使用 Foxpass RADIUS 简化安全的 BYOD Wi-Fi 访问

Foxpass RADIUS 通过零接触式供应确保 BYOD 安全
为了简化非托管自带设备（BYOD）的安全连接，Foxpass 推出了无代理证书安装程序。 虽然移动设备管理 (MDM) 工具可以在受管设备上安装凭证，但 Foxpass 通过我们的无代理方法将这一功能独特地扩展到 BYOD 终端。
Foxpass 不残留任何客户端软件，可立即为 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chromebook 系统配置 EAP-TLS Wi-Fi 身份验证。 通过覆盖 Chromebook，Foxpass 简化了 K-12 和高等教育机构学生和教职员工的安全访问。
Foxpass RADIUS 无代理证书安装程序提供：
- 增强安全性：尽量减少软件代理，从而降低攻击面
- 优化性能：避免持久性软件对资源使用的影响
- 简化访问：即时接入 BYOD 设备，无需手动配置
- 广泛的平台支持：支持所有主流操作系统
- 尊重用户隐私：维护隐私，同时提供无摩擦的安全性
客户满意评论
Foxpass 大大简化了我们的用户管理，在我们的主机上进行设置也非常容易。 他们的支持团队提供了极大的帮助！
Todd M.