用于 Wi-Fi 身份验证的 Foxpasscloud RADIUS 和 Microsoftcloud PKI

在当今的数字时代，网络安全迅速发展，威胁日趋复杂。 传统的安全措施，尤其是依赖密码的安全措施，越来越显得力不从心。 推动未来无密码化不仅是一种趋势，也是我们确保数字资产和访问安全的必要演变。
在这种情况下，基于证书的身份验证（CBA）是现代网络安全战略的基石，它为密码模式提供了一个更安全、更方便用户的替代方案。
本月，随着Microsoft cloud PKI 的推出，我们正站在网络安全重大进步的风口浪尖，该产品将作为Microsoft Intune Suite 的一部分提供。 Microsoft 扩大了对 CBA 的支持，进一步认可它是强大的零信任安全模式的重要组成部分，这一举措标志着一个关键时刻的到来。
与此同时，Splashtop 非常高兴地宣布，Foxpasscloud RADIUS与 Microsoftcloud PKI 完全兼容并可作为补充解决方案使用，该解决方案专门为确保 Wi-Fi 网络和 VPN 的访问安全而定制。
Microsoft cloud PKI 与 Foxpasscloud RADIUS 之间的协同作用是一次重大飞跃，体现了实现 CBA 和采用零信任网络安全方法的势头。
与Microsoft cloud PKI 的首日兼容性
将Microsoft cloud PKI 添加到Microsoft Intune Suite 标志着Microsoft 采取了一项突破性举措，进一步增强了企业的高级安全措施。
Microsoft cloud 通过提供强大的公钥基础设施（PKI）管理基础设施，PKI 将在现代网络安全框架中发挥举足轻重的作用。 PKI 是安全数字通信的支柱，可实现加密、数字签名和 CBA。
随着Microsoft cloud PKI 的推出，Microsoft 不仅提供了一种产品，而且还加强了 CBA 作为零信任安全方法基础元素的极端重要性。
零信任是一种网络安全模式，它坚持对试图访问专用网络资源的每个人和设备进行严格的身份验证，无论他们是在网络边界之内还是之外。
Foxpasscloud RADIUS 与 Microsoftcloud PKI 的兼容性确保企业可以无缝集成 Foxpasscloud RADIUS，以确保其 Wi-Fi 网络和 VPN 的安全访问，从第一天起就利用 Microsoftcloud PKI 的高级安全功能。
基于证书的身份验证（CBA）的发展势头
越来越多的企业开始放弃传统的基于密码的安全措施。 这种转变的主要原因是人们越来越认识到密码的局限性和脆弱性，如容易受到网络钓鱼攻击、密码重复使用以及管理复杂密码的普遍不便。
为了应对这些挑战，CBA 作为一种更安全、更高效、更方便用户的替代方案的势头明显增强。
Microsoft主要通过Microsoft cloud PKI 的推出，对 CBA 的认可是迈向无密码未来的一个重要里程碑。 Microsoft cloud PKI 通过提供数字证书进行身份验证，满足了对更安全的身份验证方法的迫切需求。
Microsoft cloud PKI 及其对 CBA 的支持引起了业界的热烈反响，这反映了业界对采用更安全的身份验证方法重要性的广泛共识。 与传统密码相比，CBA 具有几个关键优势：
增强安全性：数字证书比密码更难破解。 它们依靠加密技术��提供更高的安全级别，大大降低了未经授权访问的风险。
简化用户体验：有了 CBA，用户不再需要记忆和输入密码。 这简化了登录过程，消除了密码疲劳和需要频繁重置密码等常见问题。
可扩展性和灵活性：证书可轻松进行大规模部署和管理，是各种规模组织的理想选择。 此外，它们还支持从确保 Wi-Fi 和 VPN 连接安全到启用安全电子邮件和数字签名等各种用例。
需要基于云的 RADIUS 解决方案
CBA 的发展和密码的逐步淘汰突出了对支持这些进步的基础设施的迫切需要。
cloud基于 RADIUS 的解决方案（如 Foxpasscloud RADIUS）是这一格局中的重要组成部分，它集灵活性、安全性和易集成性于一身，是传统内部解决方案难以企及的。
克服内部 RADIUS 服务器的局限性
传统上，RADIUS 服务器都是内部部署的，需要在硬件、软件和持续维护方面进行大量投资。 这些系统虽然功能强大，但在可扩展性、成本以及适应新安全协议和标准所需的灵活性方面存在局限性。 从初始设置到硬件故障和软件更新，维护内部 RADIUS 服务器对 IT 部门来说是一项相当大的资源分配。
相比之下，基于云的 RADIUS 解决方案（如 Foxpasscloud RADIUS）可消除这些挑战。 通过利用cloud.NET Framework，企业可以避免与内部部署相关的资本支出和操作复杂性。 这种转变降低了成本，提高了企业根据增长或波动需求扩展认证机制的能力。
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Foxpasscloud RADIUS - 功能和优势
Foxpasscloud RADIUS是一款基于云的完全托管 RADIUS 服务器解决方案，具有多种功能和优势，可满足企业的现代安全需求。
本节探讨 Foxpasscloud RADIUS 的主要功能和优势，强调其在增强组织安全性和简化访问管理方面的作用。
与Microsoft cloud PKI 立即兼容：如前所述，Foxpasscloud RADIUS 与Microsoft cloud PKI 立即兼容。 这可确保企业从第一天起就能利用基于证书的最新安全技术。
本地cloud 集成：Foxpasscloud RADIUS 与领先的cloud 身份供应商原生集成，包括 Microsoft Entra ID (Azure)、OKTA 和 Google。 这种集成有助于在各种平台和设备上实现统一的身份验证体验，支持 Windows、Mac、Chromebook、iOS 和 Android。
通过 CBA 增强安全性：Foxpasscloud RADIUS 的核心价值主张是支持 CBA，提供比传统密码方法更安全的替代方案。
简化用户体验：Foxpasscloud RADIUS无需密码，简化了用户体验。 这种简化的访问流程提高了用户满意度，减轻了 IT 团队的管理负担。
可扩展性和成本效益：Foxpasscloud RADIUS 作为基于云的解决方案，具有无与伦比的可扩展性和成本效益。 各组织可轻松扩展其身份验证基础设施，无需额外硬件或大量前期投资。 这种灵活性使 Foxpasscloud RADIUS 成为从初创公司到大型企业等各种规模的企业都青睐的选择。
支持 BYOD 政策：随着 BYOD 政策的日益普及，Foxpasscloud RADIUS 与各种设备的兼容性确保了员工无论选择何种设备都能安全地访问网络。
总结：迎接安全认��证的未来
通过利用Microsoft cloud PKI 和 Foxpasscloud RADIUS 的优势，企业可以更有效地保护其网络、数据和用户身份，同时提高用户体验和运营效率。
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