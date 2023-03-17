什么是远程支持？支持台式机和移动设备

远程支持软件彻底改变了 IT 支持行业。远程支持软件给 IT、服务台、MSP 和帮助台专业人员带来了许多好处，比如提高客户满意度、缩短周转时间，甚至可以降低成本。

那么，远程支持软件到底是什么？它如何运行？对于您的公司而言，最好的解决方案是什么？继续阅读以获得您所需的答案。

什么是远程支持？

远程支持软件使 IT 技术员可以远程访问另一台计算机或设备以提供支持。远程连接使技术员可以在自己的屏幕上实时查看远程设备的屏幕。在大多数情况下，技术员可以使用远程支持软件控制远程设备以解决问题并执行其他任务。

远程支持利用远程访问（或远程桌面）软件让技术员可以随时随地即时访问远程设备。也就是说，技术员可以为用户提供远程协助，不必亲自前往用户设备所在地。

在远程会话中，技术人员可以控制设备并执行所需的任何任务。他们可以安装更新、解决问题并进行维护。大多数远程支持解决方案都具备附加功能（如文件传输、远程打印、聊天、会话录制、屏幕共享等），可帮助 IT 专业人员在提供远程支持的同时提高生产效率。

通过远程访问设备以提供支持，IT 支持团队、帮助台和托管服务提供商可以更快地解决支持请求。这样他们每天可以节省更多时间，完成更多工作。获得支持的最终用户可以享受更快的服务，从而提高客户满意度。

远程支持软件的分类

远程支持软件通常可以分为两类：

无人值守的远程支持

有人值守远程支持

有人值守与无人值守的区别在于 IT 技术员提供远程协助期间远程设备上是否有最终用户。不同解决方案的功能也各不相同。

无人值守的远程支持

无人值守访问指的是即使没有最终用户，技术员也可以远程连接到端点设备。IT 团队通过在其托管的所有计算机上部署代理应用程序来实现无人值守访问。代理应用程序安装完成后，IT 团队的成员可以连接到自己想要访问的远程计算机。

远程计算机上安装代理应用程序后，无论是否有人正在使用此台远程计算机，IT 技术员都可以随时远程访问此台计算机。这样技术员就可以在正常办公时间之外或无人使用端点设备期间为远程计算机提供支持。

有人值守远程支持

有人值守的支持也称为按需支持或临时支持，技术员可以通过有人值守的支持在最终用户请求帮助时访问用户设备。远程连接完成后，技术员可以提供支持以解决问题。

与无人值守访问不同，有人值守访问无需事先设置。因为有人值守访问需要最终用户在场，该用户能够帮助技术员与其设备建立远程连接。建立连接的方式有许多种，其中常见的方法是让最终用户运行远程支持工具的应用程序，生成唯一的会话码，然后用户将该会话码提供给技术员，从而让技术员可以连接到用户设备并进行控制。

只要最终用户在场，帮助台专业人员就可以利用有人值守访问为任何设备提供支持。也就是说，帮助台专业人员可以远程支持托管设备以及个人设备。

哪种远程支持解决方案最适合您？

您的使用目的将决定您需要哪种解决方案。以下是 Splashtop 提供的主要远程支持软件。Splashtop 作为行业领先的远程支持解决方案，不仅安全可靠，而且性价比很高。

适用于 MSP – Splashtop Remote Support

适用于 IT 和帮助台 – Splashtop SOS

适用于企业 – Splashtop Enterprise

适用于 MSP 的最佳远程支持软件 – Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support 本质上属于无人值守支持解决方案，具有远程监控和管理功能，这些功能对 MSP 而言至关重要。对 MSP 来说，这一远程支持工具非常理想，因为：

您只需为自己想要支持的无人值守设备数量付费。技术员数量不限

不会强制更新或提价

易于部署和扩展

可从任何设备（Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook）进行远程访问

由高性能引擎提供支持的快速连接

强大的安全功能和端到端加密技术可确保所有会话的安全

您可以在用户和计算机管理控制台中管理群组、添加管理员、设置权限等

具有文件传输、远程打印、聊天、远程唤醒等有用的功能

具有事件日志、远程命令、一对多操作、配置警报等其他监控和管理功能

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适用于 IT 和帮助台的最佳远程支持软件 – Splashtop SOS

Splashtop SOS 高性能解决方案允许技术员通过9位会话码连接到用户设备。如果用户需要支持，可以使用 SOS 应用程序快速生成会话码，通过电话、电子邮件、文本或聊天将会话码发送给技术员。然后，技术员可以连接到用户设备并提供必要的支持。

对 IT 和帮助台来说，Splashtop SOS 是理想的解决方案，因为：

您可以为不限数量的设备提供支持，包括计算机、平板电脑和移动设备

支持 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备（iOS 仅支持远程视图）

由高性能引擎提供支持的快速连接

强大的安全加密功能可确保所有会话的安全

自定义 SOS 应用 logo

具有文件传输、聊天、屏幕共享等有用的功能

可以无人值守访问不限制数量的计算机

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适用于企业的最佳远程支持软件 – Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 属于多合一远程访问和远程支持解决方案。采用这一解决方案，您的 IT 团队可以通过无人值守的远程访问来远程支持您的设备。而且，内部用户也可以远程访问自己的办公计算机，从而实现远程办公和居家办公。

Splashtop Enterprise 是理想的远程支持解决方案，因为：

您将获得一个可以满足所有远程访问需求的解决方案

提供 SSO / SAML（单点登录）集成

具有无人值守和有人值守访问功能

易于部署和扩展。通过端到端加密和高级安全功能提供高度安全保障

提供本地化部署选项

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总结

Splashtop 在远程访问行业已经有十多年的历史了，一直致力于提供安全可靠、简单便捷的高性价比远程访问和远程支持。正是基于此，Splashtop 的用户才可以超过3000万，第三方平台才始终将 Splashtop 解决方案评选为最佳远程访问和远程支持工具。

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