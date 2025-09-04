为什么身份集成很重要
现代 IT 和安全团队正逐步摆脱零散、手动的身份管理方式。无论是保护 Wi-Fi 访问、VPN 连接还是系统登录权限，身份提供商都应作为访问控制的唯一可信来源。
Foxpass 让您轻松做到：
从云 IdP 同步用户和组
将基于身份的访问控制应用于 RADIUS 和 LDAP 服务
消除手动配置/取消配置和密码疲劳
在整个基础架构中保持可见性和控制力
支持的身份提供商和目录服务
Foxpass 支持与 IT 团队最依赖的身份提供商进行目录同步和委派身份验证：
Microsoft Entra ID（原 Azure Active Directory）
Google Workspace（Cloud Identity）
Okta
ONELOGIN
旧版 Active Directory（通过安全 LDAP）
自定义 LDAP 目录
可同时与多个来源集成，非常适合混合环境或分阶段迁移。
为什么团队正在超越传统 AD
许多组织因本地部署的 Active Directory 存在局限性，正在替换或补充它：
需要已加入域的 Windows 环境
对 Linux 和 macOS 身份验证的支持较差
与现代 BYOD 或 MDM 工作流程不兼容
复杂的 VPN 设置和证书分发
不支持与 Okta 或 Google Workspace 等云身份提供商进行原生集成
Foxpass 通过充当目录与基础架构之间的云 RADIUS 和 LDAP 桥梁，解决了这些挑战。无需复杂操作，即可获得 AD 级控制力。
基于云的 LDAP & RADIUS 集成优势
零信任身份验证——基于已验证的用户身份和设备信任强制实施访问控制
云原生架构——无需硬件或本地部署
无密码安全——利用基于证书的身份验证（EAP-TLS）消除密码风险
目录同步——自动从您的 IdP 保持用户、组和角色同步
快速部署——30 分钟内即可上线，并提供工程师友好的设置指南
集成亮点
Microsoft Entra ID + Foxpass
自动将用户和组从 Entra ID 同步到 Foxpass。使用 SAML 或安全的 LDAP 进行身份验证。非常适合希望将 Entra 访问策略扩展到 Wi‑Fi 和 VPN 的混合环境。
Google Workspace + Foxpass
直接通过 Google Workspace 委派身份验证和目录同步。非常适合运行 Google Cloud Identity 和 ChromeOS 设备群的学校和企业。
Okta + Foxpass
利用 Okta 作为身份提供商，实现 RADIUS 和 LDAP 访问控制。轻松将 Okta 组成员身份映射到 Foxpass 访问策略，并集成 MFA。
OneLogin + Foxpass
通过同步 OneLogin 用户，支持安全的 Wi-Fi 和 VPN 身份验证。Foxpass 可作为 OneLogin 目录的轻量级扩展。
Active Directory + Foxpass
通过安��全 LDAP 将现有 AD 环境连接到云端。无需新增本地部署基础设施，即可增加基于证书的 Wi-Fi 身份验证、访问控制和审计日志记录。
使用场景
- 通过基于身份的 RADIUS 实现安全的 Wi-Fi 访问
- 将 VPN 身份验证委派给您的 IdP
- 通过 LDAP 提供 Linux/macOS 系统登录
- 管理 BYOD 和已加入 MDM 的设备的网络访问
- 通过可随时接受审计的日志满足合规要求
内置信任
- 符合 SOC 2 Type II 标准
- 符合 HIPAA 要求
- 99.9% 正常运行时间 SLA
- 由工程师打造，专为工程师而生
- 符合 E-Rate 资格（适用于 K–12 网络）