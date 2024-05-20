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Splashtop Team

Splashtop Team的文章

A man working on a laptop.
IT和帮助台远程支持

Splashtop 的屏幕录制功能如何提高 IT 合规性

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Vector infographic illustrating homes interconnected wirelessly with Splashtop for virtual connectivity
远程工作

利用远程访问，为您的公司准备在家办公策略

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Male IT professional studying remote desktop solutions on a computer screen
IT和帮助台远程支持

如何利用 Splashtop Enterprise 提升远程支持体验

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A construction worker on an IoT tablet.
IT和帮助台远程支持

如何远程访问并支持 IoT 设备

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Reading the FAQs section of the Splashtop Business Access trial page
远程访问见解

Splashtop Business Access 试用期间的十个常见问题解答

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Co-workers sitting around a conference table using various devices.
Wi-Fi 访问控制

PSK？MAC Auth？Wi-Fi 安全性不足

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Spiceworks logo
系统集成

如何为 Spiceworks Help Desk 安装 Splashtop SOS 插件

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Splashtop New Features
公告

Splashtop 新功能 – 2018 年 8 月，包括多对多显示器

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Man focused on reading article about Splashtop Remote Support SOS on computer screen
IT和帮助台远程支持

如何在Splashtop Remote Support和Splashtop SOS之间进行选择？

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GoToMyPC price increase
对比

GoToMyPC 涨价？ 用户报告成本增加了 200%

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A woman using Splashtop, the ideal ShareConnect replacement, on her laptop.
对比

ShareConnect寿命终止–为什么Splashtop是最好的替代品

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Blue graphic displaying ConnectWise Control Price Increase
对比

ConnectWise ScreenConnect 价格上涨

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对比

TeamViewer 禁用免费套餐中的远程打印、空白屏幕和其他功能

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Two happy workers who saved by switching to Splashtop after a TeamViewer price increase.
对比

TeamViewer 涨价--通过选择节省50%的费用Splashtop

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Pair of IT professionals utilizing Splashtop's remote access software
对比

比较远程访问软件--寻找最佳解决方案

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Splashtop logo
对比

TeamViewer 又断线了吗？使用 Splashtop 备份并运行

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Professional working late using Splashtop on laptop
安全

防止黑客入侵的远程访问规范 - Q&A

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A woman working remotely and accessing QuickBooks remotely on her computer by using Splashtop.
远程访问见解

如何使用 Splashtop 远程访问 QuickBooks Desktop

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A person using a Wacom tablet next to a laptop
远程访问见解

远程计算机访问在新的云计算环境中的位置？

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A Chromebook sitting on a desk in a home office.
远程工作

在Chromebook上使用Splashtop Remote Acess进行居家办公

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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO
远程访问见解

Mirroring360 允许你以无线方式将你的iOS屏幕（iPad、iPhone、iPod）镜像到电脑上，不需要电缆或 电视。Apple

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An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer
远程访问见解

为什么 Splashtop 是更好用的安卓远程桌面应用

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Software Advice Frontrunners 2023 badge for Splashtop Remote Support as a top MSP solution.
MSP

Splashtop Remote Support 被 Software Advice 评选为“最佳 MSP 软件”

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Splashtop New Features
公告

Splashtop 2019年1月新功能

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Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop
远程访问见解

Splashtop Business Access Pro 和 Solo：现有企业访问用户常见问题与解答

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
远程访问见解

台式机、游戏和 Splashtop 的未来

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A happy man using Splashtop rather than TeamViewer 14 on his laptop.
对比

TeamViewer 14 替代方案 — 为什么使用 Splashtop 更适合你

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two people using a computer that migrated from TeamViewer to Splashtop
对比

从TeamViewer 迁移到Splashtop

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Splashtop News
公告

Splashtop 通讯 - 2018年2月

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Man using Splashtop remote desktop application on his laptop to access a Linux machine while working
远程访问见解

如何使用 Splashtop 远程访问 Linux 计算机

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Secure remote desktop options including GDPR compliant solutions
安全

管理远程办公人员的 GDPR 和 CCPA 合规性

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Splashtop representative at trade show booth featuring Remote Support solutions
大事记

Knowledge 2019 –我们从服务台专家那里听到的信息

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Utilizing Splashtop's Remote Access for enhanced remote learning by accessing computer labs
远程学习与教育

远程学习和远程计算机实验室将持续发力

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Customer service rep smiling while using a headset
IT和帮助台远程支持

比较 Splashtop On-Prem 与 Splashtop Enterprise

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Woman writing on a whiteboard in classroom
远程学习与教育

