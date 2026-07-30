远程支持软件如何定价？

当您投资远程支持软件时，当然希望每一分钱都花得值。不过，比较定价可能并不容易，因为不同供应商提供的内容以及收费方式可能差异很大。
由于各家供应商按不同单位收费，例如技术人员、用户、终端、会话或功能层级，因此即使标价看起来很低，实际费用也可能高出很多。对于许多组织来说，包括 IT 团队和 MSPs，基于并发技术人员使用情况的定价最具灵活性，但他们如何确定自己获得的正是这种定价方式呢？
考虑到这一点，下面来拆解最常见的定价模式，看看每种模式如何影响总成本，以及如何找到最符合团队工作方式的模式。
远程支持软件通常如何定价？
远程支持的定价通常基于特定单位，例如技术人员数量、受支持用户数、受管设备数、同时会话数，或套餐包含的功能。一些供应商会将其中几个单位组合计价，例如根据受支持用户数和功能定价，或根据设备数和同时会话数定价。
1. 按技术人员计费
在按技术人员计费的套餐中，每位技术人员都需要单独的许可证。当另一位技术人员需要远程访问时，费用也会相应增加。对于规模小且固定的团队来说，这是一种简单的定价方案；但对于采用轮班制、存在偶尔使用者、兼职技术人员等情况的组织来说，就会更繁琐、成本也更高。
2. 按用户定�价
按用户计费的方案并不是基于提供远程支持的技术人员数量，而是基于接受支持的最终用户数量。这种定价与每位可能需要远程支持的员工或最终用户相关，因此在员工数量庞大的组织中，即使 IT 团队规模很小，费用也可能迅速上升。
当组织购买远程 IT 支持软件时，应确认“用户”指的是技术人员、管理员、受支持员工还是账户持有人；答案会显著影响价格。
3. 按设备或端点计费
采用按设备计费的套餐时，供应商会根据纳入套餐的计算机、服务器或其他终端数量收费，而不受使用这些设备的员工人数或需要访问这些设备的技术人员数量影响。
这种模式非常适合需要持续无人值守访问的固定设备群。但是，当团队需要支持大量设备或不断变化的设备群体时，定价效率可能会降低，尤其是将移动设备、虚拟机、非活跃设备等因素纳入考虑时。
4. 按使用量或按会话计费
采用基于使用量的定价方案时，公司按解决方案的实际使用量收费，而不是按用户数或终端数量收费。定价可能取决于会话量、会话时长、支持分钟数或其他使用量指标。
对于只是偶尔有远程支持需求的组织来说，这可能是一个具有成本效益的方案。不过，需求变化可能会让每月成本难以预测。组织还需要留意最低承诺、使用限制和超额费用，这些都可能带来意料之外的支出。
5. 并发技术人员定价
并发技术人员计费与按技术人员计费类似，不同之处在于，组织无需为每位技术人员付费，而是为可同时提供远程支持的技术人员最大数量购买许可。因此，较大的 IT 团队和 MSPs 可以共享较少数量的并发许可证池，从而降低��每位坐席的整体成本。
这种模式让定价与实际支持需求保持一致，而不是按团队规模计费，因此对于帮助台、分布式 IT 团队、MSPs 以及采用轮班覆盖的组织而言，是一种高性价比的选择。
哪些因素会影响远程支持软件的总成本？
请注意，定价单位只是最终成本的一部分。还有其他因素会影响企业的实际支付金额，在决策时也应一并纳入考量，尤其是在计算总成本时。其中包括：
技术人员总数。
同时工作的技术人员数量。
支持或管理的终端数量。
有人值守支持和无人值守支持需求。
同时进行的远程会话数量。
支持的操作系统和设备类型。
所需的安全和管理控制。
Service Desk、工单、PSA 或 ITSM 集成。
会话录制、审计日志和报告。
文件传输、远程命令和后台管理工具。
端点管理和安全附加组件。
