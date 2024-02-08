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Foxpass RADIUS，由 Splashtop 提供

控制谁可以访问公司或学校的 Wi-Fi 网络

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为什么选择 Foxpass RADIUS

利用我们全面的 Wi-Fi 安全解决方案，抵御潜在的漏洞，防止学生和访客未经授权的访问，从而确保 Wi-Fi 网络的安全。

体验 "设置好就不用管 "的简便性，为学生和员工节省宝贵时间，简化入职和离职流程，无论是使用托管设备还是非托管设备（BYOD）。

根据安全需求和预算，在密码和无密码身份验证选项中进行选择，从而量身定制安全方法。

特征

全功能；全面管理

支持所有常用设备、身份提供商、Wi-Fi 供应商和 MDM，适合您的环境。 支持 SCEP、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RADSEC 等各种协议的全面解决方案。

灵活稳健的部署

提供安全、基于云的托管服务，具有自动更新和可扩展的架构。 支持所有主要身份供应商和 MDM，简化了设置和部署。 可用于内部部署的选项。

简单且可扩展

Foxpass RADIUS 通过精简的网页界面进行快速、简便的设置，确保提供无忧无虑、设置后即可忘记的 WiFi 身份验证体验。 自动办理学生和教职员工的登机和离校手续。

选择适合您需求的解决方案

特征

Foxpass RADIUS

Foxpass RADIUS 高级

云托管 RADIUS 密码验证（EAP-TTLS）

基于角色的访问控制

保护 Windows、Mac 和 Chromebook

确保 iOS、Android 设备的安全

支持 Okta、Azure 和 Google Workspace

经领先 Wi-Fi 供应商测试： Cisco Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquiti 等等

支持RADSEC、EAP-TTLS/PAP、PEAP-MSCHAPv2

支持PKI/SCEP、EAP-TLS、

云托管 RADIUS 证书验证（EAP-TLS）

RADIUS 证书安装程序（Mac、Windows、iOS、Android 和 Chromebook）

扩展 RADIUS 日志记录

✔*（仅限 *EDU）

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