减少课堂压力：远程访问如何让教师的生活更轻松

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Woman talking on a cell phone while using a laptop
IT和帮助台远程支持

2022年中小企业网络安全：同样的挑战，更好的方案

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Multiple screens displaying code snippets and programming tools
IT和帮助台远程支持

Splashtop Enterprise 与 Splashtop Remote Support 的对比

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Close up of person typing on keyboard
安全

安全 RDP？与 Splashtop 首席技术官 Jerry Hsieh 的对话

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Front view of Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) building
远程学习与教育

学校 IT 利用 Splashtop 削减成本并提高效率

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Customer service rep smiling while using a headset
IT和帮助台远程支持

IT 和帮助台的远程支持解决方案 – Splashtop Enterprise 与 Splashtop SOS Unlimited

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Young girl wearing a protective face mask while attending school as a precaution against Covid-19
远程学习与教育

新冠肺炎疫情下使用远程访问解决方案安全返回学校

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Tech team member leveraging Splashtop Remote Support for remote work from home
IT和帮助台远程支持

远程支持工具在业务发展过程中发挥作用的5种方式

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Executive utilizing Splashtop Remote Access to manage a medium-sized business
远程访问见解

Splashtop 远程访问可以帮助您在2020年发展中小型企业的5种方式

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Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers
IT和帮助台远程支持

视频：通过Splashtop Remote Access 为学生\教师和IT人员增强远程学习

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Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
远程访问见解

基于使用场景：2024年最佳远程 PC 访问软件

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A hand typing on a laptop keyboard with security icons
安全

2023年回顾：简化日常运营的安全功能

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Man on computer reading why Splashtop is better than BeyondTrust
对比

Splashtop 优于 BeyondTrust Appliance 的5个原因

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Comparing Splashtop Business Access and Splashtop Enterprise remote computer access
对比

支持远程办公的远程访问解决方案 – 比较 Splashtop Enterprise 与 Splashtop Business Access

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Lock graphic representing Splashtop secure solutions
IT和帮助台远程支持

下一代远程访问软件能否解决 RDP 的不安全性

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Floating augmented reality notification displaying a review of remote technology
IT和帮助台远程支持

利用远程技术改善客户体验

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
IT和帮助台远程支持

Splashtop Enterprise 演示：最终用户远程访问和远程IT支持功能

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Abbey Road Logo
远程学习与教育

伦敦阿比路学院通过 Splashtop 获得成功

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Computer lab with multiple workstations ready for remote access via Splashtop
远程学习与教育

学校如何通过重复使用老旧计算机打造远程实验室

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IT professional working remotely on a couch with Splashtop for seamless remote access
远程工作

混合办公室需要"远程优先"的心态

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IT technician at computer researching remote software options for secure access
远程访问见解

Splashtop Enterprise 如何帮您实现 IT 堆栈集成

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User purchasing Splashtop during the Holiday season
IT和帮助台远程支持

为什么 Splashtop 是 IT 帮助台理想的年终采购

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Pressing a button on a virtual interface
IT和帮助台远程支持

IT 团队如何通过实施“随处运营”受益

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IT helpdesk professional providing remote support to a client via headset
IT和帮助台远程支持

如何为您的企业 IT 帮助台找到远程访问与支持供应商

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Person using Splashtop to remotely learn
远程学习与教育

什么是远程学习？ 以及远程访问如何提供帮助

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A man using Splashtop on his computer, the better alternative to Chrome Remote Desktop.
对比

2024年 Chrome 远程桌面替代方案推荐：Splashtop

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Splashtop New Features
公告

2021年第二季度 Splashtop 的新功能

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IT manager working in a Hybrid Office environment with a smile on their face
远程工作

未来是混合办公室的时代，做好准备吧

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A person typing their login credentials on a keyboard.
安全

如何确保居家办公的安全性

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Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
公告

Splashtop Remote Support 现在支持按月订购

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A stack of Chromebook devices.
IT和帮助台远程支持

远程访问 Chromebook 以获得远程支持

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A man sitting on a couch at home working remotely from a laptop by using Splashtop.
安全

可以用 Splashtop 监视远程工作人员吗？Q&A

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A person using Splashtop to remotely access another desktop to use video editing software.
远程学习与教育

视频：如何使用远程桌面进行视频剪辑

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Splashtop New Features
公告

Splashtop SOS 的新功能：将标准用户会话提升为管理员

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Hands typing on a computer
IT和帮助台远程支持

快速支持：远程支持 Windows、Mac、iOS 和 Android

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Typing on computers white using remote computer access
远程工作

