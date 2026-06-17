基于证书的 Wi-Fi 是在企业网络中保护受管 Chromebooks 安全性最强的方法之一。但对许多 IT 团队来说，原本只是一个 Wi-Fi 项目，很快就可能演变成证书基础设施的噩梦。
Foxpass 通过提供符合 Google 标准的云原生连接器（作为其服务的一部分），省去了这一步。这让 IT 团队能够以更直接的方式，在受管 Chromebooks 上部署基于证书的访问。
借助 EAP-TLS，ChromeOS 设备可使用客户端证书而非共享密码连接到 802.1X Wi‑Fi。这让 IT 团队能够更好地控制哪些设备可以加入网络，并降低被盗密码遭重复利用的风险。
然而，在许多 Google Workspace 部署中，要实现基于证书的访问，并不只是启用一项策略那么简单。团队通常还需要额外的证书基础设施，才能连接 Google Admin、证书注册和 Wi-Fi 策略部署。
采用基于证书的 Wi ‑ Fi 的挑战
在标准的 Google Workspace 部署中，适用于 ChromeOS 的基于证书的 Wi-Fi 涉及几个组成部分。管理员需要设置 SCEP 配置文件、定义证书设置、信任颁发证书的 CA 和 RADIUS 服务器证书，并在 Google Admin 中为 WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise（也就是使用 802.1X 和 EAP-TLS 的 WP）部署 Wi-Fi 设置。
Google 的模式依赖 Google Cloud Certificate Connector，这是一项 Windows 服务，用于在 Google 与证书源之间传递证书请求。在 ChromeOS 上，私钥在设备上生成，证书也通过该流程进行请求和交付。
这是一种可靠的安全模型，但在托管、服务设置、权限配置、故障排查和维护等方面，可能需要投入不少实际工作，托管的 Chromebook 设备群才能准备就绪并投入使用。
Foxpass 如何简化安�全访问之路
Foxpass 通过将连接器层作为服务的一部分来处理，而不是让客户自行部署和运行，从而改变了这种设置。
对于在 Google Workspace 中管理 ChromeOS 设备的团队来说，这意味着花在托管和维护连接器服务上的时间更少，而能将更多时间投入到真正决定访问权限的部署环节：证书策略、SCEP 注册设置、Wi-Fi 配置文件和 RADIUS 验证。
Foxpass 在向基于证书的网络访问过渡时，省去了一个实际的部署步骤。这让希望在不增加额外管理系统的前提下加强 Wi-Fi 安全性的组织，更容易部署 EAP-TLS。它还支持以 Google Workspace 和其他身份平台为核心的云优先身份和设备管理环境。
Foxpass 还可以通过 Google Admin 设备同步，帮助以 Google 为核心的环境简化访问生命周期管理。通过同步 Google Admin 中的托管设备信息，Foxpass 可帮助 IT 团队让网络访问与设备状态和生命周期变化保持一致，而不是将证书签发视为一次性设置任务。
这对 Chromebook 设备群至关重要，因为随着设备被注册、重新分配、暂停、取消配置，或脱离受管设备群，访问决策也应随之调整。结合基于证书的 Wi-Fi，Google Admin 设备同步为团队提供了一种更实用的方法，用于连接设备管理、证书注册和网络访问控制。
面向 Google Workspace 和 Chromebook‑重度使用型组织的优势
减少 IT 团队需要托管和维护的连接器基础设施。
从证书签发到 Wi‑Fi 配置文件部署之间的步骤更少。
减少 SCEP 注册、信任配置和连接器运维相关的开销。
在云优先的设备环境中部署 EAP-TLS 的更实用途径。
通过将受管 Chromebook 设备数据从 Google Admin 同步到 Foxpass，更轻松地实现访问生命周期对齐。
更易于管理的部署方式
对于大多数 IT 团队来说，问题不在于是否值得使用 EAP-TLS。而在于能否在不增加额外维护服务的情况下完成部署。这在 Chromebook 环境中尤为重要，因为证书签发、信任设置和 Wi-Fi 策略部署本就需要在受管设备之间协同工作。
通过减少 Google Workspace 与证书注册之间通常需要的连接器工作，Foxpass 可帮助团队减少在支持基础设施上花费的时间，把更多精力投入到策略验证、网络行为测试以及大规模访问部署中。
让更强的网络访问变得更切实可行
对于使用 Google Workspace 和受管 Chromebooks 的组织而言，基于证书的 Wi‑Fi 价值显而易见。
真正的问题是，团队需要运维多少连接器和证书基础架构才能实现这一点。Foxpass 通过将连接器层作为服务的一部分进行处理，缩短了这一路径，让 IT 团队无需承担托管和维护另一套系统的负担，就能更直接地在 ChromeOS 上部署 EAP-TLS。