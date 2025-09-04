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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

与您的身份提供商和目录无缝集成

将 Foxpass Cloud RADIUS 和 LDAP 连接到现有身份提供商，无论使用的是 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta、OneLogin，还是传统的 Active Directory。

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

为什么身份集成很重要

现代 IT 和安全团队正逐步摆脱零散、手动的身份管理方式。无论是保护 Wi-Fi 访问、VPN 连接还是系统登录权限，身份提供商都应作为访问控制的唯一可信来源。

Foxpass 让您轻松做到：

  • 从云 IdP 同步用户和组

  • 将基于身份的访问控制应用于 RADIUS 和 LDAP 服务

  • 消除手动配置/取消配置和密码疲劳

  • 在整个基础架构中保持可见性和控制力


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

支持的身份提供商和目录服务

Foxpass 支持与 IT 团队最依赖的身份提供商进行目录同步和委派身份验证：

  • Microsoft Entra ID（原 Azure Active Directory）

  • Google Workspace（Cloud Identity）

  • Okta

  • ONELOGIN

  • 旧版 Active Directory（通过安全 LDAP）

  • 自定义 LDAP 目录

可同时与多个来源集成，非常适合混合环境或分阶段迁移。

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

为什么团队正在超越传统 AD

许多组织因本地部署的 Active Directory 存在局限性，正在替换或补充它：

  • 需要已加入域的 Windows 环境

  • 对 Linux 和 macOS 身份验证的支持较差

  • 与现代 BYOD 或 MDM 工作流程不兼容

  • 复杂的 VPN 设置和证书分发

  • 不支持与 Okta 或 Google Workspace 等云身份提供商进行原生集成

Foxpass 通过充当目录与基础架构之间的云 RADIUS 和 LDAP 桥梁，解决了这些挑战。无需复杂操作，即可获得 AD 级控制力。

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

基于云的 LDAP & RADIUS 集成优势

  • 零信任身份验证——基于已验证的用户身份和设备信任强制实施访问控制

  • 云原生架构——无需硬件或本地部署

  • 无密码安全——利用基于证书的身份验证（EAP-TLS）消除密码风险

  • 目录同步——自动从您的 IdP 保持用户、组和角色同步

  • 快速部署——30 分钟内即可上线，并提供工程师友好的设置指南


集成亮点

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    自动将用户和组从 Entra ID 同步到 Foxpass。使用 SAML 或安全的 LDAP 进行身份验证。非常适合希望将 Entra 访问策略扩展到 Wi‑Fi 和 VPN 的混合环境。

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    直接通过 Google Workspace 委派身份验证和目录同步。非常适合运行 Google Cloud Identity 和 ChromeOS 设备群的学校和企业。

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    利用 Okta 作为身份提供商，实现 RADIUS 和 LDAP 访问控制。轻松将 Okta 组成员身份映射到 Foxpass 访问策略，并集成 MFA。

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    通过同步 OneLogin 用户，支持安全的 Wi-Fi 和 VPN 身份验证。Foxpass 可作为 OneLogin 目录的轻量级扩展。

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    通过安全 LDAP 将现有 AD 环境连接到云端。无需新增本地部署基础设施，即可增加基于证书的 Wi-Fi 身份验证、访问控制和审计日志记录。

使用场景

  • 通过基于身份的 RADIUS 实现安全的 Wi-Fi 访问
  • 将 VPN 身份验证委派给您的 IdP
  • 通过 LDAP 提供 Linux/macOS 系统登录
  • 管理 BYOD 和已加入 MDM 的设备的网络访问
  • 通过可随时接受审计的日志满足合规要求

内置信任

  • 符合 SOC 2 Type II 标准
  • 符合 HIPAA 要求
  • 99.9% 正常运行时间 SLA
  • 由工程师打造，专为工程师而生
  • 符合 E-Rate 资格（适用于 K–12 网络）

准备好简化身份集成了吗？

看看将 Foxpass 连接到身份提供商有多简单，并彻底告别手动访问管理。

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