Eduroam 增强版：Foxpass 作为您的安全全球 RADIUS 服务器

"单枪匹马，我们能做的很少；团结起来，我们可以做很多事情。" -海伦·凯勒
在当今世界，大学甚至 K-12 的教职员工和学生在多个校区工作。 为此，互联网接入是必不可少的。 出于这个原因，Eduroam 被创建了！
Eduroam（教育漫游）是全球卓越网络的灯塔。 最重要的是，Foxpass可以作为该网络背后的强大RADIUS服务器，提供双重身份验证选项：基于SCEP RADIUS 和基于传统用户名和密码。 我们将深入探讨 Eduroam 和 Foxpass 之间的协同关系。
理解 Eduroam：学术网络的革命
Eduroam 不仅仅是一个 Wi-Fi 网络；它是一项旨在简化学生、教职员工和研究人员生活的协作计划。 想象一下，进入地球另一端的校园，并使用您所在机构的登录凭据立即连接到安全、快速的网络。 那是 Eduroam 送给你的！
让 Eduroam 不可或缺的关键特征：
全球覆盖范围：在 100 多个国家/地区运营，使其成为一项真正的国际服务。
企业级安全性：利用最先进的加密和身份验证协议。
重新定义便捷性：使用现有证书进行单点登录 (SSO)。
无处不在的接入点：无论您的接入点位于何处，均可在演讲厅、图书馆、自助餐厅甚至户外校园空间中使用。
Eduroam 在现代教育中无与伦比的重要性
促进全球学习和研究
研究和教育局限于物理界限的日子已经一去不复返了。 例如，使用Eduroam，来自澳大利亚的研究人员可以在参加欧洲或美国的研讨会时轻松地继续工作。
设定安全性和可靠性的黄金标准
如今，数据隐私和网络安全比以往任何时候都更加重要。 Eduroam 强大的安全协议使其成为全球最安全的教育网络之一。
RADIUS 服务器如何为 Eduroam 提供动力
这个全球网络的幕后是验证每次登录尝试的 RADIUS（远程身份验证拨入用户服务）服务器。 服务器与家庭机构的身份验证服务通信，以验证凭证和授权访问，有效地充当了 Eduroam 服务的支柱。
世界银行联盟 & OpenRoaming
Eduroam和Foxpass都是非营利性WB联盟/OpenRoaming的成员。 OpenRoaming 希望允许用户在不向给定网络重新验证给定设备的情况下连接到全球网络。 Eduroam已经在Eduroam网络上为全球许多教师和学生做了这项工作。 AT&T、T-Mobile、英特尔、 Cisco等公司赞助了WB联盟。 Foxpass 很高兴加入这个联盟，该联盟为 Eduroam 提供了条件。
Foxpass：Eduroam的RADIUS服务器的瑞士军刀
Foxpass 通过两种不同但同样安全的身份验证方法提供无与伦比的灵活性，从而增强了 Eduroam：基于 SCEP RADIUS 的身份验证和基于经典用户名和密码的身份验证方法。
使用 SCEP 提升安全性
简单证书注册协议 (SCEP) 允许安全、自动地颁发证书。 通过将Foxpass用作Eduroam的基于SCEP RADIUS的服务器，教育机构可以使用数字证书进行额外的安全网络身份验证。
历史悠久的用户名和基于密码的访问权限
对于那些喜欢坚持传统方法的人，Foxpass 支持经典的基于用户名和密码的身份验证。 实际上，如果IT团队决定通过其中一种方法同步用户，则用户可以使用他们的Okta、Onelogin、Google WorkSpace或Office 365账户登录。 我们喜欢使用其中一种方法进行同步，因为当用户从上述系统之一取消配置时，用户将从 Foxpass/Eduroam 取消配置。
使用 Foxpass 作为 Eduroam RADIUS 服务器的其他好处
无限的可扩展性：旨在满足机构的需求，无论它们有数百用户还是数万用户。
无缝集成：Foxpass 可以与 Google Workspace 或 Office 365 等流行的 cloud 身份提供商集成。
无与伦比的监控和分析：您可以查看登录尝试
合规变得容易： 使用 Foxpass，满足 HIPAA、FERPA、COPA 等行业合规标准变得不那么麻烦。
为学术网络打造协同未来
在不断发展的学术研究和教育领域，Eduroam 和 Foxpass 成为完美的伴侣。 它们共同提供安全和可访问网络的基本原则，而且还提供了现代教育机构所需的灵活性。 通过其双重身份验证选项和强大的安全功能，Foxpass 充当 Eduroam 的完美 RADIUS 服务器，进一步丰富了全球学术界的教育体验。
有关Foxpass如何增强您的Eduroam体验的更详细见解，请随时立即 联系我们 。