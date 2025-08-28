什么是 Engineering Add-On？
Foxpass Engineering License Add-On 可在基础 Foxpass 方案之上扩展高级功能，专为运行 Linux、macOS 和 UNIX 系统的环境而设计。
它在现有的 Cloud LDAP 和 Cloud RADIUS 基础之上叠加了工程级访问控制——无需增加服务器或配置负担。
包含的功能：
POSIX 属性支持（UID、GID、shell、主目录）
SSH 密钥存储、轮换和强制执行
Sudo 策略管理
登录跟踪和审计日志记录
通过 LDAP 灵活设置用户/组权限
主要优势
符合 POSIX 标准的用户和组目录
为每位工程用户分配并管理 UID、GID、登录 shell 和主目录。无需修改 /etc/passwd，即可让 Linux/macOS 设备保持一致。
轻松实现 SSH 密钥管理
可在 Foxpass 控制台或 API 中上传、轮换或撤销 SSH 密钥。使用我们托管的 LDAP 或 shell 脚本，自动为每位用户强制执行对 Linux/macOS 服务器的 SSH 访问控制。
sudo 策略强制执行
集中授予或限制个人或 LDAP 组的 sudo 访问权限。用可随组织规模扩展的动态组策略，取代脆弱的 sudoers 文件。
命令行友好，API 驱动
使用 Foxpass 网络控制台，或通过 RESTful API 与现有工具集成。专为以基础设施即代码方式管理基础设施的开发人员、SRE 和平台团队打造。
适配现有技术栈
开箱即用，支持：
Linux（Ubuntu、Debian、CentOS、Alma、Rocky）
macOS
需要 LDAP 身份验证的 VPN
Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin（通过目录同步）
工�程应用场景
- 跨 1–10,000 台服务器强制执行 SSH 登录
- 在员工离职或密钥泄露时轮换开发者密钥
- 在一个冲刺周期内为承包商授予 sudo 访问权限，然后再撤销
- 在 Linux 和 Mac 设备群中统一标准化用户环境
- 替代脆弱的 shell 脚本和泛滥的本地账户
专为合规与扩展而打造
集中式审计日志
无需共享凭据
SSH 密钥轮换最佳实践
基于角色的访问
符合 SOC 2 Type II 标准的后端
内置 LDAP 冗余和正常运行时间保障