云端或本地部署。
标准支持与高级支持。
按月计费与按年计费。
实施、入门引导和培训费用。
续费价格和合同最低要求。
这些因素不仅会影响价格，也会影响整体价值。例如，包含文件传输、工单集成和强大安全功能的解决方案，几乎总是比不包含这些功能的方案价格更高，但这是因为它提供了更高的整体价值。决策者应按预期规模计算全年总成本（而不是比较入门级月费），并判断哪种方案能以该价格提供最高价值。
有人值守支持和无人值守支持会如何影响定价？
请注意，并非所有远程支持软件提供的功能和能力都相同。一个主要区别在于，它们是同时提供有人值守支持和无人值守支持，还是仅提供其中一种。远程支持供应商可能会以不同方式打包或定价这些工作流程，这会显著影响总体成本。
有人值守远程支持
有人值守远程支持是指最终用户在场、发起或批准连接，并允许技术人员访问设备的会话。
对于有人值守远程支持，供应商可能会按技术人员数量、并发技术人员数量、会话数量或套餐层级定价，不过有些套餐允许技术人员为不限数量或不同数量的有人值守设备提供支持。这使其成为客户支持、员工帮助台以及自带设备（BYOD）环境的宝贵选择，因为它让坐席能够根据需要为任意数量的终端发起远程会话。
无人值守的远程支持
另一方面，无人值守远程支持可在用户不在场时提供对远程设备的预先授权访问。为此，需要提前授予远程访问权限，这样技术人员就能快速连接到设备，而无需有人在场输入代码或批准连接。
对于无人值守远程支持，供应商通常会限制技术人员可访问的计算机或端点数量。这类容量可能包含在技术人员许可证中、以端点捆绑包形式销售，或根据受管设备数量单独定价。购买者应考虑有多少设备需要持续访问，以便选择合适的方案，而不是将每一台受支持设备都纳入其中。
为什么买家应同时评估两者
虽然看起来企业似乎必须在有人值守访问和无人值守访问之间二选一，但在很多情况下，两者都必不可少。IT 团队通常既需要有人值守访问来进行故障排查和支持，也需要无人值守访问来管理通常没有用户在场�的设备，例如服务器或自助终端。
因此，务必要确认这两者是否包含在同一套餐中。如果没有，则可能需要购买单独的产品、终端包或功能升级，从而增加额外成本。
请记住：最佳定价模式是与团队支持工作流程和需求相匹配的模式，而不只是标价最低的那一种。
为什么并发技术人员定价通常更划算
虽然每家企业的远程支持需求各不相同，但对于技术人员并非都在同一时间提供支持的团队来说，按并发技术人员定价通常更划算。并发定价有助于确保企业为实际需要和使用的远程支持付费，而不是根据其拥有的技术人员总数或终端数量付费，因此这是一种高性价比的模式。
并发技术人员计费具有诸多整体优势，包括：
1.按实际支持容量付费
采用并发技术人员定价时，组织按同时主动提供远程支持的技术人员数量付费，而不是为每位技术人员单独付费。这种方式使定价与实际运营需求相匹配，而不必为那些只是偶尔需要访问权限的人员购买完整授权。
2. 更大的团队可以共享同一个授权池
并发技术人员定价方案允许企业为可由不同技术人员、班次、地点和升级支持组共享的授权池付费。这意味着技术人员可以共享该授权池中的许可证，而不必为每个人都单独购买许可证；新增技术人员也不一定需要购买新的许可证。
3. 成本随工作负载扩展，而不是随员工人数扩展
采用并发技术人员计费套餐的公司可以在工作负载需求增加时进行扩展，而不是每次新增客服人员或终端时都要扩展。这样一来，支持量与软件成本之间的关系会更清晰，使预算更可预测，也让 IT 团队和 MSPs 在发展过�程中更能以可负担的成本实现扩展。
4. 并发许可支持轮班制团队
许多公司和 MSPs 的技术人员会在不同时间工作，包括早班、晚班、夜班和区域轮班。采用并发技术人员许可计划后，公司只需为每个班次所需的坐席付费，而不是为全部人员付费。这样可将授权数量保持在合理且可负担的水平，而不是按员工人数计算。
