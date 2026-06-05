在评估远程支持解决方案时，选择一个与您的团队规模、工作流程和安全需求相符的平台是很重要的。在Splashtop，有两个强大的选项脱颖而出：Splashtop Remote Support（SOS级别）和Splashtop Enterprise。
这两种解决方案均可跨设备（包括 Windows、MacOS、iOS、Android 等）提供快速、安全的有人值守和无人值守远程访问。都支持 IT 团队和服务台，提供技术人员访问、多显示器支持、文件传输、会话录制和远程重启功能等核心功能。但是，两个方案面向的组织类型和支持模式不同。
Splashtop Remote Support（SOS 层）非常适合 IT 团队和 MSP，易于部署，可以基于技术员提供按需支持，可同时管理多达300个无人值守端点。针对快速设置、直观操作和基本支持功能进行了优化，并且价格极具竞争力。
相比之下，Splashtop Enterprise 面向大规模环境，可提供高级安全控制、集中管理、服务台工作流以及 SSO、SIEM 和 SCIM 等集成功能。适用于需要满足严格的合规性要求且支持复杂 IT 环境的企业、教育机构和受监管行业组织。
可通过下表，确定更符合需求的解决方案：
Splashtop Remote Support（SOS 层）
有人值守+无人值守访问
是
是
为移动设备（Android/iOS）提供支持
是
是
功能包括文件传输、聊天、会话录制、日志记录和多显示器支持
是
是
PSA 票务和 ITSM 集成
�是
是
用户角色和访问管理
是
是
用户和电脑分组
是
是
最终用户远程访问许可
是
是
由 Bitdefender 插件提供支持的 Splashtop Antivirus 插件
是
是
自动端点管理插件
是
是
高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志记录、IP 白名单、云会话录制等。
没有
是
无人值守的安卓访问
没有
是
高级服务台工作流程
没��有
是
没有
是
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