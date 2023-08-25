评估安全Wi-Fi接入：Cisco ISE、Aruba、Portnox & Foxpass

在当今不断变化的数字环境中，对Wi-Fi网络进行强大访问控制的需求从未像现在这样重要。 各组织一直在寻找能够为其用户提供无缝而安全的体验的解决方案。

在本博客中，我们将深入探讨保护Wi-Fi（和有线）网络的四种领先解决方案——Cisco ISE、Aruba ClearPass、Portnox CLEAR和我们自己的产品 Foxpass RADIUS。

Cisco 身份服务引擎 （ISE）

Cisco ISE是 Cisco安全产品组合的一个组成部分，作为提供企业网络安全的集中式策略实施工具。 以下是其功能的更详细细分：

精细访问控制 ：策略由设备分析、状态评估以及特定的用户身份和角色提供支持。

整体 集成：与其他 Cisco 安全和网络产品无缝集成，提供分段和受控访问。

访客管理：通过ISE自助注册访客门户网站便于临时访问。

虽然 Cisco ISE功能丰富且处于行业领先地位，但要真正利用其功能，需要对 Cisco的基础设施和培训进行大量投资。 这是一个强大的解决方案，但对于未完全嵌入 Cisco 生态系统或没有资源来管理和维护它的组织来说，这可能是矫枉过正和过度投资。

Aruba Clear

HPE Aruba ClearPass 以其跨有线和无线网络的访问安全功能而闻名。 Aruba ClearPass 针对 Aruba 的基础架构进行了优化，可提供：

情境感知访问控制 ：利用 HPE Aruba 基础设施实现细致入微的网络访问控制。

自带设备@@ 管理：ClearPass Onbo ard 支持对各种设备（包括非企业拥有的设备）进行状态评估和补救。

访客入门：ClearPass Guest 提供便捷的内置门户，让访客轻松自助入门。

但是，尽管 ClearPass 很强大，但建议与 Aruba 的基础架构集成，以获得最佳性能。 虽然它提供多供应商支持，但最无缝的体验通常来自于利用 Aruba 的完整网络套件。

Portnox CLEAR（Portnox cloud的一部分）

Portnox CLEAR是一款多供应商Wi-Fi安全解决方案，强调跨不同企业环境的安全性和可见性。Portnox以Portnox CLEAR/Portnox cloud 品牌销售其Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service产品。 Portnox还具有支持无代理网络访问控制的本地解决方案，该解决方案可以与Portnox CLEAR集成，以扩展对企业设备和自带设备的管理。

Portnox 的联合解决方案提供：

灵活的设备发现 ：用于设备分类和评估的基于代理和无代理的选项。

端到端安全 ：全面的访问控制策略以及与常用端点安全工具的集成。

以云为中心的身份验证：RADIUS 即服务在 cloud 中管理，便于管理。

要实现完整的端到端解决方案，必须联合部署本地和云端 CLEAR。 一些客户表示，在集成其本地和 cloud 解决方案组件方面存在困惑和挑战，并且缺乏强大的监视功能。

Foxpass 半径

在一个日益向 cloud转变的世界中， Foxpass RADIUS 成为寻求简化，可扩展且与供应商无关的网络访问解决方案的组织的首选解决方案。 Foxpass RADIUS强调简单性和可扩展性：

简化的基于云的设置 ：Foxpass RADIUS的标志性功能之一是其用户友好的云驱动设置。 组织可以快速建立和管理其 RADIUS 服务，而无需承担本地基础设施的负担，从而简化部署并降低 IT 开销。

可扩展性的核心 ：Foxpass了解企业的动态需求，尤其是在企业成长的过程中。 借助 Foxpass，组织可以根据其特定要求毫不费力地扩大或缩小规模。

现代基于证书的身份验证 ：在网络威胁时代，Foxpass强调安全性，专注于基于证书的身份验证。 自动公钥基础架构 (PKI) 可确保设备和用户安全地进行身份验证，从而减少与基于密码的机制相关的漏洞。

无缝入门 ：随着设备、用户和 Wi-Fi 网络的不断增长，入职通常会成为一件复杂的琐事。 Foxpass简化了这一过程，确保设备和用户可以以最小的摩擦添加到网络中，从而增强安全性和用户体验。

供应商中立的方法 ：与许多将组织绑定到特定生态系统的Wi-Fi安全解决方案不同，Foxpass RADIUS以其与供应商无关的设计脱颖而出。 这确保了它几乎可以与任何网络和安全硬件无缝集成，从而为企业提供灵活性并防止供应商锁定。

集中管理：Foxpass RADIUS 是一种以云为中心的解决方案，提供了一个集中式平台，管理员可以在其中监控、管理和修改访问策略、用户配置文件和设备列表。 这种统一的视图提高了效率，缩短了响应时间，并确保了一致的策略执行。

与传统解决方案不同，Foxpass RADIUS重新构想了现代的网络访问控制。 它强调简单性、灵活性和可负担性，因此对于从灵活的初创公司到不断扩张的企业的组织来说，它都是一个诱人的主张。 在一个由复杂且通常昂贵的解决方案主导的领域，Foxpass RADIUS提供了一股新鲜空气，证明强大的网络安全不需要复杂或过高。

为什么你应该选择 Foxpass

Cisco ISE、Aruba ClearPass 和 Portnox 等解决方案非常适合大型企业。 它们在许可、硬件和维护方面具有相当大的投资影响。

对于中小型组织来说， Foxpass 是网络身份验证和访问控制的理想替代方案。 Foxpass 的 cloud RADIUS 解决方案易于设置、灵活扩展和低维护开销，使组织能够获得强大的网络安全，而没有典型的成本和复杂性障碍。

除了技术能力之外，Foxpass RADIUS的设计还考虑了预算意识的组织。 通过消除传统本地系统的成本和复杂性，Foxpass 为各种规模和预算的企业提供了强大的 Wi-Fi 网络安全。

总之，如果您正在寻找具有成本效益、用户友好且可扩展的 Wi-Fi 安全访问解决方案，那么 Foxpass RADIUS 是首选。

如果您的组织希望通过经济实惠且易于使用的系统增强网络安全和身份验证，与传统的本地网络访问控制部署或复杂的 cloud 解决方案相比，Foxpass RADIUS 是最佳选择。 我们简化的 cloud 交付模式和直观的管理使任何规模或预算的组织都能实现一流的网络访问控制。

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