和教职员工都能享受到无与伦比的安全访问体验。

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

阅读案例研究

准备好通过 BYOD 实现无密码登录了吗？

让 Foxpass 帮助您摆脱 Wi‑Fi 密码和入职配置的繁琐问题——让用户安全接入，让 IT 团队专注于更重要的工作。

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