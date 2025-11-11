从 Active Directory 迁移到 Entra ID，同时不影响 LDAP 兼容性

无缝从本地部署的 Active Directory 迁移到 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 或 OneLogin。Foxpass Cloud LDAP 可将组织的 IdP 身份验证扩展到仍依赖 LDAP 的系统