并发技术人员定价示例
影响定价的因素很多，因此很难计算出总体成本。因此，我们来看一个假设场景，看看如何确定最适合它的定价方式。
在这个场景中，一家公司有 20 名技术人员，分布在多个班次。根据其平均支持量，通常同时需要提供远程协助的技术人员不超过 5 名。
那么，这些计费方式该如何比较？
定价方式
团队可能需要的许可证
成本驱动因素
按指定技术人员定价
20
每一位可能使用该软件的技术人员，无论是在何时使用或同时有多少人使用。
并发技术人员定价
5
可同时为用户提供支持的技术人员最大数量。
按设备定价
因设备规模而异
已注册或受管端点的数量。
按使用量计费
按月浮动
按会话量、时长或使用量计费。
考虑到这些因素，我们可以看出，并发技术人员定价模式最有可能与其工作负载相匹配。在这种情况下，他们需要购买与正常需求、繁忙时段以及在突发问题出现时合理覆盖需求相匹配的授权数量。
对于这个团队来说，并发技术人员定价相比为每位技术人员单独授权，可能更具性价比，同时也比按使用量计费更可预测。
并发技术人员定价在哪些情况下最合理？
但这远不是并发技术人员定价最优的唯一场景。在多种情况下，按并发技术人员的最高数量付费，比按每个终端或每位技术人员付费更划算。
并发定价在多种场景和环境中尤�其适用，包括：
技术人员数量多于同时进行支持会话数量的帮助台。
跨多个班次运作的 IT 团队，因此每次只需要少数几名技术人员。
为多个客户环境提供支持的 MSPs，因为按终端付费很快就会变得过于昂贵。
跨不同地区或时区协作的分布式团队。
拥有兼职或临时支持人员，且这些人员不会同时在线工作的组织。
拥有专门升级处理技术人员的团队。
支持需求在一天中不断变化的 Service Desk。
适合正在扩张、希望增加员工而无需自动增加更多许可证的团队。
对于管理固定数量无人值守终端的组织来说，按设备定价可能更合适；而对于采用轮班技术人员、多班次安排或支持需求不断变化的团队来说，按并发技术人员定价通常更灵活。
如何比较远程支持软件定价
在评估远程支持软件、为企业寻找最合适的方案时，往往很难知道该从哪里开始，或者该衡量哪些方面。为此，我们整理了一份实用的分步指南，帮助比较软件选项和定价方案：
确定计费单位：首先，需要明确费用具体是按什么收取的。确定供应商是按每位技术人员、每位用户、每个端点、每个会话、每位并发技术人员收费，还是采用这些方式的组合（并且请注意，“按技术人员”与“按用户”是有区别的）。
估算同时使用的技术人员数量： 接下来，需要确定在正常和高峰时段，实际会有多少名技术人员同时提供远程支持。这将有助于确定所需的许可证数量，以及“按技术人员”计划与“按并发技术人员”计划之间的价格差异。
计算所需��的无人值守设备容量：并非所有终端都需要无人值守支持。统计需要持续无人值守访问的设备数量，并确认供应商如何捆绑这些终端，以确保获得所需的可访问性。
确认基础套餐包含哪些内容：不要想当然地认为基础套餐已经涵盖所需的一切。检查并确认它是否提供有人值守和无人值守访问、同时会话、对所用设备的平台支持、管理工具、报告功能，以及与团队所需工具的集成。
添加所需升级和附加组件：如果基础方案不包含某些功能，或许可以通过附加组件获取。查找包含所需功能的更高等级方案、端点包、安全功能、Service Desk 功能、端点管理工具或高级支持，并了解这些会如何影响价格。
将每份报价都换算为年度成本：考虑每年总共要花多少钱，这一点很重要。对比月付和年付方案，查看在相同合同期内各自的总成本，以确定哪种方案最划算。
为未来增长建模： 提前规划未来同样重要，尤其对于成长型企业而言。计算在增加更多技术人员、更多终端以及更高并发支持需求的情况下，该方案的成本，并了解它会如何随着需求变化而扩展。
