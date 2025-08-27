什么是扩展日志记录？
默认情况下，所有 Foxpass 套餐都包含 24 小时可搜索的 RADIUS 和 LDAP 事件日志历史记录。
借助Extended Logging Add-On，即可解锁以下各项中90 天可搜索日志：
LDAP 身份验证
RADIUS 请求（Wi-Fi 和 VPN）
目录同步事件
SSH 访问尝试（含 Engineering Add-On）
非常适合需要为合规、事件响应或内部 IT 审查保留更长日志时间范围的组织。
主要优势
为安全团队提供全面可视性
跟踪趋势、检测异常，并查看历史访问事件，无需担心 24 小时后数据丢失。
轻松开展事件调查
识别谁在何时从何处访问了什么。快速追踪登录失败尝试或未经授权的设备活动。
合规与审计就绪
通过可导出、带时间戳的访问日志，满足内部和外部合规框架要求（SOC 2、HIPAA、内部审计）。
集中存储，安全托管
所有日志都安全地存储在 Foxpass 后端，并通过静态和传输中的加密进行保护。基于角色的访问可确保只有获得授权的团队才能访问审计数据。
使用场景
为合规报告审计 Wi-Fi 或 VPN 访问
监控跨服务器或目录的登录尝试
调查可疑行为（例如：重复登录失败）
在员工离职交接期间审查访问日志
维护 SSH 访问的可追溯性（通过 Engineering Add-On）
包含的日志类型
- 成功和失败的登录尝试
- Wi-Fi（RADIUS）访问尝试
- VPN 身份验证
- LDAP 绑定和查询
- SSH 登录活动（需要 Engineering Add-On）
- 目录同步事件历史
需要扩展日志可见性？
借助更深入的审计历史记录，保持合规、做好准备并掌控全局