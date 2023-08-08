中间人攻击 RADIUS 身份验证 &

在数字时代，中间人（MitM）攻击已成为一种日益严重的威胁。 根据网络安全风险投资公司的网络安全统计数据，预计到 2025年，网络犯罪每年将给世界造成10.5万亿美元的损失，比 2015年的3万亿美元大幅增加。 这种令人震惊的趋势在很大程度上是由于MitM攻击的复杂性和普遍性。

正如前联邦调查局局长罗伯特·穆勒（Robert Mueller）曾经说过的那样，"只有两种类型的公司：被黑客入侵的公司和将被黑客入侵的公司。" 因此，这与"是否有关，"而是"何时。" 因此，了解什么是MitM攻击及其采取的各种形式至关重要。

中间人攻击：概述

中间人攻击是一种网络攻击，在这种攻击中，黑客在双方不知情的情况下拦截并可能改变他们之间的通信。 攻击者将自己定位在通信的"中间，"因此得名。

中间人攻击的七种类型

Evil Twin Attack，又名 Wi-Fi 窃听：在一次 邪恶双胞胎攻击中，黑客设置了一个免费、不安全的Wi-Fi热点，伪装成真正的Wi-Fi网络。 当用户连接到此网络时，可以监控他们的在线活动。 一个常见的例子是，黑客在咖啡馆等公共场所提供免费 Wi-Fi，从连接的用户那里捕获数据。 ARP 欺骗：在这里，黑客将其 MAC 地址与局域网 (LAN) 上合法用户的 IP 地址关联起来，拦截受害者的数据。 例如，在公司网络中，黑客可以将其 MAC 地址链接到合法用户的 IP 地址。 然后，所有针对合法用户的网络流量都将路由到攻击者的计算机。 IP 欺骗：当攻击者通过操纵 IP 数据包的源地址伪装成可信主机时，就会发生这种情况。 例如，黑客可以修改其 IP 以匹配可信银行的 IP，欺骗银行的客户泄露登录凭据等敏感信息。 HTTPS 欺骗：在这种类型的攻击中，黑客会创建可信网站的虚假版本。 一个例子可能是假冒的银行网站，看起来和原来的网站一样。 当受害者输入他们的凭证时，他们会在不知不觉中将其交给黑客。 SSL 劫持：当用户启动安全会话，而黑客在会话开始时拦截通信时，就会发生这种攻击。 例如，用户尝试访问安全的 HTTPS 网站，但攻击者将用户重定向到标准 HTTP 站点，从而捕获用户的数据。 电子邮件劫持：这涉及黑客获得对用户电子邮件帐户的访问权限并监控或更改通信。 例如，黑客可以拦截商业电子邮件并操纵它们将付款重新路由到他们的账户。 DNS 欺骗：这涉及攻击者破坏域名服务器的缓存，导致用户被重定向到欺诈网站。 例如，用户可能想访问安全的银行网站，但却被重定向到窃取其凭据的恶意站点。

使用 Foxpass的半径减轻中间人攻击

虽然 MitM 攻击的风险很高，但 像 Foxpass 的 RADIUS 这样的解决方案可以帮助加强组织的防御。

RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）是一种网络协议，它为连接和使用网络服务的用户提供集中式身份验证、授权和记账 (AAA) 管理。 Foxpass的RADIUS提供了抵御MitM攻击的强大防线。

以下是 Foxpass的 RADIUS 缓解这些威胁的几种方法：

身份验证 ：它采用了强大的身份验证程序，大大降低了 IP、HTTPS、SSL 和 ARP 欺骗的风险。

网络访问控制：通过精细管理网络访问，Foxpass的RADIUS显着降低了Wi-Fi窃听的机会。

免费试用 Foxpass

数字格局充满威胁，中间人攻击是最危险的攻击之一。 有7种独特类型的MitM攻击，保持警惕和知情至关重要。 为您的企业配备强大的安全解决方案（如 Foxpass的 RADIUS）可以显着缓解这些威胁。 通过增强加密、强化身份验证和实施网络访问控制，您可以确保组织的数字通信保持安全、可靠和值得信赖。

立即开始使用 Foxpass RADIUS，免费试用！