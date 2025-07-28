Karthik 是 Splashtop 的高级员工工程师。Karthik 热衷于解决复杂的可扩展性挑战，并且在将原型转化为可扩展的生产系统方面有着显著的成功记录，这些系统能够带来显著的商业价值。在空闲时间，他喜欢打 pickleball，享受没有特定目的地的风景驾驶，并且热爱徒步旅行，探索新的地方、美食和文化。