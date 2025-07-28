RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）传统上作为基于UDP的协议运行，通过属性-值对（AVP）以明文形式在客户端和服务器之间进行通信。RADIUS支持多种身份验证机制，包括PAP、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2、EAP-MD5等。
使用RADIUS PAP协议通过UDP特别容易受到攻击，因为用户密码AVP仅使用共享密钥加密。如果窃听者获得了共享密钥，或者能够猜测或暴力破解它，他们可以利用它解密用户密码AVP，从而非法访问受保护的设备或网络。
使用PEAP、EAP-TTLS、MSCHAP、MSCHAPv2和EAP-MD5等协议时，凭证或挑战通过EAP协议使用EAP-Message AVP传输。尽管某些EAP协议要求通过TLS进行数据加密（服务器证书用于验证服务器以进行加密数据传输），但EAP-Message AVP中的服务器证书详细信息、User-Name属性和其他AVP仍然以明文形式交换，如下所示。这意味着攻击者可以获取服务器证书详细信息（C=AU, ST=Some-State, O=Internet Widgits Pty Ltd）和其他客户端信息，即使安全性保持不变，隐私仍可能受到损害。
基于UDP的RADIUS可以承载EAP-TLS，这是一种非常安全的基于证书的协议（客户端和服务器通过证书交换相互验证），但协议在EAP-Message AVP中的明文传输仍然使重要的服务器和客户端证书详细信息（通常包括用户的电子邮件地址）对窃听者可见，损害隐私。
最近发现的非EAP协议（PAP、CHAP）漏洞进一步展示了基于UDP的RADIUS协议的缺陷，因为攻击者可能在不知道共享密钥的情况下获得网络访问，详细信息请见https://blastradius.fail/attack-details。
在此背景下，重要的是区分隐私泄露和安全泄露。当交易中的用户详细信息对窃听者可见时，就会发生隐私泄露，而安全泄露则涉及攻击者成功获得未经授权的网络访问——这是一个更为严重的情况。
虽然最安全的基于UDP的EAP-TLS协议仍然存在隐私问题，但RadSec提供了全面的保护，防止隐私和安全漏洞。
RadSec通过在通过相互TLS建立的安全TCP隧道中封装整个RADIUS协议交换，代表了显著的安全改进。这种方法：
在交换任何数据之前，通过基于证书的相互身份验证建立一个安全的加密隧道，确保客户端和服务器相互验证身份。
提供客户端和服务器之间基于持久的相互TLS的TCP连接，能够抵抗UDP常见的数据包丢失。
即使网络流量被拦截，也能防止窃听，因为没有加密证书的访问权限，数据无法解密
消除了对单一共享密钥进行传输安全的依赖
通过为整个协议交换提供增强的保护，RadSec不仅全面解决了安全问题，还解决了传统基于UDP的RADIUS实现中存在的传输层隐私问题，使其成为一个更安全的协议。
UDP RADIUS示例
下面的Wireshark捕获清楚地展示了基于UDP的EAP-TLS RADIUS如何显示其固有的隐私漏洞。数据包捕获显示了客户端和RADIUS服务器之间的多次RADIUS交换，展示了完整的Access-Request和Access-Challenge消息序列及其对应的数据包标识符。
检查捕获的底部部��分可以看到RADIUS负载，其中显示了包含敏感身份验证信息的属性值对（AVP）。这包括值为"random@foxpass.com"的User-Name属性以及其他属性如NAS-Identifier和Called-Station-Id。右侧的详细十六进制转储显示了使用AVP传输的原始数据包内容，清楚地暴露了用户名详细信息、服务器和客户端证书详细信息（证书主题：CN=Test Client, O=Test Organization, C=US）——这是一个重大的隐私问题。
除了上面讨论的安全问题之外，这个隐私问题正是RadSec设计用来解决的。通过在通过相互证书验证创建的安全TLS隧道中封装这些交换，RadSec防止了此类敏感详细信息暴露给潜在的窃听者。即使是RADIUS最不安全的身份验证机制PAP，在RadSec下也非常安全。
RadSec的工作原理
RadSec通过在安全的TLS隧道中封装传统的RADIUS协议交换来增强安全性，确保所有客户端-服务器数据传输保持加密。与其基于UDP的前身不同，RadSec建立了一个持久的TCP连接，双方在相互TLS握手期间通过X.509证书进行身份验证。这种强大的双向验证在任何RADIUS数据传输发生之前创建了一个加密隧道。
一旦建立了这个安全通道，标准的RADIUS数据包（Access-Request, Access-Challenge等）将在这个加密层中传输，有效地保护它们免受窃听和篡改的企图。持久连接在整个会话期间保持，与容易出现数据包丢失的UDP RADIUS方法相比，提供了显著的效率和安全性改进。
通过基于证书的信任模型，RadSec消除了传统RADIUS的主要安全弱点，即隐私和安全。通常在TCP端口2083上运行（尽管这是可配置的），RadSec为整个通信通道提供全面保护。这种全面的方法使RadSec对数据包嗅探、重放攻击和中间人攻击具有高度抵抗力。
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