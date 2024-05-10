PSKs?MAC Auth？ Wi-Fi 安全性不够好

也许你相信你的 Wi-Fi 足够安全，因为你已经有了安全意识。 你看过新闻了。 你们已经实施了强制性安全培训。 您采用了多种流程和工具来保护学校安全，包括反恶意软件软件和广泛的反钓鱼措施。 这些都非常重要。
然而，网络及其所连接数据的安全性取决于是否了解网络的访问方式和访问者，以及是否禁止那些不应该访问网络的人访问。 一些被广泛采用的尝试方法还远远不够好。
Wi-Fi 接入安全可能是网络安全的漏洞。
PSK 威胁你的 Wi-Fi 安全
如果你使用或允许共享 Wi-Fi 密码（也称为预共享密钥或 PSK），并且每季度或学期轮换这些密码，那么你的 Wi-Fi 访问安全性就很薄弱。 即使您的共享密码很复杂，它仍然是公开的。 它可以传给任何人。
共享的 Wi-Fi 密码也可能被那些不应该再访问你的网络的人--包括那些带着怨恨离开的人--保存着。 2022 年，Beyond Identity 发现，前雇员造成的威胁增长了 83%。 原因很简单：离开组织的人很容易保留对共享 Wi-Fi 密码的访问权限。
根据 Beyond Identity 的数据，密码被破坏、弱化或被盗是犯罪分子入侵网络的首要手段--超过 80%。 共享 Wi-Fi 密码会给网络带来风险。
使用 MAC 地址进行身份验证同样糟糕，甚至更糟。
使用 MAC 地址进行身份验证似乎比使用共享密码更好，因为基于 MAC 的地址对每台设备都是唯一的。 但在某些方面，MAC 地址甚至更糟糕。
美国网络安全公司（U.S. Cybersecurity）是一家为企业提供全方位网络安全服务的公司，该公司表示，企业在 MAC 地址方面犯的首要错误就是依赖 MAC 地址进行身份验证。 在基于 MAC 地址的网络验证方案中，每个 MAC 地址都是以纯文本形式在网络上发送的，因此网络很容易被攻破。
由于 MAC 地址是纯文本，黑客很容易就能捕捉到它。 一旦获得设备的 MAC 地址，他们就可以使用 MAC Changer 这样的简易工具更改自己设备上的 MAC 地址，使其与网络信任的设备的 MAC 地址一致。 犯罪分子伪装成授权用户，通过这种 MAC 欺骗手段渗透到您的网络中，从而获得更多凭证，并访问存放贵机构最敏感数据的服务器。
基于 MAC 地址的身份验证无法保证 Wi-Fi 安全。
无论使用哪种方法，您都会面临风险。
使用 PSK 的 Wi-Fi 验证和使用 MAC 地址的验证都存在重大缺陷。 这两种身份验证方法都无法将每台设备与用户关联起来，也无法评估设备的安全状况。
如果贵组织使用 PSK 或 MAC 地址来验证其 Wi-Fi 网络，网络犯罪分子就可以对其进行攻击。 网络攻击影响着与企业或学校相关联的社区的每一个角落。 学校网络的漏洞会影响到所有相关人员--学生、教师、管理人员、员工和家长。
网络攻击的代价是巨大的。 这很可能会让你的组织损失数百万美元，并破坏与之互动的整个社区的信心和信任。
我该怎么办？
您应该停止使用共享 Wi-Fi 密码或 MAC 地址作为身份验证方法。
至少，您需要为使用网络的每个用户设置安全、唯一的 Wi-Fi 用户名和密码。 这些凭证应安全地存储在身份管理系统中，如 Microsoft Azure AD (Entra ID)。 这样就可以避免共享 Wi-Fi 凭据和纯文本凭据。
保护网络安全的更安全方法是无密码认证方法--零信任方法。 您可以利用 PKI 和 EAP-TLS 协议为每个设备和用户颁发证书。 没有任何东西是共享的，也不需要密码。 验证快速、简单、安全。
RADIUS 是基础
RADIUS 协议是访问控制的行业标准。 它为用户和设备提供安全、经过验证的 Wi-Fi 和连接网络访问。 IT 人员可为不同角色分配不同的访问权限。 个人只能获取他们应该获取的信息。
RADIUS 被视为 AAA 协议，因为它为 Wi-Fi 访问提供了身份验证、授权和记账功能。 AAA 意味着对凭证进行验证，只有有效用户才有权使用网络。 这就保证了网络访问的安全性。 AAA 还意味着要准确记录每个用户和设备访问和离开网络的时间。
您不仅需要对 IT 人员进行清晰的会计核算，还需要遵守企业和教育机构所负责的监管机构制定的准则。 AAA 协议可解决确保 Wi-Fi 安全和跟踪 Wi-Fi 访问的所有三个方面的问题。
Foxpass cloud RADIUS：既简单又安全的解决方案。
Splashtop 在2023 年 SDC IT 大奖中被评为年度最佳安全供应商，它拥有一种成熟、清晰、简单且经济高效的方法来确保 Wi-Fi 访问安全： Foxpass cloud RADIUS。 Foxpass cloud RADIUS bySplashtop 是一种 RADIUS 解决方案，可确保对 Wi-Fi 的访问安全，而不会给 IT、预算或用户造成负担。
Foxpass cloud RADIUS 可直接插入移动设备管理基础设施，如Intune 或 Jamf，以实现高效的证书设置。 此外，Foxpass cloud RADIUS 可与 Google、Okta 和Microsoft Entra ID 轻松同步，方便用户入职，并在用户离开企业时自动离职。
Foxpass cloud RADIUS 作为 Microsoft cloud PKI 的补充解决方案也完全兼容，PKI 专门为确保 Wi-Fi 网络和 VPN 的访问安全而定制，是Microsoft Intune 套件的一部分。
Foxpass cloud RADIUS 具有可扩展性和容错性，服务器遍布多个数据中心，没有单点故障。 您将收到清晰详细的活动日志，为您提供管理网络访问控制和遵守监管标准所需的会计信息。 此外，由于Foxpass cloud RADIUS 支持多个 SSID，您可以将不同的网络（如学生和学校教职员工的网络）区分开来，确保安全。
Foxpass cloud RADIUS 可以轻松保护所有用户和 IT 部门的 Wi-Fi 安全，减少而不是增加 IT 部门的负担。 通过Foxpass cloud RADIUS，您可以简单明了地保护您的数据和人员免遭破坏。
Splashtop 是远程解决方案领域的领导者，可简化世界任何地方的工作和学习。 Splashtop 于 2023 年收购了 Foxpass，将其成功且易于使用的 RADIUS 解决方案（成千上万的用户已经依赖该解决方案）添加到 Splashtop 提供的教育和业务解决方案中。
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