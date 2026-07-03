在当今不断变化的数字环境中，要对 Wi-Fi 网络实行强大的访问控制，这一需求从未像现在这样重要。各组织一直致力于寻找解决方案，以期为用户提供无缝又安全的体验。
在本博客中，我们将深入探讨保护 Wi-Fi（和有线）网络的四种主要解决方案——Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR 和我们的产品 Foxpass RADIUS。
Cisco 身份服务引擎（ISE）
Cisco ISE 是 Cisco 安全产品组合的组成之一，是增强企业网络安全的集中式策略实施工具。Cisco ISE 功能的详细说明：
精细化访问控制：由设备分析、状态评估以及特定用户身份和角色提供支持的策略。
整体集成：与其他 Cisco 安全和网络产品无缝集成，提供分段和受控访问。
访客管理：通过 ISE 自助注册访客门户网站促进临时访问。
虽然 Cisco ISE 功能丰富且在行业中处于领先地位，但要真正利用其各项功能，则需要对 Cisco 的基础设施和培训进行大量投资。Cisco ISE 是很强大的解决方案，但对于未完全嵌入 Cisco 生态系统或没有资源来管理和维护该方案的组织来说，这样可能会导致矫枉过正和过度投资。
阿鲁巴通行证
HPE Aruba ClearPass 因具备跨有线和无线网络的访问安全功能而出名。Aruba ClearPass 针对 Aruba 的基础架构进行了优化，可提供：
情境感知访问控制：利用 HPE Aruba 基础设施实现精细化网络访问控制。
BYOD 管理：ClearPass Onboard 支持对各种设备（包括非企业持有的设备）进行状态评估和补救。
访客入门：ClearPass Guest 提供便捷的内置门户网站，让访客轻松自助入门。
尽管 ClearPass 很强大，但我们建议要将其与 Aruba 的基础架构集成，以获得最佳性能。虽然 ClearPass 提供多供应商支持，但通常只有利用 Aruba 的完整网络套件才能提供无缝体验。
Portnox CLEAR（Portnox Cloud 的一部分）
Portnox CLEAR 是一款多供应商 Wi-Fi 安全解决方案，强调跨不同企业环境的安全性和可见性。Portnox 以 Portnox CLEAR/Portnox Cloud 品牌销售其 Wi-Fi 即服务/RADIUS 即服务产品。Portnox 还具有支持无代理网络访问控制的本地解决方案，该解决方案可以与 Portnox CLEAR 集成，以扩展对企业设备和自带设备的管理。
Portnox 的联合解决方案可提供：
灵活的设备发现：用于设备分类和评估的有代理和无代理的选项。
端到端安全：全面的访问控制策略，并可与常用的端点安全工具集成。
以云为中心的身份验证：RADIUS 即服务在云中管理，便于管理。
Foxpass RADIUS
当今世界逐渐向云转型，对于寻求简化、可扩展且厂商无关的网络访问解决方案的组织而言，Foxpass RADIUS 成为其首选的解决方案。Foxpass RADIUS 强调简洁性和可扩展性：
基于云的简单设置��：Foxpass RADIUS 的一个标志性功能是其用户友好的云驱动设置。组织可以快速建立和管理其 RADIUS 服务，而无需承担本地基础设施的负担，从而简化部署并降低 IT 开销。
可扩展性的核心：Foxpass 了解企业的动态需求，尤其处于发展过程中的企业。借助 Foxpass，组织可以根据具体需求轻松扩大或缩小规模。
基于证书的现代化身份验证：在网络威胁时代，Foxpass 重视安全性，专注于基于证书的身份验证。自动公钥基础架构（PKI）可确保设备和用户安全地进行身份验证，从而减少与基于密码的机制相关的漏洞。
无缝入职：随着设备、用户和 Wi-Fi 网络的不断增长，入职往往会复杂又繁琐。Foxpass 简化了这一过程，确保设备和用户可以轻松添加到网络，从而增强安全性和用户体验。
厂商中立的方法：与许多将组织绑定到特定生态系统的 Wi-Fi 安全解决方案不同，Foxpass RADIUS 以其厂商无关的设计脱颖而出。这样可以确保 Foxpass 几乎可以与任何网络和安全硬件无缝集成，从而为企业增强灵活性并防止厂商锁定。
集中管理：Foxpass RADIUS 是以云为中心的解决方案，具备集中式平台，管理员可以通过该平台监控、管理和修改访问策略、用户配置文件和设备列表。这种统一视图可以提高效率，缩短响应时间，并确保一致的策略实施。
与传统解决方案不同，Foxpass RADIUS 重新构想了现代的网络访问控制。Foxpass 强调简洁性、灵活性和可负担性，因此对于从灵活的初创公司到不断扩张的企业等各类组织来说，都是非常具有吸引力的解决方案。在一个由复杂而且往往又很贵的解决方案主导的领域，Foxpass RADIUS 令人耳目一新，证明强大的网络安全也不必过于复杂或造价过高。
为什么选择 Foxpass
Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox 等解决方案非常适合大型企业。这些方案在许可、硬件和维护方面具有相当大的投资影响。
对于中小型组织来说，Foxpass 是网络身份验证和访问控制的理想替代方案。Foxpass 的云端 RADIUS 解决方案易于设置、灵活扩展而且维护成本低，使组织能够获得强大的网络安全保护，消除了通常的成本和复杂性障碍。
除了技术能力之外，Foxpass RADIUS 也将对预算敏感的组织考虑在内。通过降低传统的本地系统的成本和复杂性，Foxpass 为所有企业，不论其规模大小或预算多少，提供了强大的 Wi-Fi 网络安全。
如果您正在寻找具有成本效益、用户友好且可扩展的 Wi-Fi 安全访问解决方案，那么 Foxpass RADIUS 则是首选方案。
如果您的组织希望通过经济实惠且易于使用的系统增强网络安全和身份验证，与传统的本地网络访问控制部署或复杂的云解决方案相比，Foxpass RADIUS 则是首选方案。我们简化的云交付模式和直观的管理使规模和预算不同的组织都能实现高质量网络访问控制。
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