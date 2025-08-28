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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

适用于 Linux、macOS 和 SSH 工作流程的高级访问控制

启用 POSIX 属性、强制执行 sudo 访问，并大规模管理 SSH 密钥，专为管理异构环境的工程和 DevOps 团队打造。

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

什么是 Engineering Add-On？

Foxpass Engineering License Add-On 可在基础 Foxpass 方案之上扩展高级功能，专为运行 Linux、macOS 和 UNIX 系统的环境而设计。

它在现有的 Cloud LDAP 和 Cloud RADIUS 基础之上叠加了工程级访问控制——无需增加服务器或配置负担。

包含的功能：

  • POSIX 属性支持（UID、GID、shell、主目录）

  • SSH 密钥存储、轮换和强制执行

  • Sudo 策略管理

  • 登录跟踪和审计日志记录

  • 通过 LDAP 灵活设置用户/组权限


主要优势

  • Smart Actions icon

    符合 POSIX 标准的用户和组目录

    为每位工程用户分配并管理 UID、GID、登录 shell 和主目录。无需修改 /etc/passwd，即可让 Linux/macOS 设备保持一致。

  • Security lock icon

    轻松实现 SSH 密钥管理

    可在 Foxpass 控制台或 API 中上传、轮换或撤销 SSH 密钥。使用我们托管的 LDAP 或 shell 脚本，自动为每位用户强制执行对 Linux/macOS 服务器的 SSH 访问控制。

  • Security vault icon

    sudo 策略强制执行

    集中授予或限制个人或 LDAP 组的 sudo 访问权限。用可随组织规模扩展的动态组策略，取代脆弱的 sudoers 文件。

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    命令行友好，API 驱动

    使用 Foxpass 网络控制台，或通过 RESTful API 与现有工具集成。专为以基础设施即代码方式管理基础设施的开发人员、SRE 和平台团队打造。

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    适配现有技术栈

    开箱即用，支持：

    • Linux（Ubuntu、Debian、CentOS、Alma、Rocky）

    • macOS

    • 需要 LDAP 身份验证的 VPN

    • Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin（通过目录同步）


工程应用场景

  • 跨 1–10,000 台服务器强制执行 SSH 登录
  • 在员工离职或密钥泄露时轮换开发者密钥
  • 在一个冲刺周期内为承包商授予 sudo 访问权限，然后再撤销
  • 在 Linux 和 Mac 设备群中统一标准化用户环境
  • 替代脆弱的 shell 脚本和泛滥的本地账户
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

专为合规与扩展而打造

  • 集中式审计日志

  • 无需共享凭据

  • SSH 密钥轮换最佳实践

  • 基于角色的访问

  • 符合 SOC 2 Type II 标准的后端

  • 内置 LDAP 冗余和正常运行时间保障


准备升级您的访问控制了吗？

无需管理本地用户，即可实现工程级访问管控。

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