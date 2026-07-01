网络和服务器安全对任何企业的健康运营都至关重要，而管理 Secure Shell（SSH）密钥和服务器访问权限，是组织提升安全性的最重要第一步之一。在 Foxpass，我们通过网络化身份服务帮助集中管理服务器访问（以及更多功能），该服务可将目录连接到云基础设施。
与任何基础架构设置一样，是否使用像 Foxpass 这样的云身份服务这一决定，既有优势，也有不足。
当网络身份服务运行良好时，它可以帮助简化访问控制，同时提升易用性和安全性。该目录充当单一事实来源，消除身份验证机制中的任何漏洞。
不过，这类解决方案最大的缺点可能就是停机时间。当目录服务中断时，与其集成的所有系统访问也会随之中断。在这种情况下，单一事实来源反而会成为一种负担，因为系统要么为了保持安全而只能等待服务恢复，要么为了继续可用而切换到安全性较低的身份验证方法。
幸运的是，有一些方法可以减轻停机造成的损失，同时兼顾安全性和易用性。以下是一些可采取的措施，帮助在任何情况下持续访问您的基础设施：
利纳克斯
如果突发宕机时需要访问 Linux 主机，会怎么办？一个通用且可靠的故障保护措施，是在所有 Linux 主机上都设置一个本地 sudo 用户，以便在发生中断时仍能保持对 Linux 主机的访问。
首先，需要使用配置管理工具（如 Puppet、Chef 或 Ansible）来管理主机上的管理员。然后，将该管理员�受密码保护的 SSH 密钥存储在保险库中（即KMS、1Password 等）。理想情况下，您需要对该密钥访问设置审计控制，以便查看是谁在何时检索了它。
此外，Foxpass 还提供可在单独服务器上运行的本地缓存。缓存会定期与我们的主数据库同步，因此即使发生宕机，您的服务器也会使用本地缓存来保持服务不中断。
Wi-Fi ® /RADIUS
如果无法连接到我们的 RADIUS 端点，建议预先配置一个使用 WPA2（共享密码）的 SSID，以便在需要时启用。如果使用的是可远程配置设备的移动设备管理（MDM）解决方案，则无需最终用户参与，即可自动存储网络密码。
我们也正在为本地缓存添加 RADIUS 支持。如需了解更多信息，请通过 help@foxpass.com 联系我们。
VPN
目前，在目录服务中断时维持 VPN 正常运行的唯一方法，是运行一个备用目录或其他系统，作为第二种身份验证方法。
VPN 是最重要的安全工具之一，因此值得考虑一下：为了让它更易用，愿意牺牲多少保护！
整合在一起
测试往往是这些备份措施中被忽视的一环。进行测试有助于为潜在的中断做好准备，因为准备不足可能会大幅延迟系统恢复。建议每隔 3-4 个月设置一次定期任务，以确保备份系统仍能正常运行。
如果使用的是 Foxpass 缓存，可以在控制台的“Cache”页面查看上次同步运行的时间，以及同步是否成功。您还可以将主机直接指向您的缓存（绕过主要的 Foxpass 端点），以再次确认身份验证机制是否正常工作。
归根结底，易用�性与安全性之间始终需要把握微妙的平衡。虽然联网目录可以让系统更易于访问且更安全，但它也会让系统面临一个额外的潜在停机原因。
制定应急预案非常重要，这样才能让基础设施随时做好准备，应对任何突发情况。充分做好准备，往往是快速恢复与长时间中断之间的关键差别。
注意安全！
- Foxpass 团队
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商标