查看合同和续约条款：别被细则绊住脚。检查账单频率、最低承诺、续约变更、取消规则以及可能触发额外收费的限制等条款，以免措手不及。
远程支持定价中的常见错误
话虽如此，组织和决策者在评估远程支持解决方案和定价方案时，仍可能犯一些错误。了解这些常见误区非常重要，这样才能避免踩坑。
常见的定价错误包括：
只比较宣传的起始价格，而不对应核对方�案限制，可能会导致支付的费用高于预期，或无法获得所需数量的授权。
假设各家供应商所说的“按用户”含义都相同，而实际上有些可能指的是“按技术人员”，有些则指“按最终用户”。
为每位技术人员都购买授权，却没有考虑并发使用情况，导致企业为不必要数量的许可证付费。
忽视无人值守端点数量限制，导致部分端点无人支持。
高估需要持续访问的设备数量，导致公司支付过高费用。
未能考虑同时会话限制，导致技术人员在某些时候无法发起远程会话。
将月付价格和年付价格视为等同，而不是根据总体成本和价值进行计算比较。
忽略了必需的功能层级升级。
排除附加组件、集成、上线部署或支持费用不计，最终价格可能会比预期高出很多。
评估当前成本时，没有为未来增长建立测算模型。
选择反映组织规模而非实际支持活动的模式。
Splashtop Remote Support 的定价方式
Splashtop Remote Support 为 IT 团队、帮助台和 MSPs 提供跨设备和操作系统的有人值守和无人值守远程支持。其定价将面向技术人员的并发用户授权与面向无人值守访问的受管计算机容量结合起来。
使用 Splashtop Remote Support，您将获得：
1. 技术人员并发授权
Splashtop Remote Support 采用并发用户授权，这意味着定价依据是同时需要主动使用该软件的技术人员数量，而不是要求为每位技术人员单独购买许可证。无需为每位技术人员单独购买许可证，因为他们可以跨班次和不同地点共享可用的并发��许可证池。
2. 面向更大团队的灵活支持
采用轮班技术人员、全天多班次运作或分布在不同地点的团队可以共享相同的并发容量，因此团队只需考虑同时使用量，而不是团队规模。随着组织使用量的增长，他们可以新增授权，而不必为每位技术人员都购买新的授权。
3. 有人值守和无人值守远程支持
Splashtop Remote Support 提供按需的有人值守会话和无人值守访问。按需会话可通过会话码为计算机和移动设备提供支持，而受管计算机容量则决定了可配置为持久无人值守访问的设备数量。组织应同时评估其并发技术人员需求，以及需要无人值守访问的计算机数量。
4. 让价格与使用情况更匹配的更实用方式
命名用户定价可能要求组织为那些只是偶尔使用该软件的技术人员购买授权。Splashtop 的并发授权模式允许更大的技术人员团队根据同时使用情况共享可用容量，从而提升授权利用率，并让扩展更具可预测性。
选择与团队工作方式相匹配的定价模式
远程支持软件的价格因供应商和套餐不同而可能差异很大。成本取决于授权所基于的单位、包含的支持工作流程，以及对技术人员、设备和会话施加的限制。因此，组织应确保从其远程支持工具中获得最佳价格和价值。
团队应结合同时使用的技术人员数量以及需要持续无人值守访问的设备数量进行评估。当技术人员并非都在同一时间提供远程支持时，这为 IT 团队、帮助台和 MSPS 提供了最灵活且最具成本效益的选择。
借助 Splashtop Remote Support，企业可以通过并发技术人员授权获得有人值守和无人值守远程支持�，从而以简单且经济实惠的方式支持全公司的远程设备。因此，IT 支持团队和 MSPs 无需为每位技术人员购买指定授权，同时还能根据无人值守访问需求选择所需的受管计算机容量。
想亲自体验一下 Splashtop Remote Support 吗？立即开始免费试用，看看远程支持可以有多简单。