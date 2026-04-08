还在为管理本地 RADIUS 服务器、共享 Wi-Fi 密码和存在风险的 VPN 访问而头疼吗？
Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS 消除了这种复杂性。自动化基于身份和证书的网络访问，确保只有经过验证的用户和已注册的设备才能连接——全程自动、安全，并可大规模部署。
别再手动配置 Wi-Fi 访问了
在每个网络入口点强制执行最小特权原则访问
立即撤销已离职用户或受损设备的访问权限。
Key Benefits
无密码、基于证书的身份验证
使用 X.509 证书和 EAP-TLS，实现安全、顺畅且无密码的网络访问。Foxpass Cloud PKI 充当云证书颁发机构，而 MDM 负责证书的部署和续订。Foxpass Cloud RADIUS 在每次连接尝试时都会强制执行证书验证，从而消除共享或被盗凭据带来的风险。
身份驱动的访问控制
使用 EAP‑TTLS，根据经过验证的用户身份、组成员身份或角色控制访问。Foxpass 可与您的身份提供商和目录服务集成，包括 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin，在整个网络中强制实施动态访问策略。
与 MDM 和目录无缝集成
通过 Foxpass SCEP Endpoint 可使用 Jamf、Intune、Kandji、Addigy 等推送证书；也可借助我们的证书安装程序直接向 BYOD 设备签发证书。Foxpass Cloud PKI 提供用于签发和管理所有已签发证书的 CA，而云目录同步可让用户和组访问保持最新状态，无需手动设置。
零信任网络强制执行
持续验证每一次连接。结合身份、设备信任以及时间/位置控制，实现精细化、策略驱动的访问。
审计就绪的日志记录与监控
为每个网络事件保留详细日志。借助支持 SOC 2、HIPAA 和内部审计的自动化审计追踪，简化合规流程。
云原生，经过工程师验证
无需硬件。无需本地服务器。无供应商锁定。Foxpass 由工程师打造，服务于工程师，可靠性超过 >99.9%正常运行时间和深入的文档。
基于设备态势的访问控制
根据设备状态控制网络访问，包括对未受管或不合规设备进行可选隔离。
为什么注重安全的团队会选择 Foxpass
- 30 分钟内即可部署
- 深受 500 多个工程和 IT 团队信赖
- 借助全球冗余和故障转移，实现 >99.9% 的正常运行时间
- 符合 SOC 2 Type II 标准
- 无需自建 CA——Cloud PKI 已包含在内，并由平台全程托管
- 与自建 RADIUS 相比，更具成本效益
- 由工程师打造。由工程师提供支持..
- 提供免费上线部署协助，确保快速、安全地完成部署
深受行业领导者信赖
安全亮点
基于设备态势的访问控制
根据设备的合规性和管理状态，允许、拒绝或隔离设备。
基于身份的访问控制
根据已验证的用户身份和组成员资格授予访问权限。
基于证书的身份验证
使用基于证书的身份验证，消除共享密码。
零信任一致性
在授予访问权限之前，持续验证每一次连接。
基于设备状态的网络访问控制
Foxpass 不止验证凭证，还会在连接时评估每台设备的安全状态。通过在 RADIUS 身份验证期间使用来自 Microsoft Intune 和 Entra ID 的合规性信号，Foxpass 可确保只有受信任的设备才能访问您的网络。
根据设备状态允许、拒绝或限制访问
自动隔离不合规或未知设备
将 Zero Trust 策略扩展到 Wi‑Fi 和 VPN，无需增加复杂性