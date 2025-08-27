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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

突破 24 小时日志限制，将 LDAP 和 RADIUS 活动保留期延长至 90 天

通过扩展访问日志提升可见性，随时做好审计准备，并满足合规要求。专为安全优先的团队打造。

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

什么是扩展日志记录？

默认情况下，所有 Foxpass 套餐都包含 24 小时可搜索的 RADIUS 和 LDAP 事件日志历史记录。

借助Extended Logging Add-On，即可解锁以下各项中90 天可搜索日志

  • LDAP 身份验证

  • RADIUS 请求（Wi-Fi 和 VPN）

  • 目录同步事件

  • SSH 访问尝试（含 Engineering Add-On）

非常适合需要为合规事件响应内部 IT 审查保留更长日志时间范围的组织。

主要优势

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    为安全团队提供全面可视性

    跟踪趋势、检测异常，并查看历史访问事件，无需担心 24 小时后数据丢失。

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    轻松开展事件调查

    识别谁在何时从何处访问了什么。快速追踪登录失败尝试或未经授权的设备活动。

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    合规与审计就绪

    通过可导出、带时间戳的访问日志，满足内部和外部合规框架要求（SOC 2、HIPAA、内部审计）。

  • Security icon

    集中存储，安全托管

    所有日志都安全地存储在 Foxpass 后端，并通过静态和传输中的加密进行保护。基于角色的访问可确保只有获得授权的团队才能访问审计数据。

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

使用场景

  • 为合规报告审计 Wi-Fi 或 VPN 访问

  • 监控跨服务器或目录的登录尝试

  • 调查可疑行为（例如：重复登录失败）

  • 在员工离职交接期间审查访问日志

  • 维护 SSH 访问的可追溯性（通过 Engineering Add-On）


包含的日志类型

  • 成功和失败的登录尝试
  • Wi-Fi（RADIUS）访问尝试
  • VPN 身份验证
  • LDAP 绑定和查询
  • SSH 登录活动（需要 Engineering Add-On）
  • 目录同步事件历史

需要扩展日志可见性？

借助更深入的审计历史记录，保持合规、做好准备并掌控全局

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