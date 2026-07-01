建立人脉不只是商务会议上的事。局域网是让设备和用户在同一网络中保持连接的重要工具，而随着虚拟局域网（VLAN）的出现，企业网络也变得更加高效、更加强大。
考虑到这一点，了解什么是 VLAN、它如何工作，以及 Foxpass 能做些什么来让 VLAN 更高效、更安全，这一点非常重要。
局域网（LAN）是一组共享同一物理网络的网络组件。因此，VLAN 是一种子网，它可将不同 LAN 中的网络组件虚拟连接到同一个网络中，从而突破 LAN 环境的物理限制。
随着网络复杂性不断增加，超出了普通局域网的承载能力，VLAN 已成为一种替代方案，使网络更加灵活、可扩展、安全且快速。
VLAN 有哪些类型？
常用的 VLAN 基本上有三种类型：
协议 VLAN：协议 VLAN 根据所使用的协议处理流量。交换机会根据部署 VLAN 所使用的协议来分离并转发流量。其他协议的流量不会被转发到该端口。
静态 VLAN：静态 VLAN 也称为基于端口的 VLAN。在这种类型的 VLAN 中，网络管理员会将网络交换机上的端口分配到特定的虚拟网络。
动态 VLAN：与静态 VLAN 相比，动态 VLAN 允许网络管理员根据设备特征定义网络成员身份。
VLAN 是如何工作的？
VLAN 将单一物理 LAN 划分为多个逻辑网络分段。然后，这些逻辑网络分段彼此通信时就如同由单个 LAN 组成，而实际上它们存在于一个或多个 LAN 上。
这些网络分段通过路由器、交换机或网桥与其余物理局域网隔离开。因此，当一个网络节点广播数据时，数据会到达同一 VLAN 中的其他节点，但不会到达物理 LAN 其他网段中的节点。
当 LAN 网桥从网络节点接收数据时，这些数据会被显式或隐式地打上标签。显式标记是指将 VLAN 标识符附加到数据上，这样桥接设备就能更容易确定数据的下一个节点。隐式标记是通过利用数据中已有的信息来实现的（例如，数据到达时所使用的端口）。
根据隐式或显式标记，网桥会确定数据需要路由到哪里，将数据发送到下一个节点，并将特定的 LAN 网段与 LAN 的其余部分隔离开。
为什么要使用 VLAN？
VLAN 可简化物理局域网固有的复杂性。在简单的物理局域网中，当两个节点同时发送流量时，由于发生冲突，数据无法正确传输到目标端。这种冲突会导致整个局域网处于忙碌状态，原始数据必须重新发送。
另一方面，VLAN 使用交换机或网桥将数据从一个网段传输到另一个网段，降低了发生冲突的可能性，也不会将数据广播给所有已连接的网络设备。除此之外，使用 VLAN 还有其他好处：
超高性价比
VLAN 通过交换机进行通信，除非需要将数据发送到 VLAN 外部，否则不需要路由器。因此，VLAN 可以管理额外的数据负载、降低数据延迟，并最终减少成本。
灵活性
VLAN 可�以基于端口、协议或子网进行划分，从而形成一种灵活的网络配置方式，可在不同建筑或楼层之间进行配置，而不受与其他网络节点物理距离的限制。
减少管理监督
VLAN 还可以节省网络管理员的时间，因为它们会将工作站划分到不同的 LAN 网段中。由于不同 LAN 网段相互隔离，管理员在移动工作站时无需重新配置网络，还可以限制用户访问。
VLAN 的使用场景有哪些？
大型企业
大型公司通常会部署广域网（WAN），以满足其分布广泛的办公室和团队的需求。将多个 VLAN 作为替代方案，有助于简化配置、促进跨职能协作，以及实现公司不同部门之间的数据共享。
隔离
VLAN 还可用于为访客用户提供无线互联网访问，而无需访问组织核心网络。
优先级排序
通过使用和部署基于 VLAN 的策略，可让关键流量相较于网络中的其他流量获得更高优先级。
网络电话
VLAN 还可用于为 VoIP 创建一个逻辑上独立的层。这将语音网络与其他网络分隔开来，因此语音网络通常不会接触底层网络的流量，并且可以在不被修改的情况下从一个节点传输到另一个节点。
Foxpass 如何提供帮助？
使用 VLAN 通常被认为有多项优势，而有了 Foxpass，这些优势还能成倍放大。Foxpass 是一款解决方案，可让您结合不同的用户访问管理工具，充分利用 VLAN 的优势，为整个组织提供更高的安全性和更便捷的访问体验。
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借助 VLAN 环境带来的安全优势以及 Foxpass 提供的安全功能，您一定能构建起更强固的安全基础架构，有效防止安全漏洞和攻击。