如何访问不同网络的远程桌面

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An IT technician on a computer providing remote support to an end-user.
IT和帮助台远程支持

什么是远程支持？支持台式机和移动设备

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A man on an Android phone
IT和帮助台远程支持

远程访问、查看和控制安卓手机和平板电脑

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Device screen with augmented reality security notifications displayed over a real-world background
安全

简单四步即可防御 Microsoft Teams 恶意软件攻击

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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard
客户聚焦

本周精选评论

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Man using a Wacom tablet connected to a computer via Splashtop remote desktop
系统集成

Splashtop 与 Wacom 联手为创意人员优化远程工作流程

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Splashtop and Red Hat logos
远程访问见解

Red Hat Linux 远程桌面 – 远程访问 RHEL

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A phone being used to access a remote desktop with Splashtop
远程访问见解

使用手机访问远程桌面

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A man using Splashtop remote desktop software and viewing the multiple monitors of the remote computer on his local multi monitor display.
远程访问见解

Splashtop 的远程计算机多显示器查看功能

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Reading an article titled Three Trends Shaping Remote Work Environments
远程工作

影响远程办公环境的三大趋势

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Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Premium Case Study with Midwest PROTECH
MSP

为什么该 MSP 用 Splashtop Remote Support Premium 代替了他们的 RMM

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Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

针对MSP的远程支持工具

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Comparison of attended vs unattended remote support using Splashtop
IT和帮助台远程支持

比较有人值守和无人值守的远程访问支持

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Illustration of remote workers connected by Splashtop technology
远程学习与教育

利用远程计算机访问进行有效的混合学习

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Sticky note on computer screen with the caption I quit written in pen
远程工作

“离职热潮”悄然而至

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Maximizing productivity from home office setup while using Splashtop for efficient remote work
远程访问见解

混合办公人员适用的5大软件工具

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Technician connecting into student's computer to debug an issue
IT和帮助台远程支持

学校服务台的最佳远程支持软件

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Man at desk with a smile, praising the benefits of hybrid work from home and office with Splashtop
远程工作

混合办公折中方案：帮助公司与员工达成互利共赢

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Adobe Animate application seamlessly running on a remotely accessed computer using Splashtop
远程学习与教育

视频：使用 Adobe Animate 的远程桌面

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Splashtop 5-star ratings shown on a computer monitor
远程访问见解

ABCis 使用 Splashtop 代替 AnyDesk

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IT Professional using AR technology to troubleshoot with mobile device
IT和帮助台远程支持

增强现实：远程支持的变革者

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A person using Splashtop on a Mac laptop and sending a Ctrl-Alt-Del command to a remote desktop
远程访问见解

将 Ctrl-Alt-Del 发送到远程桌面

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A man remotely accessing another computer from his laptop with Splashtop to run AutoCAD.
远程学习与教育

AutoCAD 远程桌面：远程访问 AutoCAD

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Splashtop and Fedora logos
远程访问见解

Fedora 远程桌面 | 如何远程访问和控制

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A Mac computer using Splashtop rather than Apple Remote Desktop
对比

为什么 Splashtop 比 Apple Remote Desktop 更好用

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Words Build Brand formed with wooden blocks
IT和帮助台远程支持

自定义品牌的 Splashtop SOS 应用程序

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An IT tech managing Windows updates on his managed endpoints with Splashtop
MSP

使用 Splashtop 远程支持高级版管理 Windows 更新

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Share your feedback and review of Splashtop Remote Access
客户聚焦

评分和评论 Splashtop Remote Access

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Frustrated user on laptop experiencing slow VPN connection
对比

VPN的慢速是否会影响居家工作时的工作效率？

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Datto logo
MSP

Datto用户可以提供对客户端的远程访问，并使得他们可以在家中工作

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Splashtop News
公告

Splashtop 新闻和更新 - 2019年10月

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Cheerful IT technician with headset using Splashtop for remote support services
MSP

选择远程支持工具时需要考虑的五大事项

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A woman comparing the pricing of LogMeIn Rescue and Splashtop SOS on her laptop
对比

LogMeIn Rescue 定价对比

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Person wearing a hood using a laptop to attempt to infiltrate networks as a hacker
安全

如何防范潜在的网络攻击

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Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
生活在Splashtop

首次参加零售业联盟展的几点反思

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Frustrated user troubleshooting with Splashtop support
对比

TeamViewer 9 和 10 停用 – 为什么要切换到 Splashtop

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A screenshot from TeamViewer stating a feature is not included in the free version.
安全

TeamViewer 免费版安全&隐私问题

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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action
远程访问见解

