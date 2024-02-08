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使用 Foxpass RADIUS 简化安全的 BYOD Wi-Fi 访问

Foxpass RADIUS 引入了无代理证书安装程序，可立即为受保护的 EAP-TLS WiFi 配置 BYOD 客户端，无需复杂的软件。

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Foxpass RADIUS 通过零接触式供应确保 BYOD 安全

为了简化非托管自带设备（BYOD）的安全连接，Foxpass 推出了无代理证书安装程序。 虽然移动设备管理 (MDM) 工具可以在受管设备上安装凭证，但 Foxpass 通过我们的无代理方法将这一功能独特地扩展到 BYOD 终端。

Foxpass 不残留任何客户端软件，可立即为 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chromebook 系统配置 EAP-TLS Wi-Fi 身份验证。 通过覆盖 Chromebook，Foxpass 简化了 K-12 和高等教育机构学生和教职员工的安全访问。

Foxpass RADIUS 无代理证书安装程序提供：

  • 增强安全性：尽量减少软件代理，从而降低攻击面
  • 优化性能：避免持久性软件对资源使用的影响
  • 简化访问：即时接入 BYOD 设备，无需手动配置
  • 广泛的平台支持：支持所有主流操作系统
  • 尊重用户隐私：维护隐私，同时提供无摩擦的安全性

客户满意评论

Foxpass 大大简化了我们的用户管理，在我们的主机上进行设置也非常容易。 他们的支持团队提供了极大的帮助！

Todd M.

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