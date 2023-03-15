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IT和帮助台远程支持MSP

适用于 MSP 和 IT 的远程支持解决方案 – 比较 Splashtop Enterprise 与 Splashtop Remote Support

作者：Splashtop Team
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托管服务提供商（MSP）执行支持和管理其客户的计算基础结构以确保安全性、可靠性和正常运行时间的关键任务。这是一个竞争格局，MSP 必须不断寻找增加利润的方法。Splashtop 的远程支持解决方案已帮助全球许多 MSP 降低了成本，扩展了业务并增加了收入。

Splashtop Remote Support 是帮助 MSP 实现远程支持和管理端点的优秀解决方案。与远程监控和管理（RMM）工具不同，Splashtop Remote Support 具有成本效益，而且具备帮助 MSP 有效支持客户端的功能。Splashtop Remote Support 具有端点监控和管理功能，不仅允许技术员通过远程控制、主动监控、一对多操作等功能远程支持计算机，而且还允许账户所有者利用帐户包含的50个二级用户（且可购买更多最终用户许可）来转售远程访问权限，从而帮助最终用户实现“随时随地办公”。

借助新推出的 Splashtop Enterprise，Splashtop 将远程支持和远程访问功能提升到一个新的水平。 Splashtop Enterprise 是面向内部 IT 团队、服务台和 MSP 的下一代多合一远程访问解决方案。它提供强大的安全性、企业级功能，还能够支持非托管设备的功能，并无缝集成到现有 IT 环境、票务系统和技术人员工作流中。它还提供了选择命名的最终用户远程访问许可证和并发技术人员远程支持许可证数量的灵活性。

以下是 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Remote Support 之间的区别。

上表中的链接。

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图片来源： Christina Morillo 来自 Pexels

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