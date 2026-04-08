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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

通过云原生 RADIUS 身份验证保护 Wi‑Fi 和网络访问安全

借助 Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS，在几分钟内消除密码漏洞并强制实施零信任网络访问

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

还在为管理本地 RADIUS 服务器、共享 Wi-Fi 密码和存在风险的 VPN 访问而头疼吗？

Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS 消除了这种复杂性。自动化基于身份和证书的网络访问，确保只有经过验证的用户和已注册的设备才能连接——全程自动、安全，并可大规模部署。

  • 别再手动配置 Wi-Fi 访问了

  • 在每个网络入口点强制执行最小特权原则访问

  • 立即撤销已离职用户或受损设备的访问权限。


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    无密码、基于证书的身份验证

    使用 X.509 证书和 EAP-TLS，实现安全、顺畅且无密码的网络访问。Foxpass Cloud PKI 充当云证书颁发机构，而 MDM 负责证书的部署和续订。Foxpass Cloud RADIUS 在每次连接尝试时都会强制执行证书验证，从而消除共享或被盗凭据带来的风险。

  • Secure remote access management icon

    身份驱动的访问控制

    使用 EAP‑TTLS，根据经过验证的用户身份、组成员身份或角色控制访问。Foxpass 可与您的身份提供商和目录服务集成，包括 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin，在整个网络中强制实施动态访问策略。

  • Workflow / connected icon

    与 MDM 和目录无缝集成

    通过 Foxpass SCEP Endpoint 可使用 Jamf、Intune、Kandji、Addigy 等推送证书；也可借助我们的证书安装程序直接向 BYOD 设备签发证书。Foxpass Cloud PKI 提供用于签发和管理所有已签发证书的 CA，而云目录同步可让用户和组访问保持最新状态，无需手动设置。

  • Security lock icon

    零信任网络强制执行

    持续验证每一次连接。结合身份、设备信任以及时间/位置控制，实现精细化、策略驱动的访问。

  • Custom branding icon

    审计就绪的日志记录与监控

    为每个网络事件保留详细日志。借助支持 SOC 2、HIPAA 和内部审计的自动化审计追踪，简化合规流程。

  • Secure infrastructure icon

    云原生，经过工程师验证

    无需硬件。无需本地服务器。无供应商锁定。Foxpass 由工程师打造，服务于工程师，可靠性超过 >99.9%正常运行时间和深入的文档。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    基于设备态势的访问控制

    根据设备状态控制网络访问，包括对未受管或不合规设备进行可选隔离。

蓝色背景上的圆形图展示了 Wi-Fi/NAC、IdP、VPN 和 MDM/EMM 提供商之间的无缝集成，并包含 Meraki、Okta、Google Workspace、Microsoft、Cisco、Palo Alto 等标志。


为什么注重安全的团队会选择 Foxpass

  • 30 分钟内即可部署
  • 深受 500 多个工程和 IT 团队信赖
  • 借助全球冗余和故障转移，实现 >99.9% 的正常运行时间
  • 符合 SOC 2 Type II 标准
  • 无需自建 CA——Cloud PKI 已包含在内，并由平台全程托管
  • 与自建 RADIUS 相比，更具成本效益
  • 由工程师打造。由工程师提供支持..
  • 提供免费上线部署协助，确保快速、安全地完成部署

深受行业领导者信赖

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

合规认证

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • 符合 GDPR • 满足 HIPAA 要求

了解有关 Foxpass 合规性的更多信息


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

安全亮点

  • 基于设备态势的访问控制
    根据设备的合规性和管理状态，允许、拒绝或隔离设备。

  • 基于身份的访问控制
    根据已验证的用户身份和组成员资格授予访问权限。

  • 基于证书的身份验证
    使用基于证书的身份验证，消除共享密码。

  • 零信任一致性
    在授予访问权限之前，持续验证每一次连接。


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

基于设备状态的网络访问控制

Foxpass 不止验证凭证，还会在连接时评估每台设备的安全状态。通过在 RADIUS 身份验证期间使用来自 Microsoft Intune 和 Entra ID 的合规性信号，Foxpass 可确保只有受信任的设备才能访问您的网络。

  • 根据设备状态允许、拒绝或限制访问

  • 自动隔离不合规或未知设备

  • 将 Zero Trust 策略扩展到 Wi‑Fi 和 VPN，无需增加复杂性


准备好用现代方式全面保护您的网络了吗？

开始免费 30 天试用，亲自体验 Foxpass 如何在无需传统 RADIUS 繁琐配置的情况下，提供安全的零信任网络访问。

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