Foxpass RADIUS，由 Splashtop 提供

为什么选择 Foxpass RADIUS
利用我们全面的 Wi-Fi 安全解决方案，抵御潜在的漏洞，防止学生和访客未经授权的访问，从而确保 Wi-Fi 网络的安全。
体验 "设置好就不用管 "的简便性，为学生和员工节省宝贵时间，简化入职和离职流程，无论是使用托管设备还是非托管设备（BYOD）。
根据安全需求和预算，在密码和无密码身份验证选项中进行选择，从而量身定制安全方法。
特征
全功能；全面管理
支持所有常用设备、身份提供商、Wi-Fi 供应商和 MDM，适合您的环境。 支持 SCEP、EAP-TLS、EAP-TTLS 和 RADSEC 等各种协议的全面解决方案。
灵活稳健的部署
提供安全、基于云的托管服务，具有自动更新和可扩展的架构。 支持所有主要身份供应商和 MDM，简化了设置和部署。 可用于内部部署的选项。
简单且可扩展
Foxpass RADIUS 通过精简的网页界面进行快速、简便的设置，确保提供无忧无虑、设置后即可忘记的 WiFi 身份验证体验。 自动办理学生和教职员工的登机和离校手续。
选择适合您需求的解决方案
特征
Foxpass RADIUS
Foxpass RADIUS 高级
云托管 RADIUS 密码验证（EAP-TTLS）
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基于角色的访问控制
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保护 Windows、Mac 和 Chromebook
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确保 iOS、Android 设备的安全
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支持 Okta、Azure 和 Google Workspace
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经领先 Wi-Fi 供应商测试： Cisco Meraki、HPE Aruba、Juniper Mist、Ubiquiti 等等
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支持RADSEC、EAP-TTLS/PAP、PEAP-MSCHAPv2
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支持PKI/SCEP、EAP-TLS、
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云托管 RADIUS 证书验证（EAP-TLS）
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RADIUS 证书安装程序（Mac、Windows、iOS、Android 和 Chromebook）
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扩展 RADIUS 日志记录
✔*（仅限 *EDU）