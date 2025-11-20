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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

专为简洁、安全和可扩展性打造的云托管 LDAP 目录

通过一个安全的云端目录管理用户、组和权限。Foxpass LDAP 让您无需管理自己的 LDAP 基础架构，也能轻松支持旧版系统、VPN 和服务器访问。

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什么是 Foxpass Cloud LDAP？

Foxpass Cloud LDAP 是一项托管目录服务，可在整个环境中集中管理用户身份验证和访问权限。它可与身份提供商无缝协作，并为管理以下用户访问权限提供一种安全、灵活的方式：

  • VPN 服务

  • 需要 LDAP 绑定的旧版应用程序

  • macOS、Linux 和 UNIX 系统（通过 Engineering License）

  • 依赖 POSIX 兼容目录的内部工具

与传统的 LDAP 设置不同，Foxpass 提供：

  • 零维护、云托管的基础架构

  • 用于管理用户和组的基于 Web 的控制台和强大的 API

  • 适用于 Linux、macOS 和 SSH 访问的可选 POSIX 支持（Engineering License 附加组件

Foxpass Cloud LDAP 包含在每个基础 Foxpass 许可证中，同时还包括 Cloud RADIUS

主要优势

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    简化 IT 访问控制

    通过 Foxpass Console 或 API 管理用户、组和访问权限。无需编辑 LDIF 文件或维护 LDAP 架构，即可分配角色、同步身份并控制对应用和服务的访问。

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    适用于 VPN 和旧版兼容性的 LDAP Bridge

    需要连接 VPN 或依赖 LDAP 的应用吗？Foxpass Cloud LDAP 可在现代身份系统（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）与任何仍使用 LDAP 的软件之间充当桥梁。

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    POSIX 支持和 SSH 访问

    借助Engineering License 附加组件，解锁 POSIX 用户和组属性，以便与 macOS、Linux 和 UNIX 系统配合使用。结合 Foxpass SSH Key Management，可在所有环境中集中执行安全登录访问控制。

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    安全、可审计的身份验证

    每次身份验证请求都会被记录。使用内置审计跟踪来支持合规、追踪用户活动，并保持基础架构的安全态势。

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    自动化目录同步

    将用户和组从云端 IdP（Google Workspace、Entra ID、Okta、OneLogin）同步，并自动映射到 LDAP 结构中。

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    控制台或 API 控制

    无论偏好 GUI 还是自动化，Foxpass 都能同时提供。使用网络控制台进行快速编辑，或利用 API 预配用户、轮换凭据，或在整个基础架构中同步数据。

使用场景

  • 为远程用户进行VPN 访问身份验证

  • 连接支持 LDAP bind 的旧版应用程序

  • 使用基于组的 LDAP 搜索管理内部工具

  • 向 Linux/macOS 服务器提供符合 POSIX 标准的用户数据

  • 可将其用作适合小型团队或混合团队的轻量级目录服务

  • 用安全的云原生替代方案取代脆弱的本地部署 LDAP 服务器

  • 替换本地账户并杜绝无人管理的密码泛滥

  • 通过 API 将值班日程与权限绑定，快速提升安全性


LDAP 与 RADIUS 对比——何时该使用哪一种？

Foxpass 同时包含 Cloud LDAP 和 Cloud RADIUS，无需二选一。为每个系统选择最适合的方案，并在一个地方统一管理。

场景

使用 LDAP

使用 RADIUS

系统登录（Linux/macOS）

VPN 兼容性（OpenVPN、旧版客户端）

安全 Wi-Fi（802.1X，WPA2-Enterprise)

Sudo / SSH 密钥授权

*

旧版应用身份验证

* POSIX 和 SSH 密钥功能可通过 Engineering Add-On 使用

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

非常适合希望获得以下优势的 IT 和工程团队：

  • LDAP，无需承担额外开销和维护负担

  • 云原生控制传统身份验证工作流

  • 与中心身份绑定的 SSH 和 sudo 访问

  • 通过 Directory Sync 自动预配用户

  • 工程级工具，界面易于上手


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

技术概览

  • 托管式、安全且兼容 LDAPv3 的目录

  • 从 Google Workspace、Azure Entra ID、Okta 或 OneLogin 同步用户

  • 支持 TLS 加密、匿名或经过身份验证的绑定，以及基于组的访问

  • 兼容 OpenVPN、Cisco AnyConnect、pfSense 等更多产品

  • 通过 PAM + NSS 集成支持 Linux 和 macOS

  • 提供完全文档化的 API，用于用户预配和自动化


所有 Foxpass 套餐均包含

Foxpass Cloud LDAP 已包含在您的基础 Foxpass 许可证中，同时还包括Cloud RADIUS、目录同步以及控制台/API 管理。高级工程功能（POSIX、SSH 密钥集成）可通过Engineering License Add-On获取。

"我全心全意推荐Foxpass。如果你正在维护自己的LDAP或AD服务器，你可能正在浪费大量IT人员的时间。"

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass很可靠。这是我们的主要用户目录。客户支持和文档都非常出色。Foxpass为我们的Gitlab、Jenkins、ssh和AWS VPN提供支持。"

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

深受行业领导者信赖

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

准备好实现 LDAP 基础架构现代化了吗？

无需自行托管目录，即可在各系统间安全地简化用户身份验证。

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