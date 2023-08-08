使用 RADIUS 对抗邪恶双胞胎攻击

组织继续遭受一种已有近二十年历史的Wi-Fi黑客技术的困扰，这种技术被称为 邪恶双胞胎攻击。 这种攻击是中间人 (MitM) 攻击的一个很好的例子。 尽管众所周知，但如果没有足够的安全措施，要防范邪恶双胞胎攻击仍然具有挑战性。

这篇博客深入探讨了臭名昭著的GRU黑客事件，在这起事件中，俄罗斯黑客利用邪恶双胞胎攻击渗透到Wi-Fi网络并从知名组织中提取敏感数据。 然后，我们将研究基于证书的 Wi-Fi RADIUS 解决方案如何缓解这种攻击。

邪恶双胞胎攻击是如何运作的？

设置： 网络犯罪分子建立了一个冒名顶替的Wi-Fi网络，其名称（SSID）与合法网络非常相似。 这个模仿的 SSID 可能看起来相同，但流氓网络是为了欺骗而精心设计的。

Luring the Prey： 毫无戒心地寻求互联网接入的用户会看到冒名顶替者网络并连接到它，假设它是真实的。

数据拦截： 连接后，用户的所有数据流量，包括登录凭据、财务详细信息和个人通信等敏感信息，都会流经攻击者的恶意网络。

隐身和逃避： 攻击者保持隐身状态，避免怀疑，并在受害者没有意识到自己的危险的情况下默默地捕获数据。

Wi-Fi 间谍被抓获：GRU 黑客事件揭晓

据 Sceplicity.org 报道，全世界最近得知了一起备受瞩目的黑客事件，该事件归因于俄罗斯军事机构GRU内部的黑客部署了邪恶双胞胎接入点（美联社）。

攻击者执行这些攻击是为了拦截通过Wi-Fi网络传输的敏感数据。 他们的目标包括科罗拉多州、巴西、加拿大、摩纳哥和瑞士的反兴奋剂机构等知名组织，以及西屋电气公司的核电业务、瑞士的施皮兹化学测试实验室和荷兰的禁止化学武器组织。

俄罗斯黑客的作案手法既复杂又大胆。 他们会将车辆停在目标建筑物附近，将其改建为运营中心。 这辆车装有攻击必不可少的工具库，包括电池、Wi-Fi Pineapple、高增益定向Wi-Fi天线、4G调制解调器和一台带存储空间的小型计算机。

基于证书的 Wi-Fi RADIUS 身份验证的作用

组织必须采取高级安全措施来缓解恶魔双胞胎攻击构成的威胁，并加强 Wi-Fi 网络安全。 基于证书的 Wi-Fi RADIUS 身份验证 解决方案可有效抵御这些复杂的网络威胁。

在这样的解决方案中，例如 Foxpass，身份验证过程依赖于数字证书进行用户验证。 实施数字证书可显著增强 Wi-Fi 网络内的信任和安全性。

当部署在Wi-Fi基础设施中时，Foxpass会验证连接设备和用户的数字证书。 只有拥有合法证书的人才能访问该网络，这使得黑客建立恶意Wi-Fi网络的任何企图都徒劳无功。

Foxpass：实施基于证书的安全Wi-Fi RADIUS解决方案

Foxpass是基于 SCEP 的Wi-Fi RADIUS解决方案的领先提供商，为邪恶的双胞胎攻击和类似的网络威胁提供强大的防御。 它的实现具有以下优点：

强大的安全性： Foxpass通过基于证书的措施确保强身份验证，从而降低未经授权的访问风险。

集中管理： 借助集中管理平台，网络管理员可以高效地监督用户访问权限、证书和网络设备。

可扩展性： Foxpass 迎合各种规模的企业，毫不费力地适应不断变化的安全要求。

无缝集成： Foxpass毫不费力地与现有的Wi-Fi基础设施集成，简化了部署过程。

免费试用 Foxpass

GRU黑客事件和邪恶双胞胎攻击的使用清楚地提醒人们组织面临的不断变化的网络威胁。 为了应对这种复杂的攻击，采用以 Foxpass为代表的基于证书的Wi-Fi RADIUS解决方案在加强网络安全方面发挥着关键作用。 警惕和尖端的安全实施对于抵御不断变化的网络格局至关重要。

立即免费试用 Foxpass，以确保对您的 Wi-Fi 网络的访问。