通过Apple 远程桌面安装Splashtop Streamer

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Team collaboration over architectural model, enhancing productivity with Splashtop
远程工作

借助Splashtop，建筑师可以在家中工作

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Splashtop New Features
公告

Splashtop Business Access 和 Remote Support 中的新功能

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Benefits and challenges of remote access in your business
远程访问见解

远程访问在企业中的风险和回报

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Team collaborating using Splashtop on various devices at a round table
远程学习与教育

适用于任何设备的屏幕共享应用程序 - Mirroring360

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Quote by Martin Luther King Jr. on justice, impactful for social advocacy contexts
公告

Splashtop #BLM 声明

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Silhouette of a hacker with text '1 Billion E-Mail Account Hacked' highlighting cyber security risks
远程访问见解

你应该使用电子邮件进行文件传输吗？

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Contemplating alternatives to Splashtop and why Splashtop is still the best choice
对比

关于 Splashtop 的替代方案：不可不知的注意事项

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Woman is sitting on a gray couch in a modern office space with a laptop on her lap and a notebook next to her
远程访问见解

居家办公和混合办公室

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Excel loan calculator with bar chart on a computer screen
远程访问见解

如何在具有远程访问功能的 Chromebook 上使用 Microsoft Office

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Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution
远程工作

在COVID-19中创建远程广播新闻编辑室

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IT helpdesk technician troubleshooting a computer issue using Splashtop Enterprise remote support tools

选择 Splashtop Connector 的5个理由（安全是关键）

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Laptop displaying AR notifications for potential cyber attacks
安全

远程团队如何应对增长的网络攻击

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IT helpdesk specialist talking to a client with headset on
远程访问见解

Splashtop 如何提供卓越的客户支持

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Man on a laptop with a video call on the screen
对比

能替代 Zoom 的远程 IT 支持方案

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IT technician troubleshooting and resolving issues remotely
IT和帮助台远程支持

Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 的远程协助

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Teacher demonstrating remote access screen sharing with Splashtop
远程学习与教育

适用于校园 iPad 的远程访问和屏幕共享应用

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An IT service desk technician at their computer providing remote support to an end-user by using Splashtop
IT和帮助台远程支持

让按需远程支持流程更加流畅

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Focused individual managing tasks remotely using Splashtop
远程学习与教育

用远程访问和文件安全软件解决在线教育的挑战

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World map highlighting COVID-19 case distribution with varying sizes of red and orange circles
远程工作

在家办公＆新冠肺炎相关新闻

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Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration
远程学习与教育

演示视频：使用 Chromebook 远程访问 Windows 和 Mac 计算机

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Banner with the hashtag Stop Asian Hate and the logo of Splashtop, showing support for the cause
公告

Splashtop 与亚太裔社区同在

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Portrait of Mark Lee, Founder and CEO of Splashtop Inc.
远程访问见解

远程访问& 数字鸿沟

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Hong Kong skyline with towering buildings
远程工作

香港冠状病毒预防—把家变成办公室

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Elegant historical building and ornate street lamps
安全

司法部成立打击勒索软件特别工作组

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Umbrella on a rainy day
远程工作

从任何地方操作远程天气和广播电台

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Utilizing remote access for on-the-go computer access and working from home
远程访问见解

免费试用 Splashtop 极具性价比的远程访问解决方案

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Remotely accessing Windows and Mac computers from Chromebook using Splashtop
远程学习与教育

在具有远程访问软件的 Chromebook 上使用 Excel

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Splashtop New Features
公告

2021年第一季度 Splashtop 的新功能

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Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds
远程工作

cloud 工作场所计算如何重新定义组织

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IT technician multitasking on multiple Mac and Windows computers, efficiently performing IT tasks
MSP

增强的远程计算机支持和管理能力

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iPhone screen displaying the iOS 11 option to share the device screen
IT和帮助台远程支持

视频：如何使用 Splashtop SOS 共享 iOS 11 设备屏幕

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Combined logo of Splashtop and Sapphire Ventures

Splashtop 和蓝宝石投资公司--一个关于友谊和伙伴关系的故事

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Designer using remote desktop to access Photoshop
远程学习与教育

视频：使用远程桌面访问 Photoshop

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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers
远程学习与教育

On-Demand 网络研讨会：通过远程访问计算机实验室来增强远程学习

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Adobe logo on a wall
远程访问见解

Splashtop 成功引起 Adobe 的关注

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Man holding laptop case and mask
IT和帮助台远程支持

奥密克戎肆虐，公司如何轻松转向弹性办公？

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