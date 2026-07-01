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VLAN 的用途与作用：Foxpass 如何提供帮助

Foxpass Team
阅读时间：5分钟
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建立人脉不只是商务会议上的事。局域网是让设备和用户在同一网络中保持连接的重要工具，而随着虚拟局域网（VLAN）的出现，企业网络也变得更加高效、更加强大。

考虑到这一点，了解什么是 VLAN、它如何工作，以及 Foxpass 能做些什么来让 VLAN 更高效、更安全，这一点非常重要。

局域网（LAN）是一组共享同一物理网络的网络组件。因此，VLAN 是一种子网，它可将不同 LAN 中的网络组件虚拟连接到同一个网络中，从而突破 LAN 环境的物理限制。

随着网络复杂性不断增加，超出了普通局域网的承载能力，VLAN 已成为一种替代方案，使网络更加灵活、可扩展、安全且快速。

VLAN 有哪些类型？

常用的 VLAN 基本上有三种类型：

  • 协议 VLAN：协议 VLAN 根据所使用的协议处理流量。交换机会根据部署 VLAN 所使用的协议来分离并转发流量。其他协议的流量不会被转发到该端口。

  • 静态 VLAN：静态 VLAN 也称为基于端口的 VLAN。在这种类型的 VLAN 中，网络管理员会将网络交换机上的端口分配到特定的虚拟网络。

  • 动态 VLAN：与静态 VLAN 相比，动态 VLAN 允许网络管理员根据设备特征定义网络成员身份。

VLAN 是如何工作的？

A map illustrating how VLAN connects PCs between switches and bridges

VLAN 将单一物理 LAN 划分为多个逻辑网络分段。然后，这些逻辑网络分段彼此通信时就如同由单个 LAN 组成，而实际上它们存在于一个或多个 LAN 上。

这些网络分段通过路由器、交换机或网桥与其余物理局域网隔离开。因此，当一个网络节点广播数据时，数据会到达同一 VLAN 中的其他节点，但不会到达物理 LAN 其他网段中的节点。

当 LAN 网桥从网络节点接收数据时，这些数据会被显式或隐式地打上标签。显式标记是指将 VLAN 标识符附加到数据上，这样桥接设备就能更容易确定数据的下一个节点。隐式标记是通过利用数据中已有的信息来实现的（例如，数据到达时所使用的端口）。

根据隐式或显式标记，网桥会确定数据需要路由到哪里，将数据发送到下一个节点，并将特定的 LAN 网段与 LAN 的其余部分隔离开。

为什么要使用 VLAN？

VLAN 可简化物理局域网固有的复杂性。在简单的物理局域网中，当两个节点同时发送流量时，由于发生冲突，数据无法正确传输到目标端。这种冲突会导致整个局域网处于忙碌状态，原始数据必须重新发送。

另一方面，VLAN 使用交换机或网桥将数据从一个网段传输到另一个网段，降低了发生冲突的可能性，也不会将数据广播给所有已连接的网络设备。除此之外，使用 VLAN 还有其他好处：

  • 超高性价比

VLAN 通过交换机进行通信，除非需要将数据发送到 VLAN 外部，否则不需要路由器。因此，VLAN 可以管理额外的数据负载、降低数据延迟，并最终减少成本。

  • 灵活性

VLAN 可以基于端口、协议或子网进行划分，从而形成一种灵活的网络配置方式，可在不同建筑或楼层之间进行配置，而不受与其他网络节点物理距离的限制。

  • 减少管理监督

VLAN 还可以节省网络管理员的时间，因为它们会将工作站划分到不同的 LAN 网段中。由于不同 LAN 网段相互隔离，管理员在移动工作站时无需重新配置网络，还可以限制用户访问。

VLAN 的使用场景有哪些？

  • 大型企业

大型公司通常会部署广域网（WAN），以满足其分布广泛的办公室和团队的需求。将多个 VLAN 作为替代方案，有助于简化配置、促进跨职能协作，以及实现公司不同部门之间的数据共享。

  • 隔离

VLAN 还可用于为访客用户提供无线互联网访问，而无需访问组织核心网络。

  • 优先级排序

通过使用和部署基于 VLAN 的策略，可让关键流量相较于网络中的其他流量获得更高优先级。

  • 网络电话

VLAN 还可用于为 VoIP 创建一个逻辑上独立的层。这将语音网络与其他网络分隔开来，因此语音网络通常不会接触底层网络的流量，并且可以在不被修改的情况下从一个节点传输到另一个节点。

Foxpass 如何提供帮助？

使用 VLAN 通常被认为有多项优势，而有了 Foxpass，这些优势还能成倍放大。Foxpass 是一款解决方案，可让您结合不同的用户访问管理工具，充分利用 VLAN 的优势，为整个组织提供更高的安全性和更便捷的访问体验。

Foxpass 是一款开箱即用的服务器和网络自动化工具，通过保护基础设施中最敏感的部分，降低安全漏洞风险。Foxpass 兼具可扩展性和容错能力，因此成为适合各种规模企业的强大解决方案。

您可以使用 Foxpass 通过 RADIUS 属性轻松集成 VLAN。您还可以通过 Foxpass 易于使用的界面，使用无线 802.1x VLAN 分配来配置 Cisco 交换机，从而更轻松地借助 RADIUS 等合适的访问管理工具，充分发挥使用 VLAN 的优势。

借助 VLAN 环境带来的安全优势以及 Foxpass 提供的安全功能，您一定能构建起更强固的安全基础架构，有效防止安全漏洞和攻击。

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